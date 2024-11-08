Новий скандал через дрова: люди обурені через "закон про три гілляки"

Перший пішов!? На Миколаївщині оштрафували чоловіка, який віз у багажнику свого авто дрова. Документів у чоловіка на деревину не виявилося.

Скандал навколо "закону про три гілляки", точніше "про дрова без документів" не вщухає. Суспільство обурене, а у владі розповідають, до кого точно прийдуть з перевірками. Всі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Перший прецедент з дровами без документів

В Миколаївській області державні інспектори зупинили громадянина в околицях села Українка, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Місцевого мешканця оштрафували на 510 гривень за порушення природоохоронного законодавства. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"Біля села Українка на Миколаївщині державні інспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля без документів, що підтверджують законність надбання. За порушення природоохоронного законодавства громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафовано на 510 гривень", – йдеться у повідомленні.

Водночас на фото, яке опублікували інспектори, у багажнику авто видніється лише два поліна. А під дописом про штраф у фейсбук на сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу українці почали писати про абсурдність цієї ситуації:

"Зовсім з глузду з'їхали??? Розум де подівся, якщо він взагалі був!"

"Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Ви, прямо, впєрєді планєти всєй) А колоски з поля він часом не віз?!"

"Та так, нехай краще гниє в лісі"

Пізніше у відомстві роз’яснили дії своїх співробітників. І запевнили, що вжиття заходів щодо порушника, який перевозив деревину без будь-яких документів ніяк не пов'язано з ухваленим 10 жовтня Верховною Радою законопроєктом № 9665.

"Наразі адміністративна відповідальність регламентується ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Товарно-транспортна накладна (ТТН) є обов’язковою для перевезення усіх видів продукції в Україні. Станом на сьогодні лісокористувачі повинні користуватися системою електронного обліку деревини, яка передбачає використання ТТН-ліс для реалізації лісопродукції", – пояснили у Держекоінспекції.

Закон про "три гілляки"

Нагадаємо, що українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт №9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини — від 1 кубічного метра. Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла.

Гучна реакція суспільства на закон "про три гілляки", як його вже охрестили у народі, не вщухає. У мережі з’являються все нові й нові меми та коментарі. У Мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму.

Однак, закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас жодних перевірок пересічних громадян не буде.

Принаймні так стверджує народний депутат Юрій Камельчук. Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

Штрафи та тюрма – які покарання передбачені законом

Законопроєкт "про дрова" має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, зазначають ініціатори документа. Однак, штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини — від 1 куб. м. Якщо дров буде менше ніж на 30 000 гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Камельчук також наголосив, що противники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками та корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова — цього року, минулого, чи, можливо, і взагалі декілька років тому? А суми штрафів – просто захмарні.

Чому критикують законопроєкт "про дрова"

У Мережі багато критикують законопроєкт, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова — основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що з одного боку – закон захищає рослинний та тваринний світ. З іншого боку, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення. Тобто період, за який громадяни не притягувалися б до відповідальності за збереження дров на своїх ділянках без документів, що підтверджують їх походження. Наприклад, до наступного зимового сезону чи довше.

Які документи на дрова потрібно мати

На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо.

"І в такому випадку нести відповідальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця", – зазначила Марина Бекало.

Крім того, вона нагадала, що ст. 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом, з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму.

"Тому, якщо і будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися аби виявити незаконні дрова в будинках у селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду аби отримати такий “дозвіл” на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюсь, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу", – зазначила адвокатка.

Що кажуть в ОПУ про закон "про дрова"

Своєю чергою в Офісі президента зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув, тому президент Володимир Зеленський не підпише закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі "BBC Україна".

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