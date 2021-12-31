Новий рік на ліній вогню: як зустрічають 2022 бійці в зоні ООС

Новий рік на ліній вогню: як зустрічають 2022 бійці в зоні ООС

Українським військовим восьмий рік поспіль доводиться зустрічають Новий рік на передовій.

У п’ятницю, 31 грудня, в останній день 2021 року, за даними штабу ООС окупанти зі станкових гранатометів обстріляли Травневе. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Воїни і надалі тримають рубежі. Та, звісно ж, готуються зустрічати Новий рік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Бійці встановили святкові ялинки у бліндажах і шанцях завчасно. Окрім звичайних іграшок, серед прикрас - набої та гільзи.

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Чекає на бійців і святковий стіл: з салатами, але без алкоголю. Дехто зустрічатиме 2022 рік на чергуванні — в окопах та на бойових позиціях.

Найчастіше чого бажають армійці на рік прийдешній - перемоги і мирного неба над головою. І звичайно ж передають вітання своїм матерям, дружинам та рідним. Бійці намагаються жартувати про свій побут, але цілком серйозно говорять про обов’язок.

“Мені, як і кожному воїну, хочеться повернутися додому живим, щоб закінчилася ця війна, але, якщо прийдеться, як от зараз, то працюємо і будемо працювати”, - сказав один із них.

Новини фронту: як українські бійці зустрічатимуть Новий рік та чим прикрашають ялинки

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