Новий скандал із Шуфричем: нардеп фінансував російських військових у Криму

Депутат ВР від забороненої ОПЗЖ платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території окупованого півострова.

Одіозного народного депутата Нестора Шуфрича підозрюють у фінансуванні окупаційних військ в Криму. За інформацією ДБР, депутат від забороненої ОПЗЖ, якого і без того підозрюють у державній зраді, платив путінській Росгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові. До злочинної схеми нардеп долучив й інших топ-зрадників України.

Подробиці розслідування ДБР та СБУ розповів в ексклюзивному огляді Артем Зябкін на YouTube-каналі TSN.UA.

Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму.

Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів.

Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Схема на сотні тисяч рублів

Не обійшлося у схемі і без іншого зрадника України. Виявляється, елітна нерухомість Шуфрича межувала з маєтком його колишнього начальника, колаборанта і кума Путіна - Віктора Медведчука. У фінансових оборудках на користь російського бюджету брали участь підставні компанії дружини Медведчука Оксани Марченко.

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Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташовано комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука".

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводили на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

У ДБР заявляють, що під час проведення обшуків в офісах компаній, пов’язаних з нардепом, виявлені беззаперечні докази його причетності до фінансування окупантів, зокрема, вилучено печатки та документацію. За наявними фактами, Шуфричу та його юристу правоохоронці повідомили про чергову підозру у держзраді.

У чому іще звинувачують Шуфрича

У вересні 2023 року просто у власному маєтку під Києвом Нестор Шуфрич отримав першу підозру у держзраді. Його тоді навіть закрили у СІЗО.

Знайшли у будинку Шуфрича і дещо цікавеньке. Гардероб депутата ломився від кітелів радянських та російських збройних сил. Були там і колорадські стрічки, і рашистські медальки.

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За даними слідства, одіозний народний обранець роками тісно співпрацював і сумлінно виконував накази колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича - агента ФСБ РФ, завданням якого були координація російської агентури в Україні.

“Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни - нібито “один народ”. Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві”, - повідомили в СБУ.

Де тепер Шуфрич

Шуфрич, як і низка членів уже забороненої ОПЗЖ, навіть після повномасштабного вторгнення спробував залишитись в українській політиці. Після заборони частина партії перейшла під крило Юрія Бойка і просто змінила назву на “Платформа за життя та мир”. Інші ж утворили нову парламентську групу - “Відновлення України”. Сподіваємось, правоохоронці ретельно перевірять, чи не працювали ці сумнівні депутати на РФ.

Про самого ж Шуфрича новин зараз мінімум. Він уже з вересня 2023 року перебуває у слідчому ізоляторі і чекає на вирок суду. Якщо його вину доведуть, то нардепу загрожує до 15 років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ ШУФРИЧЕМ: нардеп фінансував російських військових у КРИМУ?!"

Нагадаємо, народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, можуть позбавити депутатського мандата.

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