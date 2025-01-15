Новий скандал у Міноборони: для ЗСУ закуплять міни часів Другої світової по 600 євро за штуку

В Україні назріває черговий скандал Агенція оборонних закупівель Міноборони в останній день минулого року підписала контракт на постачання протитанкових мін M6A2. У документах на закупівлю зазначено, що рік виробництва мін – "1941+", а ціна цих раритетів часів Другої світової – 600 євро за штуку. Що про це відомо – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Міни 1941 року по 600 євро за штуку

Україна підписала контракт на постачання протитанкових мін, які були виготовлені ще 80 років тому, причому за значною вартістю. Цю угоду ініціювало керівництво Агенції оборонних закупівель. Як зазначає Defence Express, є сумніви, що цей стародавній раритет здатен посилити нашу оборону і понад 200 мільйонів євро можуть бути буквально "закопані в землю".

Інформація про скандальний контракт стала відомою за матеріалами Сергія Згурця, які опубліковало "Еспресо". Військовий експерт посилається на обізнаних осіб, залучених до постачання зброї в Україну, а також на фахівців збройового бізнесу та військових, дотичних до застосування мін, які спілкувалися з ним на умовах анонімності. Початком цієї історії можна вважати 31 грудня 2024 року.

За словами Згурця, керівниця Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова звернулася з листом до директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ. У документах міститься прохання оперативно узгодити номенклатуру та кількість товарів за державним контрактом з болгарською компанією.

Військовий експерт каже, що в рамках цієї угоди АОЗ закуповує сотні тисяч протитанкових мін M6A2 з підривниками за ціною близько 600 євро за одиницю. Рік виробництва мін у документації позначено як "1941+". Тобто, минуло вже понад 80 років з моменту їх виготовлення. Водночас у контракті зауважується, що "продавець гарантує придатність до експлуатації”.

Умови оплати старих мін

За умовами контракту, спочатку Агенція оборонних закупівель робить "платіж у розмірі 10% від загальної вартості товару". Решта 90% – за інвойсом і за наявності копії Акту технічної перевірки товару перед відвантаженням. Сергій Згурець каже, що директор Департаменту на запит керівниці АОЗ також відповів листом, що проєкт контракту розглянутий, номенклатура товару відповідає "Переліку потреб ЗСУ" за необхідним пріоритетом і що контракт погоджений.

Процес взаємодії між державним департаментом і підприємством "Агенція оборонних закупівель" є обов'язковою юридичною процедурою. Без цього АОЗ не має права укладати договори з постачальниками чи продавцями. Вся зброя та техніка, що закуповується, повинна відповідати потребам, визначеним Міністерством оборони на основі запитів Генштабу.

Що відомо про міни М6

З озброєння армії США міни серії M6A1 та M6A2 були зняті ще наприкінці 1960-х років. Бо було доведено, що 5 кг вибухівки замало, щоб зруйнувати гусениці ворожих танків, М6 замінили на більш потужні міни з масою тротилу у 10 кг. Сьогодні такі міни ще зберігаються в окремих країнах, звідки їх готові продати через посередників. Таким чином, болгарська компанія-посередник запропонувала Україні отримати залишки цих боєприпасів.

Сергій Згурець, посилаючись на співрозмовника, сказав, що "ці міни — вони за межами Болгарії, на території третьої країни, – просто іржаві". Експерт висловив сумнів, що ті сотні тисяч мін хтось оглянув.

Американські дослідження говорять про 35-річний термін зберігання міни спорядженої тротилом, а радянські – 60 років. І це граничні строки за умови належного зберігання з відповідним температурним режимом. Водночас Згурець нагадав, що міна – це ще і підривач, відповідний пристрій. У якому він стані, де і як він зберігався оці 50 чи 80 років – невідомо. Чи може він детонувати міну — висновки можна зробити лише після відповідної технічної чи лабораторної експертизи.

Значний брак мін на фронті

За словами журналіста, ЗСУ мають актуальну потребу в отриманні значної кількості протитанкових мін. Це безпосередньо пов'язано з посиленням оборонних спроможностей майже на всіх напрямках фронту. Потреба може вимірюватись у мільйонах мін і з часом лише зростає. На початку 2024 року Згурець каже, що департамент МОУ України — за вкрай гострого дефіциту мін ТМ-62 або їхніх аналогів — взагалі не включив їх до "Переліку закупівель на 2024 рік". Це нібито спричинило внутрішні розбірки, бо це можна було трактувати як недбалу бездіяльність, яка межує з підривом обороноздатності. У матеріалі зазначається, що, можливо, саме тому Департамент зараз і не сильно занурювався у деталі, що то за міна М6А2 і чи є вона аналогом мін ТМ-62. Що ж до технічної придатності цих мін — то це зона відповідальності Агенції оборонних закупівель.

У разі "приймання товару" за формальними ознаками міни передаються у війська. Але якщо раптом по полях з цими мінами без втрат просуватиметься російська техніка, бо щось не так з підривниками чи якісь інші технічні негаразди, — тоді розбиратись буде вже запізно.

За словами Сергія Згурця, якщо йдеться про рік "1941+", хоча, ймовірно, скоріше десь після 1944 р. – це породжує запит щодо надійного функціонування цих мін за призначенням. Окрім того, за даними військового експерта, раритетні міни М6А2 часів Другої світової постачальник пропонує за ціною у 590 євро, на що погоджується керівництво АОЗ. При цьому є дані, що у 2024 році ця ж болгарська компанія постачала в Україну значно "свіжіші" протитанкові міни ТМ-62 за ціною 550 євро. При цьому болгарська компанія є посередником, а не виробником мін.

Спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко пише, що військовим "хочуть впарити міни, яким 80 років, за купу українських грошей". За інформацією журналістки, протитанкових мін на фронті залишилося настільки мало, що "вони тепер просто на вагу золота". І додає, що лякає те, що для перевірки кондиції цих мін (тобто якості), Україна має сплатити 10% від вартості контракту.

Що кажуть в АОЗ

В Агенції оборонних закупівель прокоментували контракт на закупівлю партії протитанкових мін, які згідно з даними ЗМІ, були вироблені в середині минулого століття. Як пояснили в АОЗ, контракт на протитанкові міни, що набув розголосу в медіа, був укладений без фінансових зобов'язань. Жодних коштів за ці міни сплачено не було. І згідно з умовами контракту, це відбудеться лише за успішного проходження технічної інспекції всіх виробів, включно з полігонними випробуваннями.

Зазначається, що укладення цього контракту є стратегічним для забезпечення потреб ЗСУ. І протитанкові міни, які були згадані в пресі, знаходяться на оборонному складі країни НАТО, стоять на озброєнні та щорічно проходять регламентні перевірки. В АОЗ наголошують, що згаданий у медіа рік виробництва мін 1941+ є не середнім показником у цій партії мін відповідно до контракту, а лише нижчою межею, і Агенція буде контрактувати лише ті міни, які успішно пройшли випробування. Крім того, стверджується, що остаточна ціна контракту може бути переглянута в сторону зменшення після проведення інспекції та випробувань товару.

Представниця антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в колонці "Українські правді" зауважила, що йдеться про склад в одній країні, яка вже торгує з Україною, але не завжди охоче. На цей склад, за її словами, претендували ще дві компанії... Але першим на склад добіг представник Болгарії. І Агенція оборонних закупівель взяла його пропозицію. Водночас, пише вона, контракт дозволяє "забронювати" товар, не ризикуючи грошима.

Молодший сержант ЗСУ у відставці, колишній командир саперного відділення Юрій Гудименко заявив, що зустрівся з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. За його словами під час розмови йшлося саме про протитанкові міни, мавіки, снаряди та інше.

"Коротко по протитанковим мінам: отримали гарантію, що без випробувань за участі українських військових ці міни постачатись не будуть. Наразі в пріоритеті більш "молоді" міни інших постачальників, бо міна дійсно стара (40-50-ті роки 20-го століття). Проплата не здійснювалась. Ми не відпускаємо ситуацію з поля зору", – зазначив військовий.

Бракована зброя на фронті

А днями ДБР знову шокувало новиною про непридатну зброю у війську. Цього разу слідчі викрили експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства, через яких бойові підрозділи отримали браковані кулемети. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ НА МІЛЬЙОНИ: Міноборони закуповує міни часів Другої світової по 600 євро за штуку?!

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