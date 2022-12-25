Новий розвідувальний дрон "Довбуш Т10" тестують на фронті: що відомо про українську "пташку"

На сході тестують новий український розвідувальний дрон "Довбуш Т10". "Довбуш" – це багатофункціональний БПЛА, який можна модернізувати в розвідувальний чи ударний дрон. Завдяки новітньому програмному забезпеченню і спецобладнанню український дрон недоступний для ворожих сил електронної протидії і ППО. Готові "Довбуші" безкоштовно передають силам оборони.

В ефірі "1+1" в рамках телемарафону про українську розробку розповів ініціатор проєкту виробництва безпілотників, співзасновником monobank Володимир Яценко.

"Це не розробка, яка щойно з’явилася. Ми майже від початку війни працюємо над цим літаком. І зараз це процес, який вже йде "по накатаній": тобто відбувається навчання, використання наших літаків. На сьогоднішній день головне завдання – це збільшити виробництво цих апаратів, а також забезпечити їх використання у важких погодних умовах, у нас наразі зима і дуже часто непрості погодні умови. Зараз ми націлені на ці речі. А використання уже є, цей процес стабільний. Наші літаки на сьогоднішній день працюють по всій лінії фронту", – каже Яценко.

За його словами, наразі вже можна говорити про масове виробництво "Довбушів".

"Якщо ми починали з декількох на день, то зараз відкрили нове виробництво (на жаль, не в Україні, в одній із країн Європи, де ми виробляємо дуже багато комплектуючих). Тобто ми перейшли від закупки у китайському супермаркеті до власного виробництва. І на сьогоднішній день це надтехнологіне виробництво. Ми чекали обладнання 5-6 місяців, щоб його почати. І це нас стримувало від тієї кількості, яку ми можемо виробляти на день. Зараз, я думаю, ця кількість буде не 1-3, а перевищувати 10 і більше на день", – додав ініціатор проєкту.

Володимир Яценко додав, що "Довбуші" майже не засікаються РЕБами чи ППО.

"Усього три літаки були збиті ворожою ППО. Але є засоби РЕБ, які глушать сигнали супутниковї навігації, і це проблема, яка вирішується лише фахом оператора, фахом пілота. Тобто якщо пілот може керувати літаком без такоїх навігації, то він виконує завдання. І навпаки", – розповів він.

Крім того, "Довбуші", як і інші дрони, можуть страждати від погодних умов: "Це як пілот великого літака: якщо погані погодні умови, туман, дуже сильний вітер, є покриття літака кіркою льоду, то безумовно потрібні фах і досвід, щоб упоратися. Ми тут нічим особливо не відрізняємося від пілотів великих літаків. "Шахіди" точнісінько так страждають від таких погодних умов".

Яценко додав: "Ми виробляємо універсальний літак, який може використовуватися в усіх місіях, не лише як розвідник, а і корегувальник. Це літак, який може вражати ворога. Мінімум 10 км на лінії фронту повинен постійно працювати один літак. Під тим же Бахмутом вони (ворог) використовують прилади нічного бачення і атакують вночі. Тож треба постійно працювати – 24/7. якщо раніше це були великі групи, які було добре видно, то тепер це диверсійні групи, які треба постійно контролювати. Щодо оптики на "Довбушах", це не секрет. Є звичайні камери, є тепловізійні. Тут справа лише у кваліфікації операторів. Сьогодні найважливіше те, з якою похибкою буде працювати цей літак".

За словами ініціатора проєкту, головне завдання – розробка високоточної зброї.

"Якщо наші літаки будуть спроможні завдавати ударів з похибкою 1-2 метри, ми автоматично переміщуємося у вищу лігу виробників зброї в усьому світі. Той прогрес, який наразі є в Україні, та спільнота, яка утворилася у виробництві безпілотників, дають нам право бути оптимістами. За декілька місяців ми наблизимося до обладнання, яке можна буде називати високоточною зброєю. Перший шлях – це безпілотники. А потім це можна розповсюдити і на всю іншу зброю. Щодо морських дронів, то технології – такі самі. Якщо Україна буде володіти високоточною зброєю, це буде на довгий час. Ми будемо на голову вище, ніж ворог. Найвпливовіші фахівці працюють над цією темою. Основне і головне – мати обладнання для завдавання високоточного удару", – додав Володимир Яценко.