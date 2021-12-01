Новий рік-2022 у Славському: куди піти, як відпочити і які ціни

Новий рік-2022 у Славському: куди піти, як відпочити і які ціни

Славсько – це курортне гірське містечко у Стрийському районі Львівської області.

Новий рік – це день, який хочеться провести по-особливому. Із хорошим настроєм, у колі друзів, родини чи лише із найближчою людиною.

Проте, щоб цей день надовго запам’ятався не лише довгими приготуваннями до нього, а відпочинком, то важливо вибрати для себе особливе місце. Як варіант – серед гірських вершин в комфортабельному номері чи котеджі. Одним із таких українських курортів є містечко Славсько у Львівській області.

Славсько: як доїхати

Славсько – це курортне гірське містечко у Стрийському районі Львівської області. Тут є багато сучасних готелів, відпочинкових комплексів та гірськолижний курорт, де можуть кататись на лижах, санках чи сноубордах не лише професіонали, а й аматори.

Фото: slavsko.travel.

Доїхати до Славського можна, як автошляхами, так і залізницею. З Києва до Славського курсує потяг "Інтерсіті". Вартість квитка у вагоні другого класу перед новим роком становитиме від 400 гривень Час у дорозі – 9 годин. Найдешевше місце плацкартному вагоні зі столиці до Славського – 270 гривень, проте варто поспішити, адже напередодні нового року місця швидко розкуповують.

Фото: Славсько. Гори вражень, Facebook

Також доїхати до Славського без зайвих проблем можна власним автотранспортом, рухаючись трасою Київ-Чоп та повернувши біля міста Сколе.

Простіше доїхати на відомий курорт зі Львова. Місце у плацкартному вагоні коштуватиме – від 110 гривень, у поїзді "Інтерсіті" - від 188 гривень.

Фото: Славсько. Гори вражень, Facebook

Новий рік у Славському: ціни та де зупинитись

Приїхавши до Славська на Новий рік найкраще обирати ті готелі, які в своєму ресторані організовують святкування. Це – так звані "новорічні пакети".

Так, один із таких пропонує п’ять днів відпочинку (від 30 грудня по 4 січня) та включає у себе такі послуги:

Проживання 5 днів на двох;

Сніданки та вечері на двох;

Святковий бенкет на двох.

Новорічна програма для відпочивальників: музика, ведучий заходу, аніматори для дітей, дискотека, феєрверк.

Вартість такого відпочинку від 13 до 17 тисяч гривень, залежно від номеру. Якщо вам потрібен одномісний номер, то його вартість - від 9 тисяч гривень. За додаткове місце доведеться доплатити від 2875 грн до 4675 грн. Діти до 7 років можуть проживати безкоштовно, проте без додаткового харчування.

Фото: Славсько. Гори вражень, Facebook

Також туристичні компанії організовують багато відпочинкових турів у Славське. Їхня тривалість всередньому 4 дні. Вартість – від 5500 гривень з особи. У ціну включено: трансфер із Львова, проживання у готелі, новорічна вечірка, катання на лижах та екскурсії.

Фото: slavsko.travel.

Можна також забронювати номер на добу-дві у котеджі чи садибі та самому організувати для себе розваги. Його вартість від 400 гривень до 1500 гривень за добу. Проте зауважимо, що таких є дуже мало. А тому варто поспішити.

Новий рік у Славському: куди піти і чим зайнятись

Катання на лижах. У Славському є кілька підйомників, де можна покататись на лижах. Серед них – це гора Тростян, яка відома великою кількістю канатних і бугельних доріг. Там на центральних схилах є дві канатно-бугельні дороги, довжиною по 1000 м. Північні схили мають одну бугельну дорогу, довжиною 1200 м, а західні схили мають три канатно-бугельні дороги, довжиною по 1000 м. Вартість разового підйому та спуску - від 200 гривень. Також на вершині Тростяну можна смачно поїсти. Гірськолижний комплекс у Славську є і на вершині гори Погар. Там діє крісельний підйом. У розмові із журналістом ТСН.ua нам повідомили, що гірськолижний комплекс працюватиме на новорічні свята, проте чи функціонуватимуть лижні траси – все залежатиме від погоди. Наразі підйом та спуск у них коштує 150 грн.

Фото: slavsko.travel.

Для любителів історії на околицях Славського є багато цікавих місць, зокрема це – пам’ятник літературному персонажу Івана Франка Захару Беркуту в селі Тухля (за 5 км від Славського), за 24 км є курган "Могила князя Святослава", в якому за даними науковців, похований представник княжого роду Рюриковичів. Для любителів архітектури за 32 кілометри від Славського є палац Гредлів, де за часів Австро-Угорської імперії любили гостювати тодішні аристократи. За 6,5 кілометрів від Славського також є меморіальний комплекс Українським Січовим Стрільцям на горі Маківці. Тут в 1915 році відбувались кровопролитні бої між легіоном УСС та царською армією Російської імперії. За 47 кілометрів від Славського є легендарна фортеця Тустань із неймовірними краєвидами та сучасним музеєм.

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Для гурманів тут є форелеві господарства та ферми, в яких виготовляють козячий сир. А ще у Славському можна спробувати автентичні страви із галицької, бойківської та гуцульської кухонь.

Народна мудрість говорить: як Новий рік зустрінеш, так і його проведеш. А тому зустріти його у Славському – це гарна ідея.

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