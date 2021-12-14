Новий рік-2022: скільки коштує замовити Діда Мороза та Снігуроньку для дітей у різних містах України

За досить короткий час Дідусь і його Онучка потішать подарунками, заспівають пісні та покружляють у хороводах.

Дід Мороз і Снігуронька - герої, без яких неможливо уявити Новий рік. Особливо радіють цьому святу дітлахи, які пишуть листи казковому бороданю та чекають на подарунки під ялинкою. Аби зробити свято для своїх малюків більш магічним та незабутнім, батьки запрошують додому Дідуся і його Онучку. Адже поява цих казкових героїв подарує незабутнє свято не тільки дітям, а й дорослим.

Скільки коштують послуги Діда Мороза і Снігуроньки в різних містах України - у матеріалі ТСН.ua.

Вінниця

Вартість 15 хвилин послуг Діда Мороза та Снігуроньки стартують від 400 грн: від 09:00 до 12:00. Ціни зростають ближче до вечора: 23:00 - це 800 грн, а 00:00 - 1500 грн.

Дорожче стануть послуги у спеціалізованих агентствах. 31 грудня до 11:00 20 хв привітання від Діда Мороза та Снігуроньки коштує близько 700 грн, до 23:00 - майже 1500 грн.

Дніпро

Ціни за 15 хв роботи Дідуся і Онучки стартують від 350 грн. Вартість дійства після 18:00 сягає 1000 грн. Вищі ціни у спеціалізованих студіях, які організовують свята. У середньому 30 хв коштують 1100 грн. Втім, вартість більша 31 грудня. від 8:00 до 12:00 - послуги Діда Мороза і Снігурочки коштують 1500 грн, а від 21:00 - 2500 грн.

Донецька область

У Маріуполі та Покровську 30 хв. привітання Діда Мороза і Снігуроньки коштують від 500 грн. Залежно від часу доби ціни трохи зростають. Від 400 грн святкове дійство можна організувати у Селидовому, Мирнограді чи Новогродівці.

Житомир

Ціни на послуги Дідуся і Онучки у місті різні. Наприклад, доставка подарунка та 10 хв. свята коштуватие 250-450 грн; пів години експреспривітання 30 грудня - 400-500 грн, а 31-го - від 700 до 1200 грн.

Трохи вищі ціни в агентствах: 30-31 грудня 15 хв. програми до 21:00 обійдеться у 550 грн, а після 23:00 - 1 000 грн.

Запоріжжя

Ціни на 20-30 хв привітання різняться від дня: до 25 грудня вкластися можна у 500-700 грн, 30-го - близько 900 грн. За програму Діда Мороза 31 грудня доведеться викласти від 1000 до 1 500 грн.

Ціни у професійних студіях вищі: за 20 хв. свята для дітей просять від 700 грн і вище.

Івано-Франківськ

Святкове привітання Діда і Снігурочки від 15 хв стане у 400-500 грн. Трохи дороже коштує послуга у святкових агентствах: півгодинне свято обійдеться від 700 грн. Втім, ближче до бою курантів - ціна може сягнути 2 000 грн.

Київ

Чи не найдорожче стане святкове привітання для дітей у столиці. Ціни тут сягають понад тисячу гривень. Замовити 30-хвилинне привітання до 25 грудня можна за 800-1500 грн. Пізніше ціни зростають і сягають 1500 грн.

Найдорожче обійдуться послуги 31 грудня: залежно від часу вони коливаються від 1500 до 3500 грн.

Деякі агентства пропонують онлайн-привітання: привітання Діда Мороза 15-20 хвилин коштує 400-500 грн; Діда Мороза і Снігуроньки - 500-700 грн.

Кропивницький

У середньому 15 хв. послуг Діда Мороза обійдуться у 500 грн, 30 хв - 800 грн. Вартість послуг новорічних героїв в агентствах вища: 15 хв. свята коштують від 700 грн. Ціна залежить від часу доби: ближче до 00:00 - понад 1500 грн. Пакет, який включає хороводи, ігри, фокуси та танці, - понад 2000 грн.

Луганська область

Вартість новорічного привітання Діда Мороза і Снігуроньки у Попасній, Сєвєродонецьку і Лисичанську коштує від 300 грн - це 30-хвилинна програма.

Луцьк

Вартість святкового привітання від Діда Мороза і Снігуроньки різниться від його тривалості. Ціни за 15 хв. стартує від 300 грн, 30 хв. - від 500 грн. У професійних аніматорів з ціни вищі: пів години одного героя коштують від 600 грн.

Львів

Новорічне привітання для малюка протягом 15 хв. обійдеться приблизно у 300 грн. Ближче до новорічної ночі вартість може сягнути до 1000 грн. Вартість послуг Діда Мороза з агентств починається у середньому від 800 грн.

Миколаїв

У середньому 30 хв дійства коштує 400- 600 грн. Тарифи 31 січня зростають у півтора-два рази. Привітання в агентствах, а це 15 хв. свята для дітлахів, 600-900 грн. Театралізовані вистави тривалістю від 30 хвилин сягають понад 3000 грн.

Одеса

Експреспривітання до 30 грудня коштує 500-700 грн. Ціна 31-го - суттєво інша: до 12:00 - 600-800 грн, від 20:00- від 1000 грн, а після 23:00 - близько 2 000 грн.

Шоу професійних агентств коштує від 650 грн до 30 грудня, а 31-го - від 950 грн. Все залежить від тривалості привітання: 5 хв., 15 хв. чи 30 хв.

Полтава

У середньому 15 хв. послуг Діда Мороза стануть у 500 грн, 60 хв - понад 1000 грн. Якщо Дідусь буде зі Снігурочкою, то цін вища: 30 хв. коштує - близько 900 грн.

Вартість послуг новорічних героїв в агентствах вища: 20-30 хв свята коштують від 700 грн. Ціна залежить від часу доби.

Рівне

Ціни за 30 хв привітання - це 500-700 грн. За програму Діда Мороза і Снігуроньки 31 грудня доведеться викласти від 1000 до 1 500 грн. Казкові герої з агентств коштують дорожче: від 500 грн за 15 хв привітання.

Суми

Ціни на пів години святкового дійства для малюків стартують від 500 грн. Втім, ближче до биття курантів ціни сягають до 1500 грн. Дід Мороз і Снігуронька зі святкових агентств коштують дорожче: від 500 грн за 15 хв. привітання.

Тернопіль

Вартість святкового привітання від Діда Мороза і Снігуроньки різнитьс: ціни за 15 хв. - стартують від 350 грн. У професійних аніматорів з ціни вищі: пів години одного героя коштують від 600 грн і сягають 1500 грн - ближче до новорічної ночі.

Ужгород

Вартість 30 хв. привітання - 500-700 грн. За програму Діда Мороза 31 грудня доведеться викласти понад 1000. Ціни у професійних студіях вищі: за 30 хв. свята для дітей просять від 700 грн і вище.

Харків

Вартість 30-хвилинного святкового привітання Діда Мороза і Снігурочки з агентств починається у середньому від 1000 грн. Година свята до 31 грудня коштуватиме близько 1500 грн. У новорічну ніч вартість пів голини може сягнути до 2000 грн.

Херсон

У середньому пів години дійства до 31 грудня коштують близько 500 грн. Тарифи 31 січня зростають у півтора-два рази.

Експреспривітання в агентствах - 15 хв. свята для дітлахів стануть у 600-900 грн. Ігрова програма з Дідом Морозом і Снігуронькою, яка триває годину, коштує понад 1500 грн.

Хмельницький

Ціни за 15 хв. привітання Діда Морози і його Онучки стартують від 400 грн. Вищі ціни у студіях, які організовують свята. У середньому 30 хв коштують 800-1000 грн. Вартість збільшується до півтори тисячі гривень і більше у новорічну ніч.

Черкаси

Ціни за 15 хв. роботи Дідуся і Онучки стартують від 200 грн. Якщо йдеться про святкову програму - то близько 500 грн. Вартість дійства після 18:00 сягає понад 1000 грн.

Вищі ціни у спеціалізованих студіях. У середньому 30 хв. коштують близько 1000 грн. Ціни зростають - залежно від часу доби: чим ближче до 00:00 - тим вони вищі.

Чернівці

15 хвилин святкового привітання від Діда і Снігурочки коштують близько 400 грн. Година - понад 1500 грн. Трохи дорожче коштує послуга у святкових агентствах: пів годинне свято коштує від 600 грн.

Чернігів

Вартість святкового привітання від Діда Мороза і Снігуроньки, яке триває 15 хв., стартує від 400 грн. У професійних аніматорів з ціни вищі: пів години лише за одного казкового героя коштують від 700 грн.

Дід Мороз і Снігуронька, які завітають додому з привітанням для малят, запам'ятаються надовго і подарують справжнє свято і новорічне диво.

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