Новий скандал із Хмельницькою МСЕК: поки продавали фіктивні інвалідності, людям із реальними відмовляли

Поки продавали фіктивні інвалідності, людям із реальними відмовляли. Новий виток скандалу із Хмельницькою МСЕК. У керівниці якої лише готівкою вдома знайшли майже шість мільйонів доларів. Люди з паралічами та вадами серця, військові з тяжкими пораненнями почали розповідати свої історії відмов.

Що нині коїться у МСЕКу Хмельниччини? І як сталося, що затримана керівниця від посади не відсторонена, розповіла кореспондентка ТСН Анна Махно.

Олександр — ветеран. Його звільнили з війська, коли медики встановили титанову пластину через проблеми з хребтом.

Історія Олександра

Хмельницька обласна МСЕК — сюди Олександра направили лікарі.

“Сказали подаватись на групу, бо група мені обов'язкова”, — каже він.

Та у Хмельницькій МСЕК Олександру відмовили.

“Мені були одні люди сказали так, якби від 3 до 4, певно, це питання було би закрите”, — розповів військовий.

Від 3 до 4 тисяч доларів, уточнює Олександр. Оскільки платити не збирався, зробив дообстеження, перенаправив усе на перекомісію до цього ж МСЕКу і поїхав за кордон. Там і дізнався про рішення комісії.

“Відмова , але вони ще вказали, що я в них був очно”, — каже Олександр.

Один за одним люди почали говорити після затримання керівниці МСЕКу Тетяни Крупи. На початку жовтня ДБР повідомило, що жінку разом з сином, керівником пенсійного фонду області, викрили у незаконному збагаченні та підробці документів ухилянтам. Ці фото облетіли усю мережу. Майже 6 мільйонів доларів були напхані у кожному куточку дома.

Ще мільйони на закордонних рахунках родини Крупи. І майно в Україні та не тільки.

Скриншот із сюжету ТСН

Історія Інни

У Інни Пориваєвої параліч правої руки та інвалідність з дитинства, яку продовжували постійно. До грудня того року.

“Ну ви ж мені давали кожних два року, ви ж бачили мої діагнози документи. А вона на мене подивилася й каже, то тепер я за таких, як ви получаю”, — розповіла Інна.

Скриншот із сюжету ТСН

Це Юрій Березюк. Після того, як його керівницю затримали, саме він очолив МСЕК Хмельниччини.

Він погоджується показати, як працює комісія. Каже, відкриті. Ось кабінет, де визначають, хто отримає інвалідність. Крісло Тетяни Крупи виділяється поміж інших. Поруч величезний портрет Шевченка, грамоти та подяки. От тільки за що — не розуміє військослужбовець Петро.

“Ви здорові, все вільні до побачення. Чого я маю платити, якщо в мене поранення я захищав батьківщину і зараз я мучуся не можу ходити”, — каже він.

Скриншот із сюжету ТСН

Петро отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку майже рік тому. Низка операцій, лікування і реабілітація.

“Постоянно вона в мене болить, сіпає, смикає, голками коле. Ходити не можу, бо починає пекти боліти опухає”, — розповідає військовий.

Медики скерували його до МСЕКу, як претендента на отримання групи інвалідності. Але у комісії, де засідав і нинішній її очільник підстав для цього не побачили.

“Зайшов я до голови комісії до Тетяни Крупи до кабінету, вона мені відповіла: закінчиться війна прийдеш я тобі дам першу групу”, — каже він.

“Взагалі дуже до військовослужбовців відносимось лояльно і у всіх випадках стараємося їм допомогти”, — стверджує Юрій Березюк.

Натомість військовий, якого ми зустрічаємо у МСЕКу, цього не помітив

“І в АТО був, і зараз воюю. Тяжкопоранений, а зробили здоровим”, — каже він.

Олена, його дружина, не уявляє, як він має повертатися на службу

“Не знаю, що робити, на адвоката грошей немає. Дивіться, яка нога.

Довго я не можу стояти, в мене дві пластини, 20 шурупів, всьо скручено до купи”, — каже військовий.

ВТім у МСЕКу запевняють, що не помилилися.

Історія Людмили

Натомість пані Людмила з Шепетівки каже, має одну і ту ж травму, за яку вже призначали інвалідність.

“Руйнація хребта проще сказати, в 2014 році я отримала групу інвалідності. У мене постійні судороги, постійні болі”, — розповідає жінка.

Але торік її хвороба раптом перестала бути підставою для отримання інвалідності.

Скриншот із сюжету ТСН

“Цей лікар, який зараз є замість Крупи, він мені сказав: та ви ж можете ходити”, — каже Людмила.

Жінка пішла до адвоката. Після скарг і додаткових обстежень знов поїхала на перекомісію, але вже до столиці, де інвалідність їй знову підтвердили.

От-от жінці знову треба буде до МСЕКу. Тішиться хоча б тому, що вперше не побачить там пані Крупу. Але, як виявляється, жінка, хоч і в СІЗО але при посаді.

“Вона затримана, але вона не відсторонена”, — каже Юрій Березюк.

Захист хоче оскаржити взяття її під варту. І просить не пускати ЗМІ на засідання, бо це мовляв приватне життя Крупи. Втім судді дозволяють зйомку, яку доводиться відкласти. Через те, що її адвокати подали скаргу ще й у Київський апеляційний.

Поки жінка намагається добитися виходу на волю, ми розшукуємо її сина, якого ДБР викрила разом з матір’ю.

Олександр Крупа очолював Пенсійний фонд Хмельниччини чотири роки. Звільнився після скандалу 10 жовтня. Пана Олександра ТСН знаходить вдома. Але говорити з нами він не хоче

“У мене є випадки навіть в практиці, коли люди по 9 місяців чекають або відмову, або призначення групи”, — розповідає адвокатка Тетяна Бідюк.

Скриншот із сюжету ТСН

Після реформування МСЕК, яке планують зробити, строки розгляду документів мають бути чіткими, каже адвокатка. Більше того пояснити своє рішення

“МСЕК має надати або групу інвалідності, або вмотивовану відмову. Те, чого ми зараз на практиці не бачимо”, — розповіла адвокатка.

Якщо реформа запрацює, до МСЕКу може направити і сімейний лікар. Крім того, існуватиме електронна медична історія хвороби, аби не робити постійно одні і ті ж обстеження.

“Коло пройшов лікування, після цього він проходить те саме коло ВЛК, тих саме лікарів, коло на МСЕК”, — пояснює адвокатка.

Чим зрозуміліше, тим менше простору для корупції, впевнена адвокатка.

Разом із тим півсотні прокурорів Хмельниччини та їхні родичі змогли отримати інвалідність. За цим фактом триває перевірка, повідомляють в Офісі генпрокурора.

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