Новий рік та Різдво лише для вакцинованих: у МОЗ розповіли про роботу кафе і гірськолижних курортів

Новий рік та Різдво лише для вакцинованих: у МОЗ розповіли про роботу кафе і гірськолижних курортів

Бронюючи наразі житло на гірськолижних курортах України, слід розуміти, що під час поселення потрібен буде "ковідний" сертифікат.

Наразі Україна перебуває на піку захворюваності на коронавірус. Те, як довго він триватиме, залежить від громадян - їхнього дотримання карантинних правил і вакцинації. Аби уникнути спалаху після новорічно-різдвяних свят, кафе, ресторани та гірськолижні комплекси надаватимуть послуги лише вакцинованим людям.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами 5 листопада.

За його словами, наразі в Україні відбулася стабілізація на високих цифрах і навіть на 1% вже сьогодні пішло зниження, порівняно з минулими тижнями.

Також читайте Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці

"Це оптимістично для нас, оскільки до цього у нас було зростання удвічі-втричі. Ми досить швидко вийшли на цей пік. Хочеться, щоб це вже був пік і потихеньку йшло вниз", - висловився Ляшко.

Говорячи про додаткові обмеження на новорічно-різдвяні свята, голова МОЗ розповів, що вже зараз у постанові Кабміну про карантин прописано, що гірськолижні курорти працюватимуть для вакцинованих.

"Гірськолижні курорти, які є в Україні, працюватимуть лише для вакцинованих. І зараз, коли наперед у готелях бронюєте, то треба розуміти. Щоб потім не було жодних оскаржень. Будуть селити в готель тільки вакцинованих. Ми сьогодні це комунікуємо людям, і готелям", - наголосив Віктор Ляшко.

Задля зменшення незручностей, з його слів, наразі напрацьовується механізм, щоб показувати "ковідний" сертифікат один раз, наприклад, під час поселення до готелю.

"Якщо поселився в готель, то є можливість зробити там браслетик, в якому буде написано, в якому ти готелі живеш і ти можеш далі там потрапляти на цю лінію (канатну - ред.) за цим сертифікатом. Зараз такі речі практикують, наприклад, деякі ТРЦ: ти перший раз заходиш, показуєш, тобі роблять певну наліпку, і далі ходиш магазинами, не дістаючи кожного разу "ковідний" сертифікат. Та ж ситуація може бути відпрацьована і на гірськолижних курортах", - розповів він.

Крім того, як уточнив Ляшко, якщо людина приїде просто покататися і не буде заселятися, то послуги все рівно надаватимуться лише вакцинованим: "Буде: "Канатна дорога працює для вакцинованих". Аналогічно, як він додав, буде і під час новорічно-різдвяних гулянь у кафе та ресторанах.

Карантин у Києві: через режим "червоної" зони на дорогах доводиться стояти у корках

Читайте також:

Рік Синього Водяного Тигра за китайським календарем : що принесе нам 2022-й.

: що принесе нам 2022-й. Зимова відпустка: куди нині їздять туристи і як спланувати подорож, щоб не переплатити зайвого.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання