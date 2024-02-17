Новий прогноз про кінець війни в Україні: що казали Ванга і Нострадамус

Який знак віщуватиме перемогу та хто той лідер, що приведе нас до цього.

Коли закінчиться війна - найперше і найголовніше питання для українців. Про це запитують у військових, у командування та навіть шукають відповіді у мольфарів та ворожбитів. Наразі більшість з них сходяться на думці, що війна в Україні закінчиться 2024 року.

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Все почалося колись із цього пророцтва. Напередодні виборів він передрік перемогу Януковича і сказав: бути біді. Згодом один із мольфарів на ім’я Микола, будучи хворим і прикутим до ліжка, навіщував і велику війну. І повторив він це не раз.

У Мережі з'явилося нове пророцтво. Цього разу від провісника Агамья Вімаленду. Він переконує, що знає ключ до перемоги України й закликає усіх українців замислитися над власним внеском у цю боротьбу. Вімаленду каже, що є чотири ключові частини, які власне і змінять перебіг війни, і першим називає, які знаки віщуватимуть кінець війни. Каже, 2024 року станеться феномен.

"Ключ до перемоги України лежить не тільки у військовій міці та міжнародній підтримці, але й у непохитній вірі людей у свою перемогу, у їхній здатності стояти міцно на захисті своєї землі своєї історії та своїх ідеалів. Буде рідкісне розташування планет, що символізуватиме об’єднання сил добра проти темряви. Це розташування принесе нову енергію, що допоможе зміцнити дух українського народу та його війська. Весна прийде раніше і стане знаком відродження та нового початку", - сказав він.

Віщування Ванги

Сліпа від дитинства, болгарська провидиця Вангелія Димитрова, яка прожила більшість свого життя на кордоні Болгарії, Греції та Північної Македонії, отримала свій дар пророцтва, потрапивши під ураган. Її клієнтами були болгарський цар Борис та радянський генсек Леонід Брєжнєв, за іншими свідченнями, до неї приїздив навіть Гітлер.

Вважалося, що Ванга достеменно бачить майбутнє. Кінець світу вона передрікла аж 5079 року, крім того, буцімто заздалегідь побачивши смерть принцеси Діани, трагедію з російською підлодкою "Курськ", теракт 11 вересня в США тощо.

Також, за даними американського таблоїду New York Post, яке посилається на джерела, близькі до віщунки та її наслідувачів, вона дала прогноз на кожен рік до кінця світу, включаючи 2024 рік. Серед головних її прогнозів на майбутній рік - Путіна нарешті вб’ють і це буде хтось з його близького оточення, також вона передрекла перетікання влади із Заходу на Схід на геополітичній арені світу та масові стихійні лиха через зміну клімату.

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Ті, хто розшифровують пророцтва Ванги, стверджують, що вона знала, коли закінчиться війна в Україні, мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться "коли на трон зійде восьмий".

Достеменно невідомо, хто такий "восьмий", але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо - сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане зрозумілим пізніше.

Передбачення Нострадамуса

Ще один відомий астролог, алхімік і поет Мішель Нострадамус у своїх катренах позначив багато подій майбутнього, які в підсумку збулися. Розшифрувати точно передбачення Нострадамуса для нашої країни важко, але історики наводять як приклад пророцтво, де він стверджував, що конфлікт триватиме 7 місяців, а після цього переросте у велику війну - Третю світову.

А от відомий український астролог Влад Росс на кінець 2023 року заявив, що війна в Україні може закінчитися вже навесні. Провісник бачить сприятливу ситуацію для нашої країни, збільшення постачань озброєння і навіть переворот в Росії.

Мольфари про кінець війни

Більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, якою була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Вона ствердно каже - переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським прапором.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.