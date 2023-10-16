Новий поїзд з України до Польщі: як він курсуватиме і чи популярним є маршрут

До Польщі з України запустили новий потяг, який не курсував майже 18 років. На його перший маршрут розкупили майже всі квитки, що свідчить про популярність цього напрямку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Кужик.

Поїздка потягом зі Львова до Варшави займає близько дев’яти годин. Таке сполучення виграє у порівнянні з автомобільним чи автобусним, бо ж там лише у черзі на перетин кордону можна провести чверть доби. Українці кажуть, що намагаються обирати саме залізничне сполучення, щоб не стояти у чергах на кордоні.

Тож на новий залізничний рейс українці дуже чекали. На перший потяг "Коломия-Варшава" продані майже усі квитки.

"Варшава це - найзапитуваніший напрямок серед пасажирів. Це дозволить розвантажити це сполучення, і дати більше можливостей українцям, які сьогодні в Польщі, українцям в яких частина родин в Польщі", - каже керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Процовський.

Олександр Процовський.

Новий потяг потяг прямує через десять українських міст – з Коломиї до Івано-Франківська і до Львова. У прикордонній Рава-Руській робить зупинку. Тут на пасажирів вже чекає польський потяг, який зможе їхати європейськими коліями, які вужчі за українські. Він прямує до Варшави із зупинкою у Любліні. Зупинка триває 30 хвилин, щоб пасажири встигли без поспіху пересісти. А прикордонники - перевірили документи.

Пасажири нового потяга

Цей маршрут вісімнадцять років не використовувався, бо не було попиту. Повномасштабне вторгнення Росії все змінило. Тож торік від Рави-Руської до польського кордону відремонтували колію та старий вокзал.

"Перший тиждень у нас вже проданий на 70%, а до кінця тижня цей відсоток буде ще більшим. Потяг перспективний і попит буде ще більшим", - вважає голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Потяг "Коломия-Варшава" курсуватиме щодня, і у зворотньому напрямку також. А наприкінці року, кажуть залізничники, почнуть проектувати будівництво євроколії з Рава-Руської до Брюховичів. Щоб зі Львова запустити потяг до Польщі вже без пересадок.

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Нагадаємо, в "Укрзалізниці" відповіли, чи з'явиться в поїздах обіцяний безкоштовний Інтернет.

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