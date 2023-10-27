Відлупцював солдата і “наколядував” 46 млн гривень: нові подробиці скандалу з військкомом з Рівного

Скандального рівненського ексвійськкома, який побив свого підлеглого битою, викрили на корупції. ДБР знайшло у нього незадекларовані маєтки та іншу нерухомість більш ніж на 46 мільйонів гривень.

Що приховав від людей та на скільки може сісти ексвійськком, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У минулому скандального військкома звати Сергій Луцюк. Як описують його журналісти, Луцюк був доволі тихою та малопомітною особою. Свою кар’єру почав будувати давно та працював у різних військкоматах на Прикарпатті. Тоді Луцюка жартівливо називали “коммісаром Карпат”, бо у його відповідальності були гірські села. 2014 року ненадовго поїхав до зони АТО, а потім повернувся на захід України.

Мільйонні статки ексвійськкома

Схоже, кар’єра військкома для Луцюка була лише хобі. Бо здобути таких статків однією службою у війську точно неможливо. Так вважають і у ДБР. Розслідувачі виявили у ексвійськкома нерухомості на десятки мільйонів гривень.



У списку його незадекларованих надбань дача у місті Яремче на 316 кв. метрів зі ставком для розведення елітної риби, а також 3 квартири в Івано-Франківську загальною площею у 200 кв. метрів. Ну і як же без маєтку та власного готелю в Буковелі.

“Так, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу “Буковель”. Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного “котеджного містечка” площею майже 500 кв. м”, — йдеться у повідомленні ДБР.

Займався усім чим завгодно, крім роботи?

Як у ДБР знайшли такі статки? Залізли до підозрюваного в телефон. Як кажуть у бюро, чоловік сам ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість, а також займався оформленням паперів.

Ховав свої статки Луцюк звичним для корупціонерів чином — переписав усю нерухомість на тітку. Але це його навряд чи врятує від строку. Особливо зважаючи на його минулі витівки. Нагадаємо, не так давно, Луцюка і так зняли з посади обласного військкома. Тоді він відлупцював підлеглого битою, а його колега все зафільмував на відео.

Правоохоронці затримали керівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка.



Також в мережі з’явилось відео, на якому Луцюк лупцює свого підлеглого. Нібито він дізнався, що водій стрілецької роти однієї з частин хотів розповісти правоохоронцям про їхні порушення, і вирішили його покарати.… pic.twitter.com/l5RmevwLTs — ҐРУНТ (@grntmedia) July 27, 2023

Скільки років “світить” Луцюку?

Тож у правоохоронців претензій до Луцюка більше, ніж достатньо. Його звинувачують за статтею про перевищення службових обов’язків, застосування сили, грабежі, а також перевищення законних доходів. Ексвійскькому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз же Луцюк перебуває під вартою.



На жаль, цей випадок, хоч і гучний та викликає обурення, втім не єдиний. Можна згадати лише недавнє затримання Одеського воєнкома Євгена Борисова. Той під час війни взагалі “пустився берега”. Журналісти знайшли у нього віллу в іспанській Марбельї вартістю 4 мільйони євро, а також розкішний мерседес. Той все записав на матір.

Радикальне рішення Зеленського

Наприкінці серпня анонсував перевірки у ТЦК і Зеленський. Одразу ж увів у дію відповідне рішення РНБО. Передувало цьому саме засідання РНБО, де ухвалили радикальне рішення: звільнити всіх очільників обласних ТЦК і СП.



“Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "військкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування”, — зазначив президент України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україну сколихнув новий скандал із військкомом: відлупцював солдата і “наколядував” МІЛЬЙОНИ!

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