Новий рік 2022 у Дніпрі: скільки коштуватиме святкування у ресторанах та які умови оренди квартир

Новий рік 2022 у Дніпрі: скільки коштуватиме святкування у ресторанах та які умови оренди квартир

Ресторани та турбази, незважаючи на "червону" карантинну зону, активно бронюють місця на новорічні свята.

До Нового року 2022 — рукою подати. Тож Дніпро вже готується до масштабного святкування. На центральній площі встановлюють ковзанку, де-не-де вже прикрашають вулиці, а ресторани, готелі та турбази починають бронювати столики та номери.

ТСН.ua дізнався, де у Дніпрі можна зустріти рік Тигра і в яку суму це обійдеться.

Бюджетний варіант

Традиційно зустріти Новий рік можна біля міської ялинки, яку невдовзі встановлять на площі Героїв Майдану. Поряд із зеленою красунею поставлять торгові павільйони з новорічною атрибутикою, а також вуличну кухню, на якій можна буде смачно підкріпитися та зігрітися.

Поруч із міською ялинкою також встановлять святкову сцену, на якій виступатимуть вокальні та танцювальні колективи.

Крім того, весело та цікаво зустріти Новий рік можна буде й у міських парках. У більшості з них встановлять ялинки, святкові ярмарки та фуд-корти. На кожній із локацій розважатимуть городян інтерактивною шоу-програмою.

Новий рік 2022 у ресторані

Різні ресторани та туристичні бази Дніпра, незважаючи на карантинні обмеження, відкрили бронь на новорічні свята ще з середини жовтня.

В одному з кафе-ресторанів на бульварі Слави зараз можна забронювати столик на новорічну ніч за 1900 гривень, з перших чисел грудня вартість підніметься на 600 гривень. Адміністратори закладу запевняють, що у разі запровадження жорсткого карантину вони повністю повернуть передоплату.

У ресторані святкова програма стартує о 22:00 та триватиме до 06:00. Відвідувачів розважатиме DJ, вокальні колективи, Дід Мороз із якимось “спеціальним гостем”, ім'я якого тримають у секреті. Для городян також приготували приємні сюрпризи та цінні призи.

В одному із найпопулярніших ресторанів міста, розташованому на проспекті Дмитра Яворницького, Новий рік можна зустріти за 6999 гривень. Таку вартість доведеться викласти за одну особу. Для гостей шеф-кухар ресторану розробив спеціальне святкове меню. Розважатимуть відвідувачів DJ-сетом, різними конкурсами від ведучого, а також виступом популярної української співачки Міші Романової.

А в кораблі-ресторані, який пришвартувався на вулиці Набережної Перемоги, можна буде відсвяткувати Новий рік у стилі Великого Гетсбі. На тематичній вечірці гості зможуть розміститися на вибір у трьох банкетних залах. Вартість вхідного квитка: 1000—1200 гривень.

Для гостей виступить кавер-група, а для дітей — аніматори з цікавою шоу-програмою. На святі працюватимуть ведучі. На гостей чекають сюрпризи, подарунки від спонсорів та феєрверк.

Інформатор

Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі

Якщо Новий рік хочеться провести у колі друзів у якомусь альтернативному місці — підійде орендована квартира. Ціни на житло вказані відповідно до зручностей та віддаленості від центру міста.

Наприклад, затишну однокімнатну квартиру на Слобожанському проспекті можна винайняти за 700 гривень. Трикімнатну в новобудові — за 1500 гривень.

Однак у новорічну ніч, за словами рієлторів, на оренду квартир діє подвійний тариф. Однушку у Центральному районі міста у святкову пору здають за 3500 гривень. Задається вона одразу на три дні — з 31 грудня по 2 січня.

А ось на проспекті Поля однокімнатну квартиру в оренду здають за 1300 гривень на добу. Тут також діє подвійний тариф. Бронювати можна не раніше ніж за 10 днів до свята.

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Вартість номера в готелі

Апартаменти в готелі на вулиці Набережній Перемоги, в якому є джакузі, обладнана кухня, три спальні місця, дизайнерський ремонт та панорамні вікна з видом на річку Дніпро обійдуться охочим за добу у 3800 гривень.

А в елітному готелі, розташованому на вулиці Глінки, за двокімнатні апартаменти з видом на центральну частину міста у новорічну ночь доведеться викласти 8000 гривень. В апартаментах є балкон, кондиціонер, власна ванна кімната, кухня.

За шість кілометрів від Міжнародного аеропорту “Дніпро” знаходиться готель, який виконаний в американському стилі. Стандартний двомісний номер новорічної ночі в ньому коштує 1200 гривень, номер “люкс” — 2200 гривень. На території є гриль-ресторан, сауна, басейн та джакузі.

Робота під час карантину

Практично всі ресторани, які ми обдзвонювали, підтвердили свою готовність працювати у новорічні свята. Адміністратори деяких із них говорили, що за столики пускатимуть гостей із негативним ПЛР-тестом чи з ковід-документами.