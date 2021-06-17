Новий рівень відносин: Кулеба розповів, що змінить візит Зеленського до США

МЗС активно працює над організацією поїздки Зеленського до США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що його команда наразі займається підготовкою візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Про це Кулеба сказав 17 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Глава МЗС переконаний, що цей візит може багато чого змінити у плані виведення двосторонніх відносин між країнами на новий рівень у сфері безпеки.

"Ви знаєте, що станом на сьогодні США є основним союзником, партнером України в питанні безпеки, у питанні зміцнення нашої оборони. Нам завжди є, про що поговорити", — сказав Кулеба.

Міністр повідомив, що сьогодні, 17 червня, він мав розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, з якою обговорив підготовку візиту президента Зеленського.

"Мене дуже тішить, що американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретні результати. Це повністю співпадає з нашим баченням — і ми вже працюємо над його організацією", — сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, головною темою візиту Зеленського до Вашингтону стане залучення США до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Право на владу": що може змінити ймовірний візит Зеленського до США

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден під час телефонної розмови із Зеленським запросив українського президента до Білого дому.

Згодом стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Байденом орієнтовно в кінці липня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання