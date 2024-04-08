Новий скандал із ТЦК: під роздачу потрапила дитина-сирота – били так, що всі органи болять (відео)

Що наразі з дитиною та як відреагували на цей кричущий інцидент у ТЦК – в ексклюзиві TSN.UA.

Скандал на Одещині. Невідомі в балаклавах та військовій формі заламали руки і кинули в бус 14-річного підлітка-сироту. Поліцейські неохоче взялися за справу. Однак про цей випадок вже повідомили Уповноваженому з прав людини. Що наразі з дитиною та як відреагували на цей кричущий інцидент у ТЦК – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

"Скрутили" неповнолітнього

Заламали руки і кинули в бус. На Одещині невідомі в балаклавах і військовій формі "скрутили" 14-річного підлітка. У селі Ізмаїльського району троє чоловіків з автоматами, затягли хлопчину до мікроавтобусу, погрожували зброєю, а коли той почав оборонятись, побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою. Про цей кричущий випадок “Бессарабії INFORM" розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

"Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою", – каже Оксана Терзі.

Ба більше, про вік у хлопця запитали лише у сусідньому селі, куди везли його у повній тиші. Коли дізналися, що хлопчині лише 14 років, пригрозили та відпустили додому. Юнаку довелося пройти пішки понад п'ять кілометрів, аби дістатися дому.

Як виявилося, хлопчик не лише неповнолітній, а ще й сирота. Ним, його братом-двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся.

Після пережитого фізичного та психологічного насилля в нього сталися психічні розлади.

"Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. В нього піднялася температура, та сильно боліла спина", – розповіла начальниця відділу соцзахисту населення.

Громада почала діяти

Про те, що трапилося з хлопцем, випадково дізналися в школі, де він навчається, і одразу почали діяти. Вчителька негайно сповістила про це директора закладу та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися.

"Був би цей хлопчина дитиною якихось чиновників, тоді б поліцейські землю рили, але знайшли б винуватих за дві години", – каже соцпрацівниця.

Підліток пережив стрес

Соціальні працівники громади та бабуся підлітка звернулися до Ізмаїльської окружної прокуратури. Також про кричущий інцидент сповістили Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а саме його представництво в Одесі.

За словами Оксани Терзі, тільки після цих дій та жорсткої розмови з поліцією всі покази хлопчини записувалися на камеру, одразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент.

"Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок. Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять", – каже начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради.

Реакція ТЦК

У обласному ТЦК теж відреагували на інцидент, що приголомшив Мережу. Там оголосили про службову перевірку і обіцяли посприяти розслідуванню.

"Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", – зазначили у обласному ТЦК.

І це далеко не єдиний скандальний інцидент із ТЦК – дивіться більше у наших випусках.

Цікаво, а чи дійсно хтось з представників ТЦК таки відповів за свої "законні" дії під час так званої "лагідної" мобілізації і отримав справедливе покарання. Бо поки що ситуація розвивається трішки в іншому руслі. “Все для людей” як-то кажуть. Мобілізація потрібна – питань немає, але якими методами?!

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Новий скандал із ТЦК: під роздачу потрапила дитина-сирота: били так, що всі органи болять!

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