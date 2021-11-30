Новий штам коронавірусу "Омікрон": чим небезпечний, кого вражає і чи загрожує Україні спалахом

Компанії Pfizer і Moderna вже готові за 100 днів модифікувати і випустити нову вакцину від "Омікрону", ймовірно, саме цими препаратами робитимуть третю, бустерну дозу, вважає лікар Тарас Жиравецький.

Коронавірус не дає світові оговтатись від хвороб, мутуючи у все більш загрозливі для людства штами. На цей раз новий варіант вірусу з'явився у Південній Африці. Через це деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону. США також обмежили поїздки до низки африканських країн, а Ізраїль повністю закрився від усіх іноземців.

ТСН.ua дізнавався у лікаря, радника мера Львова з медичних питань, Тараса Жиравецького, у чому ж небезпека нового штаму коронавірусу "Омікрона", чи захищає вакцина від "мутанта", і чи може він призвести до нового спалаху COVID-19 в Україні та коли.

Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон"?

Його достатьно детально дослідили і знайшли досить багато мутацій, які не притаманні іншим штамам. Тому у цій ситуації багато країн забило на сполох. Велика Британія запропонувала під час в'їзду до країни робити ПЛР-тести, це такий додатковий крок. Водночас Ізраїль взагалі захотів закрити кордони для іноземців, не тільки для тих, хто прилітає з Африки, а й загалом для усіх.

У чому небезпека штаму "Омікрон"?

Є підозра у вчених, що він може пробивати імунний захист, який створений двома дозами вакцини, тому йде мова про третю, бустерну, дозу, яка, ймовірно, зупинить кількість важких випадків. Також вчені заявили, що "Омікрон", ймовірно, поширюється ще швидше, ніж "Дельта+", тобто поширення його мегашвидке і у тому є певна проблема.

Якщо він буде дуже швидко поширюватися, то кожна країна зараз хвилюється про те, що медична система буде перевантажена, навіть попри те, що дуже багато людей - вакциновані. Ми розуміємо, що деякі країни вакциновані навіть на 80%, але все одно вони хвилюються.

Чи відомо вже, якого віку пацієнти важче переносять штам "Омікрон"?

Що стосовно позиції Південної Африки, то "Омікрон" витісняє "Дельту". Частина представників міністерства охорони здоров'я країни кажуть, що ніби там немає такої паніки і що у них все наразі під контролем, але інша частина медиків заявляє про те, що є достатньо багато середніх і важких нових випадків з "ковідом" і серед 20-30 річних пацієнтів.

Молодь важче хворіє, цей штам не є легким, тим більше для старших людей. Однозначно, він буде не легшим за "Дельту"-штам, він достатньо складний і це зараз мегаскладна задача для лікарів.

Associated Press

Чому країни вдаються до безпрецедентних заходів безпеки, як от, наприклад, Ізраїль?

Ми розуміємо, що вірус вже є у кількох європейських країнах, крім того у Голандію прямував літак, в якому протестували практично усіх пасажирів, було виявлено достатньо велику кількість людей з коронавірусом і підтвердили, що це якраз - "Омікрон". Тому Європа у цій ситуації різко так відреагувала.

Хоча досить дивно, що так швидко зреагували. Можливо, зараз кожна країна хоче перестрахуватися. Єдине - нелогічно трішки виглядає для тих країн, які досить добре вакциновані, тобто чому така паніка? Але, знову ж таки, є певні заяви вчених, що вакцина у цій ситуації може виявитись не настільки ефективною. Тому ми бачимо, що Moderna і Pfizer заявили, що вони готові за 100 днів модифікувати вакцину під новий штам "Омікрон". Але наступне питання: а хто буде встигати вакцинувати все населення Європи чи світу і скільки для цього потрібно часу?

Я думаю, що може з'явитися заява від фармкомпаній про те, що саме бустерна доза буде під новий штам. Це так логічно виглядає, і я бачу, що нас так підводять під цю інформацію.

Але якщо "Омікрон" буде швидко розповсюджуватися, то ми розуміємо, що за 1,5-2 місяці він може поширитися всіма країнами.

Новини світу: у ВООЗ не рекомендують закривати кордони через виявлення нового штаму коронавірусу

Чим загрожує "Омікрон" Україні?

"Чим загрожує "Омікрон" Україні, - це питання. Я думаю, нам би зараз розібратися з "Дельта" і "Дельта-плюс" штамами, які зараз є в Україні, і поки що ще створюють досить серйозні навантаження на медичну систему, бо ми бачимо, що більшість наших областе ще є в "червоній" зоні.

Ви писали у своєму Telegram-каналі, що новий штам передається однаково між вакцинованими і не вакцинованим людьми, це справді так?

"Вчені пояснили, що це однаково, тому вони так переживають. Ось ця теорія, що вакциновані менше передають вірус, вона вже по-трішки відходить назад, тому що ми бачимо, що передача приблизно однакова. Те, що вакциновані хворіють легше - це так, але на передачу вірусу зараз вакцинація сильно не впливає, тому будуть пробувати робити модифікацію вакцини.

Чи можуть повторно захворіти ті, хто вже подолав COVID-19?

"Такої офіційної інформації з іноземних джерел про те, що є велика кількість повторних випадків, я ще не бачив. Йдеться про тих, хто хворів "Дельтою" і захворіли на "Омікрон".

Поки що природній імунітет, попри усі наші песимістичні прогнози, працює. Ми бачимо достатньо великий оптимізм: ті люди, які перехворіли, повторно хворіти не будуть, їх є у нас в Україні дійсно дуже багато, це вже далеко за три мільйони. Але ось ті, хто ще не хворів, їх все одно залишається певна кількість мільйонів, і якщо вони всі масово одночасно захворіють, то це буде знову виклик для медичної системи. Враховуючи, що наші діти повернулися до шкіл, то відповідно, може бути достатньо швидке поширення.

Коли "Омікрон" може потрапити до України?

Я не думаю, що це буде швидко, це мінімум 3-4 тижні. Пам'ятаєте, як "Дельта" до нас заходила? Це не було за 1-2 тижні. Думаю, це може бути за 1-1,5 місяця.

Чим небезпечний "Омікрон" : світом шириться новий штам коронавірусу

Зазначимо, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено. Дослідження штаму B.1.1.529 поки що перебувають на ранніх стадіях. Проте вже встановлено, що він має 50 мутацій. З них 34 - у білкових сполуках шипів, за допомогою яких коронавірус проникає у клітини людини. Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів).

Країни вводять обмеження через виявлений новий варіант коронавірусу, водночас в Україні посилюють правила в'їзду.

Читайте також: