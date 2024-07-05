Новий прем'єр-міністр у Великій Британії: як це вплине на допомогу Україні

Уперше за 14 років лейбористи перемогли на виборах у Великій Британії. За попереднім підрахунком вони отримають більшість у парламенті - аж 410 місць. Консервативна партія чинного прем'єра Ріші Сунака зазнала поразки і той поступився кріслом глави уряду Кіру Стармеру. Вже сьогодні лідер лейбористів мав аудієнцію у короля Сполученого Королівства.

Про результати виборів у Британії та що вони принесуть Україні - у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Кіт Ларрі - офіційний мишолов резиденції британського прем'єра, за останні майже 14 років устиг пожити із щонайменше 5 різними очільниками уряду. Усі вони були консерваторами. Але після учорашніх дострокових виборів до парламенту у стінах будинку на Даунінг Стріт оселяється лідер Лейбористської партії.

Кір Стармер

За попереднім підрахунком голосів, лейбористи отримають абсолютну більшість - це аж 410 місць у парламенті. Причина - масове розчарування політикою консерваторів. Взнаки давалося збіднішання населення, нестача житла, ріст цін на комунальні послуги та інші послуги й товари. А низка страйків, що їх влаштовували і медпрацівники і робітники громадського транспорту - паралізовувала цілі міста.

Ріші Сунак вже визнав поразку і привітав суперника Стармера з перемогою, заявивши, що вердикт британського народу стане повчальним уроком для їх політсили.

Тож після аудієнції у Чарльза ІІІ, новоспечений голова уряду виголошує промову перед ґанком Даунінг-стріт і дякує за роботу попереднику.

Вперше, хоча з невеликим результатом - усього у 4 місця до британського парламенту увійшли праві популісти на чолі з Найджелом Фараджем - відомим своєю прихильністю до Росії. Але 4 місць недостатньо, аби правити балом. На відміну від тенденцій в Євросоюзі, як свідчать опитування, для 80 відсотків британців Кремль лишається агресором, а Україна - дружною державою. Лідер Лейбористів Кір Стармер, який очолить уряд, і сам послідовно підтримував Київ. У лютому минулого року він навіть приїздив до України, відвідав Бучу та Ірпінь. Мав зустріч із Зеленським - і запевнив, що за його правління у відносинах з Лондоном нічого не зміниться, і вони продовжать надавати нам і військову, і фінансову допомогу.

Лондон

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