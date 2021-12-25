Що подарувати мамі на Новий рік 2022: бюджетні варіанти / pixabay.com

Новий рік 2022: як не образити подарунком та що презентувати не варто

Новий рік 2022: як не образити подарунком та що презентувати не варто

Пандемія коронавірусу вплинула і на подарунки.

До Нового року лишилося менше тижня - тож саме час подумати, чим приємно вразити на свята батьків, друзів, коханих.

Про те, як не образити подарунком та що презентувати не варто - 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, експертка з етикету не радить купувати для подарунка косметичні засоби.

"Завжди вважається не дуже вдалим подарунком предмет особистої гігієни. Сюди входять – набори шампунів, гелів, кондиціонерів для волосся, молочко для тіла, парфуми", - зазначає Юлія Юдіна.

До небажаних презентів відносять і абонемент у спортзал.

"Наші подарунки, якими б приємними вони нам не здавалися і потрібними для тієї людини, якій ми даруємо – можуть мати двозначний характер", - говорить фахівчиня.

Пандемія коронавірусу вплинула і на подарунки. Люди більше приділяють увагу здоров’ю - розповідають аналітики. Середній чек цього року - дві тисячі гривень.

Новорічні подарунки: як не образити отримувача та що презентувати не варто

За продажами до "сімки" категорій подарунків на Новий рік входять:

Вітаміни та мінерали Одяг та взуття Косметика та парфумерія Штучні ялинки, гірлянди, адвент-календарі Товари для дітей Інтимні товари Техніка та електроніка

Подарунок налагоджує взаємини - розповідає психологиня.

"Це стародавній спосіб зміцнювати, створювати, відновлювати, якщо їх було порушено – відносини", - зазначає Наталія Ломоносова.

Щоби не зіпсувати їх або ж свій настрій - не варто думати в момент дарування про свой імідж. Навіть, якщо вам не сподобався подарунок - головне прийняти його з усмішкою.

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