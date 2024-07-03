Новий скандал у ТЦК: чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації – огляд

За словами затриманого чоловіка, у військкоматі в нього відібрали телефон та здійснювали психологічний тиск.

У Закарпатському ТЦК стався трагічний випадок. Молодий чоловік, за його словами, не витримав психологічного тиску і порізав собі руку. У ТЦК вже відреагували. Ба більше, у мережі з’явилися ексклюзивні кадри, які встиг зафільмувати чоловік.

Про усі подробиці цього кричущого інциденту розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Порізав вени у ТЦК

На Закарпатті чоловік порізав вени під час візиту до ТЦК, щоб уникнути мобілізації. За інформацією Закарпатського обласного ТЦК, постраждалого чоловіка звуть Пилип Лунін.

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У 2017 році його нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову за мобілізацією. Ба більше, у відомстві зазначили, що чоловік не приховував свого небажання служити та не надав військово-облікових даних.

"Готовий на все, тільки б не захищати рідну країну. В соціальних мережах поширюється допис громадянина Пилипа Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. Громадянин навіть не приховує своє небажання служити українському народові. Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити", - йдеться у повідомленні Закарпатського ТЦК.

У ТЦК уточнили, що під час спілкування чоловік попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні.

Що розповідає мобілізований

Однак, у чоловіка своя правда. Її він озвучив у своїх соціальних мережах та виклав фото з перебинтованою рукою. За словами чоловіка, його викрали прикордонники, а потім передали ТЦК.

"Меня похитили на отдыхе погранцы, пытались бить, угрожали, поломали некоторые вещи, по-приезду составили протокол в духе "ты хотел пересечь границу", хотя я был в 70 км от границы под Яремче…По-приезду в ДПСУ пытались расколоть и выбить признание того, что не делал, обшмонали тел и вещи, но не имея доказательств, решили сдать ТЦК, хотя обещали вернуть в отель", - написав він російською мовою.

Скарги на психологічний тиск

За словами Луніна, у ТЦК в нього відібрали телефон та здійснювали психологічний тиск.

"ТЦК отобрали телефоны сразу, это все, что успел снять, когда ехал в машине, зашел и выложил, после, как зашел, связь оборвалась, режим полета, телефон отобрали; ни войти - ни выйти. Давят психологически и морально, разными подходами, обещают все время и п*здят, поедешь в Киев на ВЛК – не волнуйся, надо ток это подписать, щас дадим телефон, ток сделай это, и потом хрен - все везем на полигон, иди тут на ВЛК и тд.", - розповідав він.

Чоловік стверджує, що його тримали у підвалі, а деякі представники ТЦК готові "були показувати свою владу та силу за непокору". Ба більше. Чоловіка навіть перевезли до іншого ТЦК, щоб він не зміг передати своїм рідним, де саме перебуває.

"Потом, когда я дал понять людям некоторым гео ТЦК, и ко всему передал через тех, кто вышел, будучи студентами, что меня держат в подвале, они выкупили, что сюда приедет юрист, сказали мне - едь с нами, телефон отдадим сразу, позвонишь маме и друзьям, и едешь точно в Киев – за*бал, когда сел в тачку и спросил куда едем - агрессия, по-приезду в другой ТЦК, телефон не дали, намекнули, что теперь мне никто не поможет, так как адрес не узнают, и ни в какой Киев я не еду, а прохожу ВЛК, и вперед полигон и война, ни норм, ни прав нигде там нет, просто животное для них, причем в каждом ведомстве были люди, которые показывали свою власть и силу, и готовы были показать это физически за неповиновение”, - скаржиться чоловік.

Лунін стверджує, що пояснював представникам ТЦК, що має всі необхідні документи, які засвідчують його стан здоров'я, але вони та військовий квиток знаходяться у Києві. Чоловік знову говорить про психологічний тиск з боку військкомів і пояснює, чому пішов саме на такий крок і порізав собі вени.

"Объяснял и там и там: ребят, мои документы по-болезни в Киеве, и документ бумажный, приеду и сделаю это точно там, где меня не облапошить, то мне отказывали. Короче, в тот момент, когда я понял, что ТЦК, как и ДПСУ, меня похитило без протокола задержания, без оснований, скрыло мое местонахождение, обманывало меня, превышало полномочия, и вообще забыло о правах, и дало мне выбор без выбора, и не оставило выбора, давило на психику, используя разных людей, я понял, что меня уже не спасет никто, меня бы не нашли… Я пошел в туалет и вскрыл руку, очень плотно. Щас я в больнице, а военная полиция выясняет детали, и они не сулят ничем хорошим тем, кто меня украл, дальше отпишусь", - повідомив він.

Затриманий заперечує версію ТЦК

За інформацією Закарпатського обласного ТЦК, у 2017 році Пилипа Луніна нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації.

"Зазначаємо, що Пилип Лунін відповідно ст. 18 та п. 2, ч. 1, ст. 37 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” 19.12.2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідно підлягає призову по мобілізації", - йдеться у повідомленні відомства.

Чоловік усі звинувачення відкидає і знову підкреслює, що на такий крок пішов від відчаю та через психологічний тиск з боку представників ТЦК.

"Посмотрите,что пишут, делают виноватым в том, что так довели. Я ограниченно годен, в Киеве у меня все документы для влк и оригинальный военный билет, это единственное место, где мне не скажут- годен, годен, годен, там я смогу нормально обследоваться. Все, что написало тцк города Хуст, это самооправдание, снятие с себя вины и обвинение меня непонятно в чем, все думающие это понимают", - заперечує він.

Чоловік запевняє, що нічого робити під примусом не збирається. А все, що написано на сторінці Закарпатського ТЦК та СП – є неправдою.

Пилип Лунін наразі перебуває у лікарні та побоюється, що його таки можуть знову "кинути до ТЦК".

"Обещали уже отправить в Киев, общался с полицией, в больнице 2-3 дня, боюсь, что могут опять кинуть ТЦК, поэтому, чтобы вы знали, я в Хустском военкомате был в первом, второй Межгорский, в больнице тут я в Межгорской, погранцы отвозили на Деловое возле границы. Если я опять пропаду, знайте: меня пытаются опять кинуть, но многие из вас мне предложили помощь, я обратился, и связался с некоторыми серьезными людьми и правоохранителями, плюс ко всему скандал уже есть, при чем большой, и я хочу перестраховаться и оставить это здесь. И еще, я ничего не подписывал здесь в ТЦК, меня должен забрать юрист", - написав він на своїй сторінці в Інстаграм.

Обмежено придатні повинні пройти ВЛК

Згідно з чинним законодавством, усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які до цього мали статус «обмежено придатний», тепер повинні знову пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 4 лютого 2025 року. Медкомісія повинна буде надати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії.

Також військовозобов’язаних можуть визначити придатними ще за кількома критеріями:

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатний для виконання специфічних завдань.

Непридатними військовозобов’язаних також можуть визнати з певними уточненнями:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні, які потребують лікування;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.

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Якщо раніше військовим медикам не було на що спиратися у визначенні придатності чи непридатності людини до служби, то тепер Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати. Відповідний наказ Міноборони України від 27 квітня опублікований на сайті Верховної ради.

У додатку із хворобами, станами та фізичними вадами, що визначають ступінь придатності до військової служби чи служби у військовому резерві, йдеться, що громадяни можуть поділятися на кілька категорій. Відповідно до цих категорій військовозобов’язані або підуть на фронт, або будуть служити у тилу. Однак, все у рамках закону та об’єктивно, запевняють у департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Слід зауважити, що людина не має приходити до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати відповідний орган чи уповноважена особа.

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Нагадаємо, Кабмін затвердив форму службового посвідчення, яке мають показати представники ТЦК під час перевірки військово-облікових документів громадян.

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