Новий секретний план оборони України та помилкові санкції проти 108 осіб: нові рішення РНБО

У МВС помилковість санкцій назвали неточності в транслітерації імен.

План оборони України вперше за роки незалежності чітко розписала влада. 15 жовтня його затвердила Рада національної безпеки та оборони.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Над планом, каже секретар РНБО Олексій Данілов, працювали два роки. Щоб всі служби - силовики, військові, тероборона - знали, хто, куди і як рухатись - раптом що. Пертворюючи, кожний кілометр території України у пастку для ворога. І плацдарм для наступу.

Деталі, звісно, засекречені. Оцінити його важко. Але вже сам факт існування плану піднімає обороноздатність держави на новий щабель.

Календар тижня: план оборони України, смерть народного депутата і канадський метеорит

Утім, спромоглася РНБО цього разу і здивувати. Виявляється, у попередніх своїх рішеннях вона помилилася щодо 108 контрабандистів і злодіїв в законі. За ці "свідомі чи несвідомі помилки" вже покарали вісьмох причетних до складання списків осіб. За словами Данілова, частину з них звільнили з лав МВС, двох - понизили. В Офісі президента запевняють, що зараз з'ясовують, яким чином це сталося і чи були ці дії умисними.

Втім, найцікавіше - кому ж пощастило, кого викреслили із цих підсанкційних списків? Свій варіант оприлюднило інтернет-видання "Цензор.нет". І в ньому - громадяни Азербайджану, Вірменії, Дагестану, Грузії, Російської Федерації та України, з грузинськими прізвищами. Чи точний цей перелік - коментарів наразі мало.

У МВС заявили, що помилок немає, є лише уточнення, пов'язані з правильним написанням прізвищ. І тут варто згадати ще липневий блог депутатки Олександри Устінової, яка стверджувала, що у санкційні списки РНБО під виглядом "злодіїв у законі" внесли українських захисників – громадян України та представників різних національностей, які воювали на сході України. За даними Устінової, це бійці батальйонів "Крим" та "Шейха Мансура".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання