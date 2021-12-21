Спалаху "Омікрону" бути: епідеміологиня Катерина Сояк про нову загрозу COVID-19 та чи варто боятися щепленим

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, утім є всі шанси отримати наступну хвилю, викликану "Омікроном", вважає медикиня.

В України є усі шанси отримати ще одне серйозне зростання захворюваності, пов'язане тепер із "Омікроном", оскільки карантинні заходи не сильно відстежуються та контролюються, а рівень вакцинації є досить низьким.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

Що з цим робити, чи варто щепленим боятися "Омікрону" та чим він відрізняється від "Дельти" - читайте далі.

Ситуація з "Дельтою" стабілізується

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні? Чи можна сказати, що хворіють менше?

Так, на сьогоднішній день можна сказати, що в Україні люди хворіють менше, стаціонари не такі перевантажені, як раніше. Бачимо, що ситуація більш-менш стабілізується. Але, з огляду на появу нового штаму, ми не можемо говорити про те, що у нас все стабільно налагоджується. Так, є якесь зменшення захворюваності, але поки що це не дає підстав робити висновок, що ситуація є стабільною.

Всі штами коронавірусу викликають однакові симптоми

Як змінилося протікання захворювання? Чи є якісь специфічні симптоми?

Щодо перебігу захворюваності, жодних специфічних симптомів та станів, за різних штамів, клініцисти не виділяють. Так, за відгуками лікарів з різних країн, вважалося, що "Дельту" пацієнти переносять важче, але треба дивитися на вибірку і як це оцінювалося. Поки що це звучить доволі необґрунтовано. Я б сказала, що штами коронавірусу переносяться однаково. Я думаю, їх цілком можна узагальнювати: викликають ті самі симптоми. Тяжкість перебігу в людини пов'язана, мені здається, не з конкретним штамом, а з наявністю супутніх захворювань і станом в цілому.

facebook/Віталій Кличко

"Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності

Світом з нечуваною швидкістю шириться "Омікрон", він вже зафіксований в Україні. Чи очікується у зв'язку з цим новий сплеск захворюваності?

"Омікрон" вже зафіксували в Україні, і нічого тут непередбачуваного немає, оскільки штам дуже швидко розповсюджується, кордони у нас не закриті, люди їздять, спілкуються. У будь-якому випадку ризики привезти-вивезти цей штам із країни однозначно є. Тому на сьогоднішній день його вже зафіксував Центр громадського здоров'я. Відповідно, можемо зробити висновок, що штам в Україні є, а от в якій кількості, ми поки що точно не знаємо. Мені здається, що наразі домінує "Дельта", але не виключено, що ми отримаємо наступну хвилю, викликану "Омікроном".

Чи може "Омікрон" витіснити "Дельту"?

Звичайно, чисто теоретично "Омікрон" може витіснити "Дельту" і навіть повинен її витіснити. Оскільки той активний прошарок населення, який спілкується, перебуває у громадських місцях, офісах і тощо, вже перехворів на штам "Дельта" або хворіє зараз. І в усіх нових випадках, звісно, вже переважатиме штам "Омікрон", якщо він у нас викличе спалах. І я думаю, що немає приводу цьому спалаху не бути. Наші карантинні заходи не сильно відстежуються та контролюються. Рівень вакцинації є досить низьким. Тому є усі шанси отримати ще одне серйозне зростання захворюваності, пов'язане тепер із "Омікроном".

Associated Press

Чи захистять наявні вакцини від "Омікрону"?

Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, які використовують у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрону". Чи так це?

Ті дослідження, які фігурують у Мережі, з приводу неефективності вакцин, тут дуже треба добре вникати, що це за дослідження, на якій вибірці зроблені та стосовно чого проводилося дослідження. Тобто, якщо ми говоримо в цілому про ефективність проти захворювання, то взагалі мало вакцин гарантують 100% захист. Більшість вакцин гарантують профілактику тяжкого перебігу COVID-19. Більшість вакцинованого населення переносить у легкій формі будь-які штами COVID-19. Новий штам, це ще не означає повноцінно новий вірус. У будь-якому випадку залишається та частина білка, що є основою вірусу. А деякі частинки модифікуються та утворюються нові штами. Тож у будь-якому випадку певний відсоток захисту є. І якщо він є, звісно, треба ним користуватися. Ми вже дуже давно не розраховуємо на 100-відсотковий захист, але, знову ж таки, чому б додатково не зменшити ті ризики, які є для людини, особливо якщо ця людина з груп ризику. Вакцинація все одно діє: вона профілактує тяжкий перебіг захворювання.

Фото з власного архіву

Скільки взагалі може тривати пандемія? Коли це все закінчиться?

Скільки може тривати пандемія, звичайно, ми не знаємо, ніхто не знає. Але загалом, спостерігаючи попередню історію, і взагалі епідеміологічний процес, це теж має вирішитися саме собою. Але з огляду на те, що зараз ми бачимо появу нових штамів, важко говорити про будь-які прогнози. Але вірус сам собою навіть може елімінуватися (знизитися до нуля – ред.) і вже не бути таким агресивним для населення. Але зараз, на жаль, ми поки що бачимо тільки появу нових штамів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я очікують на зростання захворюваності на коронавірус у лютому 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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