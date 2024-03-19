Новий скандал із ексначальником метро Києва: ремонт тунелів за 1,5 млрд грн замовили балерині (відео)

Які ще махінації за правління Брагінського знайшли розслідувачі і до чого тут танці – в ексклюзиві TSN.UA.

Піти вирішив сам, а навколо його роботи в метро – багато маніпуляцій та брехні – саме так своє звільнення прокоментував вже колишній керівник Київського метрополітену. Але поки той плакався, журналісти Bihus.Info випустили другу частину розслідування про Віктора Брагінського. Питань до керівника тепер побільшало на мільярда півтора так точно.

Які ще махінації за правління Брагінського знайшли розслідувачі і до чого тут танці – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Закриття метро

8 грудня 2023 року у Києві припинили рух поїздів метрополітену між станціями Деміївська та Теремки. Закриття пояснили необхідністю термінового ремонту перегінного тунелю, адже там з’явилися значні течії та утворилися тріщини.

Обіцянки начальника метрополітену

Як заливає метро водою, кияни почали фіксувати і на інших станціях, відтоді ходили чутки, що під загрозою закриття ще декілька станцій, але розмови, принаймні поки, стихли. Одна з найгучніших обіцянок Брагінського була побудувати метро до житлового масиву Виноградар, тунель є, метро – нема. На початку 2024 року начальник київського метрополітену знову заявив, що метро на Виноградар буде й що цього року стартують будівельні роботи, а через "півтора-два роки" станції будуть збудовані. За його словами, будівництво метрополітену є дуже дорогим процесом, але метро на Виноградар "буде побудовано, сто відсотків. Тому що неможливо залишити цей об'єкт у такому стані". Але що що, а це він вже не завершить, бо… відсторонений розлюченим мером столиці від роботи одразу ж після виходу у світ розслідування журналістів Bihus.Info під назвою "Король підземки" з подробицями нажитого майна Брагінського, щоправда, яке записане на родичів або зазначено, як "подароване".

"Декларації Брагінського, на перший погляд, не викликають підозр: квартири – однокімнатні, автівка – не нова, дача – в звичайному селі Лютарі далеко від Києва. Разом з тим, питання викликають рідні та близькі люди Брагінського. Його мати, Ірина Брагінська, колись давно займалася пошиттям форменного одягу для різних професій, але вже давно вийшла на пенсію. Уже на пенсії вона оформила ФОП. Заробивши 2,4 млн грн – всю суму за винятком податків подарувала сину. Після чого він перестав її декларувати. За дивним збігом обставин, далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові – ЖК White Lines. Квадрат тут – по 3 тис дол, тобто дві двокімнатні квартири, як у матері Брагінського мають ринкову вартість близько 440 тис дол. У витязі з майнового реєстру зазначено, що квартири були придбані по договору купівлі-продажу буквально нещодавно, в січні 2024 року. Сама пенсіонерка запевняє, що вклалася в будівництво давніше, тож обійшлося воно дешевше. Суму називати відмовляється, але запевняє, що син до покупки стосунку не має", – йдеться у розслідуванні.

Щось неладне в декларації

Але найцікавіше було далі, коли в декларації за 2020 рік Брагінський згадав, що в нього є два сини та донька, про яких раніше в декларації – ні слова. А їхня матір – колишня дружина начальника підземки – виявилася багатою жінкою та власницею квартири по сусідству із колишнім чоловіком, шикарного авто, ділянок та паркомісць. Дивино, що жінка з копійчаною зарплатою змогла накупити стільки майна. Розслідування наробило доброго галасу, Віталій Кличко миттєво відреагував й того ж вечора 14 березня заявив, що начальник комунального підприємства має бути відсторонений від роботи, а наступного дня Брагінський подав заяву на звільнення, але причина звільнення – зазначена не була. Сам, вже колишній керівник метро на своїй сторінці у фейсбук вирішив написати прощальний пост, подякував працівникам й заявив, що звільнитися раптово вирішив сам, а про роботу метро – багато брешуть.

"На жаль, останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні, що ускладнювало нашу роботу. Проте я знаю, що кожен працівник цього підприємства професіонал та докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим. Хочу запевнити киян та гостей столиці, що важливі інфраструктурні проєкти будуть реалізовані, зокрема: відновлення тунелю на Деміївській: всі фахівці працюють 24/7 для того, аби якомога швидше відновити рух поїздів на цій ділянці до кінця літа цього року та будівництво метро на Виноградар: найближчим часом відновляться будівельні роботи на об’єкті", – написав Брагінський.

У коментарях люди реагували по-різному, хтось дякував за роботу, але більшість вочевидь у сповідь керівника підземки не повірили:

"Да, подякуйте йому за вкрадені мільйони".

"За десять років жодної нової станції, які кияни так чекали. Це теж результат роботи. Я тут не як критик, а просто констатація фактів. 10 років для такого величезного міста як Київ, це катастрофа".

"Насмішили про "особисте рішення". Рішення піти з посади є наслідком сюжету Bihus.Info, які знайшли ваші корупційні статки на 50 мільйонів".

"Ви б так там і далі сиділи та знищували потихеньку метро, якби не журналісти".

Контракт на 1,5 мільярда гривень

Менше з тим, вже за декілька днів журналісти Bihus.Info випускають другу, не менш цікаву, частину розслідування про роботу керівника підземки. З’ясувалося, що наприкінці 2022 року КП "Київський метрополітен" уклав контракт з ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, а усе це загрифували "для службового користування". На запит журналістів з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що "інформація загальному розголошенню не підлягає". До слова, приховувати напевне є що, адже загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – понад півтора мільярда гривень, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. Звісно, що на долоні показати докази проти себе - не захоче ніхто. Але найцікавіше – персона підрядника, точніше, підрядниці, біографія якої ну аж надто далека від метро. Там вона хіба могла б станцювати.

Так, за даними джерел Bihus.Info, в 2023 році "Теплоенергоавтоматика" купувала кабелі у компанії ТОВ "Тамерлайн". Компанія не є виробником, відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті, на партії в 7 км кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн. Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Її біографія та професія максимально далека від метро: Белецька – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Як пов’язані Брагінський і компанія підрядника

І це не усі цікаві нюанси. Журналісти з’ясували, що Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах "Нафтогазу", пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи, вгадайте для кого? Правильно, для метро. Вони і одяг постачали працівникам і будівництвом займалися, яке так і не змогли завершити, мова йде про те саме метро на Виноградар, крім цього одну з компаній бізнес-партнера Брагінського підозрюють в ухиленні від податків.

"Після заходу Кривця, "Енергодарбудмеханізація" продовжує отримувати кошти від метрополітену, при цьому освоює їх специфічним способом. Так, за даними джерел Bihus.Info, в 2023 році компанія купувала металоконструкції вартістю 32 млн грн у ТОВ "Рінвел". Постачальник фігурує в судових ухвалах як компанія "транзитно- конвертаційної групи", більше того – сам він того року купував цигарки та алкоголь. Тобто може йтися про таке явище як податкова "скрутка" з метою ухилення від оподаткування та обготівкування ", – йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Коментарі фігурантів, а точніше – їхня відсутність

У метрополітені з журналістами спілкуються неохоче, сам Брагінський і поготів. У комунальному підприємстві лише спромоглися надати відповідь на папері. Не дуже раді медійникам й інші фігуранти справи. Пані Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав теж письмову відповідь, де ухильно відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права". А, до слова, у письмовій відповіді з метро зазначили, що Кривець і Белецька Брагінському не родичі, хоча про це їх ніхто й не питав. Нині ж обов'язки Брагінського виконує головний інженер метрополітену Віктор Вигівський. А Кличко просить журналістів передати усі докази проти колишнього "короля підземки" до правоохоронних органів.

"Прошу журналістів Bihus.Info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info", – резюмував Віталій Кличко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ ЕКСНАЧАЛЬНИКОМ МЕТРО КИЄВА: ремонт тунелів за 1,5 млрд грн замовили балерині!

Нагадаємо, начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення 15 березня. Сталося це після гучного розслідування Bihus info.

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