Новий рік 2022: як приготувати нестандартні олів’є та котлету по-київськи

А ще - серед традиційних страв кухарі радять качку.

Новорічний стіл: олів’є, олів’є та ще раз – олів’є. Саме цей салат українці називають найчастіше, коли у них запитуєш про страви, які вони куштуватимуть в ніч на 1 січня. Але, як його зробити більш здоровим та корисним та яка котлета по-київськи здатна здивувати гостей, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 грудня.

Який же Новий рік без салату олів’є! Аби він був більш корисним – замість вареної ковбаси додаємо індичку та дієтичну заправку. Для цього можна взяти грецький будь-який густий йогурт і додати туди трішки гірчиці, сіль, перець, трошки оливкової олії і у вас вийде гарний здоровий майонез, яким ви зможете заправити ваш салат і його будуть їсти діти.

А ще - серед традиційних страв радять качку.

На ще одну традиційну страву - котлету по-київськи - подивитися свіжим поглядом радить шеф-кухар Володимир Болібрух. Курку заміняємо рибою. Головне, каже, риба має бути біла. Страву потрібно поставити в холодильник, щоб вона застигла, а потім панірувати в муці, яйці та панірувальних сухарях, а далі в олію, а потім - в духовку на двадцять хвилин і страва - готова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.

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