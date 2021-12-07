Новий рік-2022 на Закарпатті: де відпочити, як розважитись і скільки коштує

Новий рік-2022 на Закарпатті: де відпочити, як розважитись і скільки коштує

На Закарпатті можна зустріти Новий рік на спа-курортах чи у "зелених" садибах.

Гори, неймовірні краєвиди, багато архітектурних пам’яток, місцевий колорит та смачна їжа і вино, які можна спробувати тільки тут. Це все про Закарпаття, куди все частіше їдуть не лише українці, а й іноземці, щоб відсвяткувати Новий рік і набратись позитивних вражень.

А ще на Закарпатті є гірськолижні курорти, термальні води, які допоможуть не лише вдало зустріти Новий рік, а й розважитись та оздоровитись.

ТСН.ua зібрав для вас найцікавіші місця, де на Закарпатті можна зустріти Новий рік.

Як доїхати на Закарпаття

Доїхати на Закарпаття дуже просто. Якщо ви вирушаєте туди власним автомобілем, то рухатись потрібно трасою Київ-Чоп. Також, наприклад до Ужгорода із Києва регулярно їздять пасажирські поїзди. Місце у плацкартному вагоні коштує від 275 гривень, у купейному – від 475 і більше, адже все залежить від потяга.

Із Львова до Ужгорода плацкартним вагоном можна доїхати від 180 гривень. Із Харкова теж їздить потяг, у сидячому вагоні ціни – від 616 гривень, у купейному – від 1287 гривень.

Новий рік на Драгобраті

Якщо ви любите кататись на лижах, санках чи сноубордах, то можете зустріти Новий рік на найвисокогірнішому курорті в Україні. Це – Драгобрат, який розташований в масиві Свидовець, що у Рахівському районі Закарпатської області.

На свята багато туристичних компаній пропонують придбати одразу "новорічний пакет", у яких входить і трансфер, і проживання, і розваги. Саме цей варіант є одним із найзручніших, оскільки більшість готелів та котеджів на цьому курорті уже зайняті. Нам вдалось знайти лише двомісний покращений номер, ціна якого 2600 гривень за добу. Проте про новорічну вечірку та інші розваги доведеться організовувати самим.

Зокрема одна із київських туристичних компаній пропонує тур на Драгобрат на 4 дні (від 31 грудня до 3 січня) за 4900 гривень з особи. У вартість туру входить проживання на гірськолижній базі на Драгобраті, автобусні трансфери та харчування (сніданки і вечері). Проте додатково доведеться заплатити за новорічну вечірку (орієнтовно від 800 до 1300 гривень), квитки на потяги з Києва до Івано-Франківська, прокат лиж (від 150 гривень на добу), обіди на Драгобраті та за підйомники (орієнтовно 300-400 гривень на день).

Гірськолижний комплекс Драгобрат

Також є туристичні компанії, які пропонують 5 денний відпочинок на Драгобраті (від 29 грудня до 4 січня). Їх вартість 7200 гривень, проте у ціну включений трансфер та не потрібно додатково платити за вечірку.

Новий на Закарпатті у садибах зеленого туризму

А ще на Закарпатті добре розвинений зелений туризм. І саме тут на Новий рік чекають на туристів. Це не лише можливість ближче познайомитись із місцевим колоритом, а й нагода спробувати у новорічну ніч автентичні страви закарпатської та угорської кухонь. А ще ви зустрінете тут одразу два нових роки: український та власне закарпатський.

Так, тур зі Львова на три дні у Берегівський район Закарпатської області обійдеться у 3395 гривень. Проте у цю вартість включений трансфер, харчування та новорічна вечірка.

Особливістю цього відпочинку є те, що місцеві пригощатимуть вас автентичними стравами закарпатської кухні, як-от: дісно-перкельт з нокедлями і торгонею (свинина тушкована з червоним перцем з двома домашніми традиційними гарнірами), палінкою (фруктова горілка) та угорським бульйоном.

А ще ви матимете можливість побувати на новорічній вечірці в місцевому народному домі, де буде шведський стіл із алкогольними напоями та музиканти. Також тут всіх охочих навчатимуть танцювати чардаш.

Схожі тури є у Виноградів, Мукачево, Ужгород та інші регіони Закарпаття. Їх вартість від 2395 гривень до 6000 гривень. У їх вартість також включено 1-2 екскурсії, трансфер.

Новий рік-2022 у Косино

Також Новий рік на Закарпатті можна зустріти на спа-курорті в Косино. Для цього вам потрібно доїхати до Ужгорода. Відпочинок в Косино також організовує одна із місцевих турфірм, його тривалість – 4 дні та вартість від 4591 гривні. У вартість включено багато екскурсій, транспорт, проживання в готелі в центрі Ужгорода, новорічна вечірка та купання в чанах.

Додатково доведеться заплатити за вхідні квитки, перебування у термальних джерелах Косино (450 гривень з особи за 3 години та 150 гривень з дітей), обіди та вечері.

Новий рік на Закарпатті: як ще можна розважитись

Закарпаття – це ідеальне місце для зустрічі Нового року ще і тому, що в цьому регіоні є багато місць, які варто відвідати:

Замки. Тут можна побачити Ужгородський замок, замок "Паланок" у Мукачеві, Чинадіївський замок, замок Шенборнів та інші.

Дегустація вина. Майже в кожному закарпатському містечку є дегустаційні зали, в яких можна спробувати справжнього закарпатського вина, проте в новорічний час варто уточнити у них, як вони працюють.

Майже в кожному закарпатському містечку є дегустаційні зали, в яких можна спробувати справжнього закарпатського вина, проте в новорічний час варто уточнити у них, як вони працюють. Природа. Тут ви також можете відвідати відоме озеро Синевир чи водоспад Шипіт. Також на Закарпатті можна просто прогулятись околицями, насолоджуючись краєвидами. Проте зважайте на погодні умови.

Тут ви також можете відвідати відоме озеро Синевир чи водоспад Шипіт. Також на Закарпатті можна просто прогулятись околицями, насолоджуючись краєвидами. Проте зважайте на погодні умови. Гастро-тури. Закарпаття – це ідеальний регіон, щоб відкрити для себе нові смаколики із гуцульської, закарпатської та угорської кухонь. А це – бограч, банош, бринза та інші сири, дісно-перкельт, ріплянка, крумлі, торгоня, грибна юшка, пікниця та інші.

Новий рік вже близько. А Закарпаття – це чи не ідеальне місце, щоб зустріти його вдало. Але бронюйте номери в готелі чи новорічні тури вже зараз, бо їх не так багато залишилось.

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