Новий скандал: дружина екскомбрига ТРО роз'їжджала на кросоверах для ЗСУ, яких потребували воїни (відео)

Це не перший скандал, в який потрапляє екскерівник 116-ї окремої бригади ТРО.

Дружина полковника та екскомбрига ТРО Олександра Чахлова їздила на авто для ЗСУ, які закупили на бюджетні кошти однієї з міськрад. Сам же військовий підозрюється у зловживанні владою.

У чому звинувачують екскомандира, що знайшли у помешканні та автівках, якими користувалася сім’я військового, та які б мали бути на фронті, а не у гаражі полковника – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Дружина екскомандира бригади ТРО їздила на авто для ЗСУ

Дружина екскомандира 116 окремої бригади ТРО Олександра Чахлова користувалася автівкою, яку Полтавська міськрада передала бійцям тероборони. Про це повідомляє видання "Полтавщина". Ба, більше і сам екскомандир не гребував їздити на авто, яке було придбане для потреб армії. За даними з Реєстру судових рішень, у квітні суд зняв арешт з двох автівок, які є військовим майном: одним автомобілем користувалася дружина Чахлова, яка проживала у Чернівцях, іншим — сам колишній командир. Мова йде про дві Skoda Kodiak, які для 116 окремої бригади ТрО придбали за кошти бюджету.

Зловживання владою

Такі подробиці з’ясувалися, коли суд у Полтаві розглядав кримінальне провадження щодо підозри Олександра Чахлова у зловживанні владою під час служби на посаді командира 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Арешт на автівки був накладений торік 25 грудня. Із судової ухвали відомо, що в кінці 2022 року департамент з питань цивільного захисту Полтавської міськради передав 116 ОБрТрО дві автівки, вартість кожної 2 млн грн. Автомобілі були передані тероборонівцям для виконання завдань щодо протидії військовій агресії РФ проти України. Однак тоді автівки до бійців так і не потрапили.

У квартирі екскомандира бригади ТРО знайшли тепловізори та оптичні приціли

Торік у листопаді військовий був знятий з посади командира та переведений у резерв. За три тижні його квартиру обшукали слідчі. У помешканні виявили багато речей, якими мали б користуватися військові під час виконання служби - тепловізори, оптичні приціли, павербанки та інше.

25 грудня Октябрський райсуд Полтави наклав арешт на вилучені речі з помешкання екскомандира та на автівки, якими користувалася сім’я Чахлова.

Також в середині грудня минулого року слідчі обшукали ще одну автівку Mitsubishi L200. Це авто також було на балансі 116 ОБрТрО, однак після зняття з посади командира Олександр Чахлов продовжував нею користуватися. У квітні до суду із клопотанням звернулася одна з військових частин 116-ї окремої бригади тероборони. У клопотанні прохали зняти арешт з цих двох автівок. Розглянувши звернення, суд вирішив зняти арешт з транспорту. Адже військова частина у повному складі перебуває в Донецькій області, де виконує бойові завдання задля відсічі збройної агресії російських окупантів й тероборонівцям необхідні автомобілі.

Вживані модульні будиночки

Однак, це не перший скандал, в який потрапляє екскерівник 116-ї окремої бригади ТРО. Нагадаємо, торік у жовтні з’явилася інформація про перевірку Держбюро розслідувань вартості, за якою закуповували військові житлові побутові модулі.

Правоохоронці підозрюють, що високопосадовці області закупили військові модульні будиночки за завищеною ціною. Підприємці переобладнали старі морські контейнери під модулі, а продали їх за ціною нових конструкцій. Проте до ДБР надійшла заява від київської ГО "Європейський культурний центр" про те, що посадовці 116-ї окремої бригади територіальної оборони разом із високопосадовцями області розкрадали кошти на закупівлі модулів, повідомляє видання "Полтавщина". Загальна вартість модулів - близько 10 млн грн. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення і розтрата майна), ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України. Матеріали досудового слідства розглядає Октябрський районний суд Полтави.

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Скандали з високопосадовцями – не рідкість

Скандали з високопосадовцями, на жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень. Загалом рідня очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо".

Як з’ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже 1,5 млн дол., а мама володіє ще двома квартирами преміум-класу. І традиційно частина "елітки" була придбана під час війни.

Після розголосу цієї історії Іллю Вітюка відсторонено від виконання посадових обов'язків. Ба більше, його відправили на фронт, де Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо у зоні бойових дій. Відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк, пише Інтерфакс-Україна.

ДБР викрило у збагаченні ще одного колишнього високопосадовця ЗСУ

Нещодавно ДБР затримало ще одного колишнього високопосадовця ЗСУ. За даними бюро, він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. За два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці.

Примітно, що у повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового. Однак, за даними джерел ТСН.ua, йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України полковника Олександра Козловського. Цікаво, що подробиці розкрадань на харчах для Міноборони під час вторгнення цього угрупування були відомі ще минулоріч.

А гучні деталі вже були оприлюднені у матеріалі видання "Наші гроші". Зокрема, зазначається, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових продуктами – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Чи повернуть гроші ЗСУ

Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів більш ніж на 46 млн грн перевищує законні доходи Козловського. Тішить те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи військового, і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі, а зловмисники - справедливо покарані.

Нагадаємо, нардепа Андрія Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів.

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