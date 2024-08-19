Новий скандал з "Охматдитом": де гроші, які українці задонатили на відновлення дитячої лікарні

За фонд уже взялися правоохоронці, а тим часом МОЗ відсторонив гендиректора лікарні від виконання обов’язків до завершення перевірок, деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного "Охматдиту" і грошей! А це 378 мільйонів гривень, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ракета. Фонд "Охматдит – Здорове дитинство", на чиї рахунки також донатили, заявив, що поки що не планує перераховувати зібрану суму лікарні. За фонд уже взялися правоохоронці, а тим часом МОЗ відсторонив гендиректора лікарні від виконання обов’язків до завершення усіх перевірок. Ба більше, на це місце вже призначили нову людину. Усі деталі – в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Російські окупанти вдарили по дітях!

Новий скандал із “Охматдитом” днями розлютив українців. І, на жаль, це вже не перший інцидент, який просто шокує, особливо під час війни. Але – все по порядку. 8 липня російські окупанти знову показали себе у всій красі й масовано обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десяту. Тоді росіяни цілеспрямовано били по дітях, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила. Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи", – сказав Єрмак.

Розтрощили найбільшу лікарню України

Окупанти поцілили просто по приміщенню дитячого “Охматдиту” – найбільшій дитячій лікарні, куди лікуватися їде малеча з усієї країни!

Збір коштів

Після цинічного злочину росіян, українці згуртувалися як ніколи. В день, коли на дитячу лікарні прилетіла ракета окупантів, усі небайдужі разом із рятувальниками взялися розбирати завали та збирати кошти на відновлення. На відбудову дитячої лікарні "Охматдит" зібрали понад 1 мільярд гривень! Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

За словами Ляшка, на відновлення "Охматдиту" надходили такі суми:

На благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" - 312 млн гривень.

На благодійний фонд лікарні - 378 млн гривень.

Через платформу United24 - 320 млн гривень.

Уряд виділив із резервного фонду 100 млн гривень.

Уряд Литви виділив 1 млн доларів.

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет виділив 11,2 млн доларів (йдеться про постачання саме обладнання на цю суму, а не кошти на рахунок).

Перший скандал

А вже згодом тема довкола відбудови “Охматдиту” обросла скандалами. Перший пов’язаний із маловідомою організацією "Буд-технолоджі". Вона виграла конкурс на відбудову. Її обрали з поміж 14 інших. Водночас компанія "Буд-технологоджі" запропонувала найвищу ціну серед інших - це 307 мільйонів гривень. А її уставний фонд - 5 тисяч гривень та обмаль техніки. Згодом після гучного скандалу тендер скасували.

Другий скандал

Нова хвиля скандалу також торкнулася відновлення столичного "Охматдиту" і грошей! 16 серпня Володимир Жовнір заявив, що "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні "Охматдит". Він наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає ймовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

"Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", – каже гендиректор лікарні.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках низки органів державної влади, громадських організацій тощо. До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи від 8 липня, додавались реквізити й фонду, "бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

"Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ "Охматдит", стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення "Охматдиту". Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", – зазначив він.

За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

"Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", – каже він.

Жовнір наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає ймовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

Гендиректора "Охматдиту" відсторонили

А вже 17 серпня стало відомо, що генерального директора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

"Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція – виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", – додав він.

За справу взялась Нацполіція

За словами міністра, факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство", наразі вивчаються Національною поліцією України за його зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", – наголосив Віктор Ляшко.

Перші результати перевірки

Водночас Віктор Ляшко повідомив, що 16 серпня отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ.

"На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду", – розповів він.

Деталі тендеру

За словами очільника МОЗ, до оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група "Охматдиту", затверджена наказом генерального директора "Охматдиту", та загальні збори Фонду. 25 липня на черговому засіданні робочої групи учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у фонду про компанії-учасники. 31 липня рішенням загальних зборів фонду надано рекомендацію "Охматдиту" щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

"Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні. Водночас, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме "Охматдиту" отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами", – зазначив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я додав, що збирати кошти саме на рахунок фонду після атаки на "Охматдит" 8 липня запропонував сам директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

"МОЗ дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення "Охматдиту" будуть відбуватися під наглядом ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. Сьогодні відбудеться засідання для відбору сімох учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована", – зазначив він.

Віктор Ляшко закликав раду з відновлення зібратися 19 серпня, аби розглянути поетапний план відновлення "Охматдиту" та надати свої рекомендації щодо подальших дій.

"Всі рішення Ради є публічними та оприлюднюються на ресурсах МОЗ", – уточнив він.

Реакція відстороненого очільника "Охматдита"

Водночас Володимир Жовнір вже відреагував у Facebook на своє відсторонення.

"Декого з вас сьогоднішнє рішення міністра охорони здоров'я щодо мого тимчасового відсторонення на період розслідування ситуації, яка склалася, могло шокувати. Але не переймайтеся. Це рішення не тільки виважене, воно спільне", – запевнив він.

Жовнір наголосив, що ситуація прозора та однозначна і йому нема чого приховувати або соромитись.

"Своїм завданням наразі я бачу повну та всебічну співпрацю з правоохоронними та перевіряючими органами. Вся інформація, всі дані, яких ще не вистачає для встановлення обставин, що привели до затримки процесу відновлення НДСЛ "Охматдит", будуть систематизовані та передані МОЗу, поліції та НАБУ. Впевнений, справедливі рішення стосовно відповідальних осіб та їх дій, які зашкодили процесу відновлення, будуть швидко ухвалені. Моя особиста позиція не змінилася. Головний фокус МОЗу, колективу "Охматдит" та всього українського суспільства має бути зосереджений на відбудові постраждалих корпусів та відновленні надання допомоги нашим дітям. І я знаю, що всі в "Охматдиті", від кого це залежить, зроблять для цього все можливе і неможливе", – написав він.

Хто став новим очільником "Охматдиту"?

А вже 17 серпня міністр охорони здоровʼя призначив Олександра Уріна тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора лікарні "Охматдит". За словами Віктора Ляшка, рішення було ухвалено з урахуванням порад завідувачів відділень лікарні. Він зазначив, що Олександр Урін готовий сприяти розвитку й руху лікарні у складний час.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко (зправа) та тимчасовий виконувач обовʼязків гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін / Фото: Віктор Ляшко/Facebook / Фото: Віктор Ляшко/Facebook

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять “Охматдит” ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась", – підсумував він.

Хто такий Олександр Урін?

Нині Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні. Йому 43 роки.

Раніше повідомлялось, що скандальний тендер для відновлення “Охматдиту” вивчає НАБУ.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ З "ОХМАТДИТОМ": де гроші, які українці задонатили на відновлення дитячої лікарні?!

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