Новий рік – на носі: як і чим модно прикрасити ялинку у 2024-2025

Як купити найкращу ялинку до свят та як прикрасити – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

До зимових свят залишилося зовсім небагато часу, адже 2024 року українці святкуватимуть Різдво – 25 грудня за новоюліанським календарем. Тому вже варто замислитися над тим, як прикрасити новорічну ялинку. Фахівці стверджують, що тут, як і в будь-якій сфері нашого життя, існують свої тренди, які можуть змінюватися від року до року. Однак, для того, щоб почати декорування зимової красуні – її потрібно купити.

Але як знайти “ту саму”, коли пропозицій так багато? Усі топ-поради, як купити найкращу ялинку до свят та як прикрасити – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

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Такого ви ще не чули! Тренди 2024-2025! Як і чим прикрасити ялинку?

Ялинкові базари

Традиційним символом Нового року можна назвати живу новорічну ялинку. Вона створює в домі святковий настрій, навіть в тяжкі часи. Особливо важлива ялинка для дітей, які чекають на чудеса.

Існують спеціальні ярмарки, де ви можете придбати живу новорічну ялинку. Тут пропонують лише сертифіковані дерева. На них є чіпи з кодами, за допомогою яких можна перевірити, звідки привезли дерево.

Від 5 грудня у Києві запрацювали такі ялинкові базари. Вони є у кожному районі міста. Повний перелік локацій можна подивитися на сайті КМДА. Ціна стартує від 100 гривень за невеличку "в'язанку" – дерево зі зв'язаних ялинкових гілочок. Більші в'язанки продають за 200, 300, 500 гривень. За невеличкі ялинки і сосни просять від 800-1000 гривень. Більші коштують від двох до п'яти тисяч гривень. Ціна новорічного дерева заввишки понад три метри сягає 10 тисяч гривень. Придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарствах, кияни зможуть до 31 грудня.

Як правильно обрати ялинку

Однак, щоб ялинка довго стояла, не обсипалася з перших же днів і відрізнялася приємним запахом хвої, потрібно запам'ятати, як її правильно вибрати. Перед тим, як новорічну ялинку купити, треба виміряти приміщення. Ретельно проведіть заміри, де у вас буде стояти ялинка, ще до того, як підете її купувати. Особливо важливо звернути увагу на висоту дерева та діаметр з гілками. В цьому випадку вибирати "на око" не варто. Надто маленька ялинка матиме кумедний вигляд, а завелика – заважатиме.

Нещодавно зрубана новорічна ялинка відрізняється яскраво-зеленою хвоєю. Звичайно, певні відмінності можуть бути, враховуючи, скільки існує порід дерева, однак відтінок завжди повинен бути соковитим та насиченим. Уникайте ялинок, на яких є бурі чи жовті гілки. Це означає лише одне – дерево зрубали давно, тому гілки почнуть осипатися, як тільки ви внесете ялинку в тепле приміщення.

Під час вибору, постукайте легенько стовбуром ялинки об землю. Якщо дерево зрубали порівняно недавно, голки обсипатися не будуть. Можете взяти кілька голок і потерти їх між пальцями. Якщо залишився стійкий аромат смоли, отже, все гаразд. Свіжа ялинка залишається пружною та еластичною ще певний час після того, як її зрубали. Якщо ви трішки зігнете гілку новорічної ялини, а потім відпустите, вона не повинна зламатися, а відразу випрямиться. Якщо так і є – дерево зрубали нещодавно. Уважно придивіться до стовбура, коли обираєте живу новорічну ялинку. На ньому не повинно бути жодних тріщин. Добре, якщо стовбур рівний та прямий. Наявність ободка на зрізі вказує на те, що дерево зрубали давно. Тому така ялинка точно не простоїть довго.

Мінімалізм та вишуканість

Ялинка у нас вже є, то ж можна переходити до створення справжнього святкового настрою. Якщо 2024 року в моді були максималістські тренди, коли на ялинку було заведено вішати масивні прикраси, велику кількість кольорів і різноманітних іграшок, то 2025-го все змінилося. Краще прикрасьте ялинку витонченими бантами, однотонними прикрасами, маленькими іграшками, вибираючи стриману палітру відтінків.

Нова актуальна тенденція – це мінімалізм і вишуканість. Оскільки в минуле відійшов строкатий і масивний дизайн, то й об'ємні кольорові гірлянди краще залишити на горищі до інших часів. Експерти зауважують, що вони мають дещо застарілий вигляд, а тому лише зіпсують новорічний настрій. Обирайте дрібні ліхтарики, вогники сріблястого або золотистого сяйва.

Індивідуальний підхід

Хоча святкування Нового року неможливо уявити без блиску, однак не варто вішати надто багато світловідбивних чи сріблястих елементів, адже тоді ялинка матиме застарілий вигляд. Краще замініть їх цікавими текстурами й орнаментами. Наприклад, дуже актуальними зараз є іграшки з фетру або дерева.

Ще одна важлива тенденція, яка стає популярною 2025 року, – це індивідуальний підхід до прикрашання ялинки. Тому забудьте про класичні червоно-зелені схеми. Нейтральні тони зараз стали надзвичайно поширеними, але ви також можете вибирати й більш нетипові відтінки, наприклад, яскраво рожевий.

Ретро знову в моді

Замість величезної кількості різноманітних іграшок та прикрас з пластику все актуальнішими стають речі, створені своїми руками з натуральних матеріалів. Також ви можете разом зі своєю родиною повернути до життя старовинні скляні іграшки, які давно лежать на вашому горищі. Через пластикові елементи ялинка може мати дешевий вигляд, а вінтажний декор або створені власноруч прикраси додають їй особливого і неповторного шарму.

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Такого ви ще не чули! Тренди 2024-2025! Як і чим прикрасити ялинку?

Раніше ми писали, які речі в жодному разі не можна викидати чи віддавати в період новорічних свят.

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