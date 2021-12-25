Новий рік та Різдво у Львові: куди піти та як святкуватимуть у місті

Новий рік та Різдво у Львові: куди піти та як святкуватимуть у місті

У Львові заплановано багато концертів та фестивалів.

До Львова щороку приїжджає багато туристів не лише з України, а й з-за кордону, щоб відсвяткувати тут різдвяні та новорічні свята. Адже саме у Львові їх відзначають, дотримуючись давніх українських традицій – з колядою та вертепом, що створює справжній різдвяний настрій.

ТСН.ua зібрав перелік усіх заходів, куди у Львові можна піти на Новий рік та Різдво.

Куди піти на Різдво 25 грудня

У Львові Різдво 25 грудня традиційно святкують віряни римо-католицької та деяких протестантських церков. Проте у все активніше тут починають святкувати Різдво 25 грудня й інші жителі міста, а тому цього дня заплановано багато заходів, зокрема:

о 15:00 у Львівському академічному будинку органної та камерної музики відбудеться Різдвяний органний концерт.

у Львівському академічному будинку органної та камерної музики відбудеться Різдвяний органний концерт. о 16:00 в Гарнізонному храмі Апостолів Петра і Павла пройде захід "Музика Різдва".

в Гарнізонному храмі Апостолів Петра і Павла пройде захід "Музика Різдва". о 20:00 в Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика буде концерт "Christmas по-львівськи".

в Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика буде концерт "Christmas по-львівськи". о 21:00 на площі Яворницького також відбудеться «Різдвяна коляда» від місцевого кавер-гурту "Каверзні".

Не буде нудно у Львові й у період від 25 по 31 грудня. Адже у ці дні в місті заплановано багато мистецьких заходів, зокрема:

26 та 28 грудня о 16:00 в Першому академічному українському театрі для дітей та молоді можна буде подивитись виставу для дітей та дорослих "Дорога до Різдва".

в Першому академічному українському театрі для дітей та молоді можна буде подивитись виставу для дітей та дорослих "Дорога до Різдва". 27 грудня 19:00 год. на площі Ринок проведуть аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри.

на площі Ринок проведуть аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри. 29 грудня о 19:00 у Львівському академічному будинку органної та камерної музики можна буде послухати концерт "Ніч перед Різдвом" у виконанні львівських оркестрів.

Новий Рік у Львові: куди піти

У Львові 31 грудня о 15:00 відбудеться новорічний концерт солістів Львівського органного залу. Захід пройде у Львівському академічному будинку органної та камерної музики.

Також у Львові, як і в інших містах України та світу, є традиція зустрічати Новий рік біля головної ялинки міста. Проте врахуйте, що людей там справді буде багато, а тому, щоб знайти місце біля ялинки, а не на прилеглих вулицях, прийти треба завчасно. Також заздалегідь подбайте про транспорт, яким ви будете добиратись додому, бо через свята та високий попит ціни на таксі у Львові можуть різко вирости або ж транспорту попросту не буде.

УНІАН

7 січня – Різдво у Львові за юліанським календарем

Більшість мешканців Львова святкує Різдво за юліанським календарем саме 7 січня. А тому в місті з цієї нагоди також відбуватиметься багато святкових заходів.

6 січня о 12:00 год. - переддень Різдва на площі Яворського встановлять різдвяного дідуха.

Львівська міська рада

7-8 січня від 12:00 до 20:00 год. відбуватиметься фестиваль "На Різдво до гаю", який традиційно пройде у Шевченківському гаю. Саме сюди львів’яни традиційно приходять на святкування, адже тут можна побачити давні українські традиції: тут колядуватимуть та можна буде побачити вертеп та спробувати куті і пампушок. Святкового настрою також додасть і сама атмосфера місця.

Львівська міська рада

Від 7 до 19 січня на площі Музейній відбуватиметься фестиваль "Велика коляда".

на площі Музейній відбуватиметься фестиваль "Велика коляда". 8 січня на площі Музейній, площі Ринок та на площі перед Львівський оперним театром проходитиме фестиваль "Спалах різдвяної звізди", де ви також зможете познайомитись із українськими традиціями святкування Різдва.

Загалом у Львові різдвяні заходи відбуватимуться аж до кінця січня, а тому кожен тут знайде те, що сподобається саме йому.

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