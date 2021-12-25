Новий рік та Різдво у Львові: куди піти та як святкуватимуть у місті

У Львові заплановано багато концертів та фестивалів.
До Львова щороку приїжджає багато туристів не лише з України, а й з-за кордону, щоб відсвяткувати тут різдвяні та новорічні свята. Адже саме у Львові їх відзначають, дотримуючись давніх українських традицій – з колядою та вертепом, що створює справжній різдвяний настрій.
ТСН.ua зібрав перелік усіх заходів, куди у Львові можна піти на Новий рік та Різдво.
Куди піти на Різдво 25 грудня
У Львові Різдво 25 грудня традиційно святкують віряни римо-католицької та деяких протестантських церков. Проте у все активніше тут починають святкувати Різдво 25 грудня й інші жителі міста, а тому цього дня заплановано багато заходів, зокрема:
- о 15:00 у Львівському академічному будинку органної та камерної музики відбудеться Різдвяний органний концерт.
- о 16:00 в Гарнізонному храмі Апостолів Петра і Павла пройде захід "Музика Різдва".
- о 20:00 в Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика буде концерт "Christmas по-львівськи".
- о 21:00 на площі Яворницького також відбудеться «Різдвяна коляда» від місцевого кавер-гурту "Каверзні".
Не буде нудно у Львові й у період від 25 по 31 грудня. Адже у ці дні в місті заплановано багато мистецьких заходів, зокрема:
- 26 та 28 грудня о 16:00 в Першому академічному українському театрі для дітей та молоді можна буде подивитись виставу для дітей та дорослих "Дорога до Різдва".
- 27 грудня 19:00 год. на площі Ринок проведуть аудіовізуальне дійство до століття Михайла Дзиндри.
- 29 грудня о 19:00 у Львівському академічному будинку органної та камерної музики можна буде послухати концерт "Ніч перед Різдвом" у виконанні львівських оркестрів.
Новий Рік у Львові: куди піти
У Львові 31 грудня о 15:00 відбудеться новорічний концерт солістів Львівського органного залу. Захід пройде у Львівському академічному будинку органної та камерної музики.
Також у Львові, як і в інших містах України та світу, є традиція зустрічати Новий рік біля головної ялинки міста. Проте врахуйте, що людей там справді буде багато, а тому, щоб знайти місце біля ялинки, а не на прилеглих вулицях, прийти треба завчасно. Також заздалегідь подбайте про транспорт, яким ви будете добиратись додому, бо через свята та високий попит ціни на таксі у Львові можуть різко вирости або ж транспорту попросту не буде.
7 січня – Різдво у Львові за юліанським календарем
Більшість мешканців Львова святкує Різдво за юліанським календарем саме 7 січня. А тому в місті з цієї нагоди також відбуватиметься багато святкових заходів.
- 6 січня о 12:00 год. - переддень Різдва на площі Яворського встановлять різдвяного дідуха.
- 7-8 січня від 12:00 до 20:00 год. відбуватиметься фестиваль "На Різдво до гаю", який традиційно пройде у Шевченківському гаю. Саме сюди львів’яни традиційно приходять на святкування, адже тут можна побачити давні українські традиції: тут колядуватимуть та можна буде побачити вертеп та спробувати куті і пампушок. Святкового настрою також додасть і сама атмосфера місця.
- Від 7 до 19 січня на площі Музейній відбуватиметься фестиваль "Велика коляда".
- 8 січня на площі Музейній, площі Ринок та на площі перед Львівський оперним театром проходитиме фестиваль "Спалах різдвяної звізди", де ви також зможете познайомитись із українськими традиціями святкування Різдва.
Загалом у Львові різдвяні заходи відбуватимуться аж до кінця січня, а тому кожен тут знайде те, що сподобається саме йому.
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