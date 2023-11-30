Новий рік 2024: що буде з цінами на продукти перед святами в Україні

Перед новорічними святами в Україні можуть зрости ціни на деякі продукти харчування, на які різко зросте попит. Зокрема, на делікатеси, ікру, червону рибу, м’ясні вироби.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів економіст Олег Пензин.

“Буде певний ажіотаж напевно на м’ясні вироби, тому що якраз перед святами збільшиться їх споживання. Навряд чи хтось буде піднімати ціни на картоплю, моркву, буряк і капусту, борщовий набір, тому що його багато є. Може щось подорожчає по рибі, це традиційно у нас. Тобто є певні фокусні речі, які однозначно трошки дорожчають перед святами тому що в нас на них різко збільшується попит”, — каже Олег Пензин.

Він зазначив, що на зростання цін не впливатиме блокування блокування польського кордону. Крім того, воно не буде постійним.

“У нас же як правило так: люди купують достатньо багато перед святами, а в першу декаду взагалі в магазини ніхто не ходить. Доїдають те, що наготували. Тобто ріст цін до свят компенсується. Тим більше, що в нас різдвяні свята будуть до Нового року. Так що, я не думаю, що ціни будуть зростати сильно, та і доходів немає таких великих. Це буде в межах тих речей, які ми постійно маємо”, — розповів Олег Пензин.

Нагадаємо, експерт з нерухомості розповів, як зміняться ціни на оренду житла в Україні 2024 року.

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