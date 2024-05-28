Новий скандал з мобілізацією: Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах

Ціни на "послуги" для ухилянтів коливалися від 4,5 до 7 тисяч доларів.

В Одеському ТЦК викрили багатомільйонну схему на ухилянтах. В ДБР заявили, що учасники незаконного бізнесу заробили купу грошей на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Скільки часу існувало злочинне угрупування, скільки заробили на ухилянтах, які схеми "прокручували" та хто організував прибутковий незаконний бізнес – в ексклюзиві від Вікторії Панченко для TSN.ua.

Підпільний мільйонер із ТЦК

ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК. Злочинними послугами скористалися 138 людей. За даними правоохоронців, організував механізм заробітку на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації, начальник відділу Приморського РТЦК та СП Одеси. Ціни на такі "послуги" коливалися від 4,5 до 7 тисяч доларів.

Фігурант на оборудках з ухилянтами заробив щонайменше мільйон доларів США. Ба більше, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування від липня 2023 року.

"Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі", – повідомили в ДБР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація і новий скандал! Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах?! Затримання причетних до корупційної схеми в Одеському ТЦК / Скриншот з відео

Штрафи для ухилянтів

Примітно, що правоохоронці встановили всіх військовозобов'язаних, які скористались схемою. Тих, що перебувають в Україні, доправили до військкомату для оновлення даних та подальшої мобілізації.

Нагадаємо, що наразі ухилянти, які порушили мобілізаційні правила, будуть змушені сплатити оновлені штрафи. У Раді остаточно ухвалили законопроєкт 10379, який згодом підписав президент Володимир Зеленський. Закон передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

До цього моменту за порушення правил мобілізації було передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак тепер суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими:

якщо військовозобов’язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5100 до 8500 грн – для громадян та від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Якщо порушення правил мобілізації відбувається повторно, то і штрафи збільшуються в рази. Ба більше, чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету парламенту Ради Олександр Федієнко.

Допис нардепа Олександра Федієнка про покарання для ухилянтів / Скриншот

Оновлення військово-облікових даних

А для того, щоб не стати ухилянтом і не платити великі штрафи, всі військовозобов'язані чоловіки мають оновити свої дані до 16 липня 2024 року, звичайно, якщо вони ще цього не зробили. Відповідно до законодавства, є кілька способів: ТЦК, ЦНАП, мобільний застосунок "Резерв+".

Алгоритм дій дуже простий. Для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

медичні документи;

довідку про освіту;

водійське посвідчення – тільки у разі служби водієм;

якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то з собою необхідно мати документи, які підтверджують цей факт (це можуть бути документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю); необхідно підготувати медичні документи. ВЛК має доступ до системи Helsi, тож лікарі мають дані про стан здоров’я військовозобов’язаних. Але якщо у людини є довідки, які не занесені до бази, то необхідно взяти їх з собою. За наявності інвалідності, потрібно мати відповідну довідку.

Оновлення даних у ТЦК / Скриншот з відео

Оновлення даних через ЦНАП

Дуже схожий алгоритм дій, якщо ви оберете спосіб оновлення даних через ЦНАП. Тут вас приймуть, навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. З собою обов’язково треба мати телефон, паспорт та ІПН, а також всі необхідні документи, як і при оновленні даних через ТЦК.

Прийшовши до ЦНАПу, військовозобов’язаний заповнює анкету, надає актуальні документи, адміністратор допоможе поновити дані в особистому кабінеті. Варто пам’ятати, що адміністратор повинен надати виписку про оновлення даних, засвідчену підписом та печаткою ЦНАП.

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Оновлення даних через "Резерв+"

Ну а якщо ви не прихильник черг, тоді велкам до системи "Резерв+". У додатку кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг". Застосунок можна завантажити на свої ґаджети. Для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після цього з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас.

У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов’язаного, призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка.

Нагадаємо, що користування застосунком не є обов’язковим. Однак, кабінет автоматично створений для кожного військовозобов’язаного. Обов'язком є оновлення даних військовозобов’язаного загалом. Це можна робити як онлайн, так і офлайн.

Застосунок "Резерв+" вже запрацював в усьому світі. Тож усі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані через "Резерв+".

Однак, застосунок не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через "Резерв+" або отримати бронювання не можна. Також через застосунок не надсилатимуться повістки для явки до військкомату та на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

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