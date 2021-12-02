Новий Рік 2022 на Буковелі: скільки коштує відпочити в Карпатах у "високий" сезон

Новий Рік 2022 на Буковелі: скільки коштує відпочити в Карпатах у "високий" сезон

Адміністратори баз відпочинку вже бронюють тури на новорічні свята.

Святкувати Новий Рік 2022 можна й не вдома. Серед варіантів — зустріти його з друзями біля центральної міської ялинки, в ресторані, дотримуючись всіх протиепідемічних норм вашого регіону, чи на заміському курорті.

Один із найпопулярніших напрямків серед українців — гірськолижній курорт Буковель.

ТСН.ua дізнався, що пропонують туристам на Буковелі і скільки коштуватиме святкування Нового Року в горах.

Де знаходиться Буковель

Курорт розташований поряд із селищем Поляниця Івано-Франківської області на висоті 920 метрів над рівнем моря. Завдяки кліматичним умовам сніг на курорті випадає зарано. До того ж, забезпечувати казкову атмосферу дозволяють гармати, що застилають сніговим покривом території пансіонатів аж до квітня.

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Чим зустрічає Буковель

Гірськолижний курорт щорічно відвідують туристи не лише з різних куточків України, а й з усього світу. І зрозуміло чому, адже там обладнали буквально все для комфортного відпочинку. На тераріях пансіонатів працюють оздоровчі комплекси, гарячі басейни, лазні та сауни, бари та ресторани. І це далеко не все.

bukovel.com

Взимку Буковель пропонує катання на сноубайках, сноутюбах, квадроциклах, снігоходах та скутерах. А крім цього, звичайно ж, на лижах та сноубордах. Спускатись на них можна з гір, які взимку для комфортної їзди засипають снігом. Вартість одного дня оренди лиж та сноуборду — від 180 до 590 гривень.

У Буковелі є найбільше в Україні штучно створене озеро “Молодості”. Завдяки йому в холодну пору року насичують снігом майже 70 кілометрів гірськолижних трас.

Де у Буковелі розміститися

На вибір у туристів готелі та бази відпочинку. Ціни за житло далеко не дешеві. До того ж, у період новорічних свят вартість здебільшого подвоюється.

Так, стандартний номер з 28 грудня по 3 січня (на двох на п'ять днів) в одному з найпопулярніших етно-готелів коштуватиме охочим 18 тисяч гривень. Сам номер виконаний з дерева і включає всі зручності. На території також працює етно-ресторан, в якому туристи можуть насолодитися гуцульською та європейською кухнями. Приємним доповненням до всього, запевняють адміністратори, стануть карпатські гори.

"Гори, які видно з вікна, змушують забути про повсякденні справи та надихатися природою", — наголошують у готелі.

booking.com

У ще одному готелі стандартний номер на п'ять днів двом персонам коштуватиме 16 тисяч гривень. Житло виконане у сучасному стильному дизайні. Усередині, крім стандартного набору зручностей, є невеликий балкончик з видом на гори.

Є варіанти й набагато дорожчі. В іншому готелі стандартний номер на дві персони у період новорічних свят коштуватиме 48 тисяч гривень. Житло виконане у класичному готельному стилі. Всередині: холодильник, телевізор, двоспальне ліжко, душ та лазневе приладдя.

На Буковелі можна знайти й бюджетніші варіанти — номери там будуть досить скромними, водночас краєвид за вікном все компенсує. У середньому вартість житла з орієнтиром на зручності коштуватиме 13—120 тисяч гривень на двох за 5 днів у "високий" сезон новорічних свят.

Чим зайнятися у Буковелі на Новий Рік

Майже кожен готель на новорічні свята готує для туристів програму з виступом кавер-груп та артистів. Розважатимуть їх як на територіях пансіонатів у ресторанах та барах, так і у нічних клубах.

До того ж, кожна з вечірок буде виконана в стилі пансіонату, в якому проживають туристи. Наприклад, в етно-готелі слід очікувати на гуцульську паті, а в сучасному готелі на березі штучного озера — дискотеку з драйвовими DJ-сетами.

Вже після того, як проб'ють куранти, продовжити святкування можна на щорічній опен-ейр-вечірці.

Як дістатися Буковелі

Дістатися Буковелі можна як своїм транспортом, так і громадським. Головна мета — Івано-Франківськ. Звідти до курорту ще 110 кілометрів колії. Прямувати треба до міста Надвірна, а далі виїхати на трасу Н09, яка приведе вас до селища Поляниця.

Поїздом з Дніпра до Буковелі не дістатися. Однак можна доїхати до Івано-Франківська — дорога займе близько 20 години. Квиток коштуватиме 400—1000 гривень. А вже там пересісти автобусом, який довезе вас до курорту. Вартість квитка — 116 гривень.

Зі Львова до Івано-Франківська можна дістатися поїздом за 125—500 гривень. У дорозі доведеться пробути близько двох годин. Згодом також треба пересісти на прямий автобус до курорту.

З Києва до Івано-Франківська їхати загалом 10 годин. За квиток доведеться викласти близько 600 гривень.

FB Resort

Вартість харчування в кафе та ресторанах Буковелі

Під час новорічних свят вартість сніданку та обіду у ресторані прагне до середньоєвропейських показників. Дорогі ресторани розташовані на схилах гір і неподалік підйомників. У селищі ж ціни будуть набагато приємнішими.

Наприклад, за обід у ресторані з видом на гори доведеться викласти за двох близько 1200 гривень. За цю суму можна пообідати червоним борщем із фазаном, дерунами з м'яса та дикого кабана, а також шашликом із ягняти.

Чим далі від гір тим дешевший обід. У невеликому ресторанчику можна ситно перекусити за 400 гривень. Стіл складатиметься з двох порцій борщу, білих грибів у сметанному соусі, свинячого шашлику та млинців із сиром.

В яку вартість обійдеться відпочинок у Буковелі на Новий рік

Загалом відпочинок у Буковелі на Новий рік обійдеться в “копієчку”. Якщо брати мінімальну вартість проживання, харчування та розваг з урахуванням проїзду з Дніпра, як найвіддаленішої точки, то новорічні свята на курорті охочим коштуватимуть більш ніж 15 тисяч гривень.

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