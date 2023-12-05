Новий скандал на мільйони: на Одещині фальшиві СБУ і ТЦК "полювали" на чоловіків

Правоохоронці продовжують викривати хабарників. Цього разу натрапили на "перевертнів у погонах".

На Одещині чоловіки натрапили на псевдоправоохоронців і були змушені платити їм мільйони, аби ті їх "відмазали" від тюрми за нібито ухилення від армії.

Детальніше про махінації на мільйони йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк ТСН.ua.

Зловмисники виловлювали потенційних призовників або тих, хто ховався від мобілізації, і під виглядом працівників СБУ та ТЦК вимагали шалені суми з чоловіків, а щоб ті повірили, підробили собі і документи.

"Для переконливості зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби", – зазначили правоохоронці.

Деталі схеми

Махінатори виловлювали своїх жертв і за різні суми "відкупу" обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. Якщо ж ті не погоджувалися, погрожували розправою та викраденням.

Нині СБУ задокументувала факт вимагання з місцевого жителя 20 тисяч доларів, а скількох людей надурили псевоправоохоронці, слідство ще з’ясовує. Члени банди вже отримали підозри відразу за кількома статтями. Усім їм тепер загрожує до 12 років позбавлення волі.

“Одного разу на кордоні”

І поки інші втрапляли “на гачок” до махінаторів, ніяк не полишав надії самотужки незаконно перетнути кордон 29-річний житель житель Коломиї. Хлопця впіймали, коли він вчетверте намагався “пролізти” по той бік кордону. А до цього чоловік "перевіряв" кордони на Одещині.

Відчайдуха збирався навіть долати повноводну Тису на надувному матраці та вдягнувся як дитина, щоб відвернути від себе увагу. Натомість тепер на екстремала чекає штраф від 3400 до 13600 тисяч гривень або 15 діб арешту. Але на кордоні вистачає пригод і без ухилянтів.

Хабарі на кордоні

Там хабарниками просто кишить. Днями Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на махінаціях співробітника Львівської митниці. Той вигадав, як можна заробляти на товарах, які везуть з-за кордону.

І хтозна, скільки б ще ця схема процвітала, але один із підприємців із вимагачем хабарів на співпрацю не пішов, а відразу ж звернувся до правоохоронців.

Лише за серпень митник отримав за свою “допомогу” 22 тисячі доларів. Затримали зловмисника “на гарячому”, коли той отримував черговий транш у понад 16 тисяч доларів. Йому вже вручили підозру.

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Новий скандал на мільйони! Фальшиві СБУ і ТЦК "полювали" на чоловіків!