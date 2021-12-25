Новий рік 2022: як не образити подарунком та що презентувати не варто

Пандемія коронавірусу вплинула і на подарунки.
До Нового року лишилося менше тижня - тож саме час подумати, чим приємно вразити на свята батьків, друзів, коханих.
Про те, як не образити подарунком та що презентувати не варто - 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Так, експертка з етикету не радить купувати для подарунка косметичні засоби.
"Завжди вважається не дуже вдалим подарунком предмет особистої гігієни. Сюди входять – набори шампунів, гелів, кондиціонерів для волосся, молочко для тіла, парфуми", - зазначає Юлія Юдіна.
До небажаних презентів відносять і абонемент у спортзал.
"Наші подарунки, якими б приємними вони нам не здавалися і потрібними для тієї людини, якій ми даруємо – можуть мати двозначний характер", - говорить фахівчиня.
Пандемія коронавірусу вплинула і на подарунки. Люди більше приділяють увагу здоров’ю - розповідають аналітики. Середній чек цього року - дві тисячі гривень.
За продажами до "сімки" категорій подарунків на Новий рік входять:
- Вітаміни та мінерали
- Одяг та взуття
- Косметика та парфумерія
- Штучні ялинки, гірлянди, адвент-календарі
- Товари для дітей
- Інтимні товари
- Техніка та електроніка
Подарунок налагоджує взаємини - розповідає психологиня.
"Це стародавній спосіб зміцнювати, створювати, відновлювати, якщо їх було порушено – відносини", - зазначає Наталія Ломоносова.
Щоби не зіпсувати їх або ж свій настрій - не варто думати в момент дарування про свой імідж. Навіть, якщо вам не сподобався подарунок - головне прийняти його з усмішкою.
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