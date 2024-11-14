Новий скандал на Хмельниччині: лікарка МСЕК за мільйони скуповувала майно у Хорватії

На Хмельниччині знову стався скандал із лікаркою МСЕК. Але на відміну від скандальної ексочільниці цієї медичної структури Тетяни Крупи, в квартирі якої вилучили величезні суми готівки у різній валюті, ця жінка була більш завбачлива — вона вкладала кошти у розкішні маєтки.

Подробиці цієї історії розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Звичайні чиновники

Лікарка Хмельницької обласної лікарні Алла Кіндзерська та її 58-річний чоловік Сергій Кіндзерський — звичайні чиновники, які мають не дуже високу зарплату.

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Вона торік заробляла 25,5 тисячі гривень на місяць. Ще 21 тисячу гривень їй приносила посада лікарки в санаторії “Лісова пісня” поблизу Кам'янця-Подільського. А у 2023 році жінка продала авто за 500 тисяч гривень.

Її чоловік заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць. Він теж посадовець, працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. Через “повну чи часткову” втрату працездатності щонайменше останні 5 років він отримував страхові виплати — від того ж таки відомства, яке сам і очолював. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соціальної допомоги.

У коментарі hromadske, яке провело розслідування про цю сім’ю, Кіндзерський пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив 5 років тому, а пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму з військової служби.

Сімейний бізнес і майно

Також подружжя Кіндзерських розвивало сімейний бізнес. Наприклад, той самий санаторій “Лісова пісня”, де Алла Кіндзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові.

У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн гривень, з яких 13,5 млн — на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети.

У власності Сергія Кіндзерського - дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них збудований розкішний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився в Сергія у 2017 році. Зараз за такий доведеться викласти від 115 тисяч доларів.

Також у Кіндзерського є Volkswagen Touareg 2023 року випуску, придбаний за понад 80 тисяч доларів у липні 2024. Окрім того, біля одного з маєтків подружжя був запаркований Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску. Електромобіль коштує приблизно 30 тисяч доларів. Офіційно авто перебуває у власності санаторію “Лісова пісня”.

Донька Кіндзерських, Олена, купила собі будинок у закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка придбала у 2017 році. Будинок у її власності з'явився у листопаді 2022-го. Зараз трішки менша недобудова тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший і завершений будинок просять уже 375 тисяч.

Також на доньку оформлена квартира в елітному ЖК “Фонтан” у Хмельницькому. Її Олена Кіндзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів — ринкова ціна 95 тисяч доларів.

26 грудня 2018 року лікарка Алла Кіндзерська придбала дві квартири в історичному центрі Кам'янця-Подільського — поблизу міської ратуші.

У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадійово жінка отримала щедрий подарунок: земельну ділянку з маєтком, який зараз тут добудовують, від місцевої жительки Наталії Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуття та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут виставляють від 110 тисяч доларів. Ще один котедж Алли Кіндзерської — у тому ж Чинадійовому, лише трохи вище, в горах. На фасаді табличка: апартаменти здаються в оренду.

Територією України майно Кіндзерських не обмежується. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії. А два роки тому родина Кіндзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується. Йдеться про 79 квадратів у курортному місті Медулін на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 230 тисяч євро.

Результат заощаджень

Лікарка Кіндзерська зберігає на рахунках у хорватських банках 7 тисяч євро. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 млн грн.

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В українських банках сім’я тримає ще понад півмільйона гривень. Щоб усе це накопичити, подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше. І це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році.

За словами Сергія Кіндзерського, все майно його родини — це результат багаторічних заощаджень. “Моя робота, точніше служба, триває з 1988 року — відтоді я почав десь заробляти і заощаджувати. І зарплата була досить серйозна, тому що я ще був на офіцерських посадах у той час”, - сказав він.

Наприкінці 1980-х Сергій Кіндзерський закінчив військове училище в Сімферополі. Протягом 1990-1991 років був заступником командира роти навчальної бригади.

Що з попереднім скандалом?

Перевірки усіх, дотичних до МСЕК, почалися відтоді, як в країні прогримів скандал із вже колишньою керівницею МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою. Її та її сина, керівника облуправління Пенсійного фонду, викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Тоді в очільниці медико-соціальної експертної комісії загалом знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, а ще 590 тисяч доларів виявили на банківських рахунках. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Через декілька днів суд відправив Тетяну Крупу під варту на час проведення слідства. А нещодавно вона заявила, що тільки її чоловік знає, кому належать великі суми коштів, які знайшли під час обшуку у їхній квартирі.

Тим часом Володимир Крупа розцінює нинішню ситуацію як "горе в сім’ї та знущання".

“До фіналу дуже далеко. Я знаю свою дружину. Вона лікар, яка допомагала людям, а не фахівець з нерухомості або фахівець з грошових питань. Якщо попадуться професійні адвокати, правоохоронні органи, судді, то все буде добре. Є сподівання, що її можуть випустити на свободу через недоведеність вини", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ МСЕК: лікарка нагребла мільйони?! Історія, яка шокує кожного!"

Нагадаємо, як виявилось, 18 із 25 голів обласних МСЕК – офіційно мільйонери. Про це йшлося в ексклюзиві TSN.UA.

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