Новий скандал з ТЦК: під Києвом далекобійника жорстоко побили на очах у дружини – всі деталі

Скандали з ТЦК не вщухають. Мережу сколихнула заява доньки та дружини побитого чоловіка. Жінки стверджують, що його силоміць хотіли мобілізувати. Що кажуть на це в ТЦК, усі подробиці скандалу – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua

Під Броварами представники ТЦК зупинили водія-далекобійника, змусили його вийти з авто та побили. Принаймні так стверджують дружина та донька чоловіка. Свою історію вони оприлюднили у соцмережах.

Донька постраждалого повідомила, що інцидент стався 30 січня, близько 12:30, в селі Рудницьке Броварського району. За словами Вероніки, поки її батька били, поруч стояв і поліцейський і нічого не зробив.

"Поки мого тата били, поки в мами забирали телефон та видаляли все що можливо тільки, працівник поліції, який приїхав до цього, стояв в стороні, руки в кишенях. Він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував. Так само як ТЦК, стояли та просто дивились, як на їхніх очах ледве не вбивають людей. Я знаю, що в мою адресу буде багато дурних коментарів, типу про ухилянтів, "це провокація ЗСУ" і тому подібне.

То скажу вам так, що мій тато повістку взяв і добровільно розписався в ній. Мій тато підтримує ЗСУ, так як і моя сім'я. Ми розуміємо, що таке втрати на війні, ми розуміємо, що таке, коли близькі нам люди на нулі. Але давайте думати адекватно, якщо всі чоловіки підуть на війну, хто буде допомагати тим, хто потребує допомоги. Не кожна жінка вміє їздити на фурі... Я чудово розумію, що хлопців треба змінювати, але ж не таким чином! Я не кажу, що всі, хто стоїть на постах та дають повістки – погані, ні! Я кажу про даних осіб, які займались цим злочином, та про тих осіб, які стояли у стороні та ніяк не діяли", – зазначає донька постраждалого.

Матір, каже дівчина, примусили видалити всі відзняті відео. Але дещо збереглося. Моменту побиття не видно, однак чути лайку.

Що кажуть лікарі?

Родина вже звернулася до лікарів, у медичному висновку вказано: багатоуламковий перелом очниці, перелом кісток носа та гематоми. Дівчина оприлюднила і фото побитого 55-річного тата. Нині він зі струсом мозку у лікарні. Допис вже зібрав кілька сотень репостів і коментарів. Люди обурені, кажуть, саме такі випадки деморалізують інших.

Є й ті, хто стають на захист ТЦК, аргументуючи, що просто так, зброю ніхто б не дістав.

Що кажуть у поліції?

Броварський ТЦК на інцидент досі ніяк не відреагував. Натомість заяву зробили у поліції. Там зазначили, що розпочали розслідування.

І таких випадків багато, нікуди й не дівається брак кадрів на фронті, а тим, хто вже понад два роки воює, час відпочивати. Втім у такий спосіб у ТЦК навряд вийде набрати людей в армію, подібні дії лише дискредитують порядних колег і демотивують населення. Тим часом до Верховної Ради внесли два нових законопроєкти. Президент пропонує ще на 90 днів, тобто, до 14 травня продовжити мобілізацію та воєнний стан.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ ТЦК: під Києвом чоловіка жорстоко побили на очах у дружини!