Новий скандал із Безуглою: одіозну нардепку впіймали на брехні — огляд

Народна депутатка виправдовувалася тим, що заяву на вихід із фракції їй повернули через неправильне оформлення.

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка останнім часом гучно критикувала партію “Слуга народу” та своїх колег по фракції, заявила, що вирішили вийти з цього політичного об’єднання та її заяву, начебто, вже й підписали. Але Безуглу знову впіймали на брехні.

Про новий скандал із одіозною нардепкою та її реакцію на нього розповідає Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Епопея навколо Мар’яни Безуглої триває. Нардепка, яка любить вставити свої “п’ять копійок” скрізь, де навіть не просять, кілька місяців тому заявила, що мовляв, виходить з партії “Слуга Народу” і її заяву вже підписала голова партії Олена Шуляк.

“Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга Народу. Я була членом Політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в Політраді, членом Політичної ради Київського осередку, відповідала за весь Оболонський район та зокрема за офіс партії на Оболоні. Непогані позиції, багато можливостей. Ні. Бо всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — то окрема історія. Добилась таки, виключили. Фу. Тоді Шуляк підтримала, визнаю. Коротше, в партії не відбувається майже нічого, всі самі по собі, і як голова Олена Шуляк не полірувала би картинку, ділу то не допоможе. Бо це пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту… Все ж вважаю, “Слуга Народу” не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей”, - написала вона в соцмережі.

Депутати вимагають показати заяву Безуглої

Цей допис на Facebook-сторінці Мар’яни з’явився 6 лютого 2024 року. Втім, є одне але... З партії, за словами самої Безуглої, вона вийшла, а от жодного слова про фракцію — в дописі немає. Аж тут, 28 березня, з’ясувалося, що вона про це не говорить, бо з фракції так і не вийшла.

Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

“Марʼяна - брехуха. Памʼятаєте, як вона пафосно заявила, що написала заяву на вихід з фракції СН. Європейська Солідарність закликала головуючого на пленарному засіданні О.Корнієнка негайно її оприлюднити, бо вже пройшло 2 місяці. Перший віцеспікер поінформував, що станом на сьогодні жодних заяв про вихід з фракції від Марʼяни не надходило”, - написала нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко.

“Віцеспікер Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід з фракції “Слуга Народу” від Марʼяни Безуглої до президії Парламенту НЕ надходило. А стільки розмов було”, - підтвердив депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

Безугла стала виправдовуватися: мовляв, заяву подавала на вихід із фракції, але її повернули, бо була неправильно оформлена.

“Коротше, формально не відпускають. З партії "Слуга Народу" вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання — до керівництва фракції”, - стверджує вона.

Заява голови ВР

Але і на цьому скандал не стих. Вже 4 квітня в прямому ефірі телемарафону голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зізнався, що досі заяву Безуглої в очі ніхто не бачив.

"Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із партії "Слуга народу" в апараті Верховної Ради не існує", - сказав він.

Станом на момент запису відео заяву Стефанчука Мар’яна Безугла не коментувала на своїй Eacebook-сторінці. А це, нагадаємо, найголовніший інструмент пані Безуглої. У фейсбуці вона і чвари розводить, і проводить подекуди недолугі голосування, а раніше полюбляла критикувати вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Хайп у Facebook

У своєму фейсбуці нардепка запустила голосування: чи готові українці відмовитися від громадянства в обмін на виїзд за кордон. Тут пані Мар’яна також розповідала про тарифи в Україні. Політикиня з освітою медика висловлювала свою “фахову” думку в оборонній сфері. От, наприклад, про мобілізацію жінок. Мовляв, жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не перебувати в Європі.

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На своїй сторінці у Facebook Безугла опублікувала ще одне дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант “Так”. Зараз цього допису на її сторінці вже немає. У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої Безуглої, інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим – так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію.

Утім, Безуглій цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: “Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?”. Тут варіантів відповіді вже було більше. 58% проголосували за “Більшість так, але є нормальні”.

Коли Безуглу звільнять з оборонного комітету

Не раз вже порушувалося питання про “вихід” Мар’яни Безуглої з оборонного комітету, де вона перебуває на посаді заступниці голови. 5 січня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав її з цієї посади, члени комітету одностайно проголосували "за", лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безуглої. Але вона — і досі там.

Офіційно звільнити її намагалися вже двічі - 10 і 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну Ради. Але, як кажуть, Бог любить трійцю, тому віримо у краще.

Тим часом, якщо навіть зайти під будь-яке відео, пов’язане із Безуглою, чи ті ж пости у її улюбленій соцмережі, скрізь маса коментарів про те, що нардепці не місце у Раді й тим паче в оборонному комітеті. А от чому сама Мар’яна зробила вкид про свій нібито “вихід” з фракції — питання. Якщо вона таки зважиться написати заяву, чи вдасться їй втриматися в політичному житті - теж питання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Новий скандал із Безуглою: одіозну нардепку впіймали на брехні!"

Нагадаємо, одіозна нардепка Мар’яна Безугла стверджує, що керівник ОП Андрій Єрмак не є токсичною фігурою, а в Україні атакують “тих, хто щось робить”.

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