Новий скандал у ЗСУ: командир обікрав своїх підлеглих і мало не спровокував смерть українців — всі подробиці

Командир взводу одеської ППО обікрав своїх підлеглих. Через нього могли померти прості люди. Виявили махінації на мільйони і в інших військових частинах.

Детальніше про нові скандальні історії розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Командир обікрав підрозділ

Командир взводу одеської протиповітряної оборони обікрав свій підрозділ і тим самим поставив під загрозу життя одеситів, адже мова йде про ППО, яка захищає українське небо від ворожих шахедів і ракет. Як так сталося? Військовий був тим самим зв’язковим: отримував та розподіляв паливо по підрозділу, але натомість вкрав кілька десятків тон палива і непогано на цьому заробив.

“Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень”, — йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР вручило підозру, Міноборони заявило про інші махінації

Державне бюро розслідувань вже вручило командиру підозру. За продаж стратегічного палива військовому загрожує 8 років тюрми. Але скандалів з керівниками куди більше. Днями про викриття махінації в одній із житомирських військових частин заявили в Міністерстві оборони України. Там фахівці під час перевірки виявили 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла і 590 грамів металів платинової групи. І все це добро “забули” поставити на облік у частину.

“За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів”, — повідомили в ДБР.

Крадіжка їжі у військових

Якби цього не виявили, то держава втратила б ще 65 мільйонів гривень. Та цікаві речі відбуваються і в сусідній для Житомирщини області — Київській. 27 листопада ДБР повідомило, що розкрило чергову масштабну схему крадіжки грошей у військових. Там посадовці однієї з військових частин на оборудках із харчами для ЗСУ поклали собі в кишеню на щонайменше 5 мільйонів гривень. А їжу військових продавали на базарах, в магазинах та по ресторанам.

Що буде з фігурантами?

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки, цифри в ДБР не розголошують, втім посадовцям військової частини та одному з комерсантів правоохоронці вже вручили підозру відразу за кількома статтями: заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Тепер усім винним загрожує до 15 років тюрми, а майно конфіскують.

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