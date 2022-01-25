Новий спалах COVID: дві області опинилася на межі "червоної" зони карантину

Школярів почали відправляти на дистанційку.

Слідом за Прикарпаттям до "червоної" зони карантину можуть увійти Рівненська і Львівська області: в регіонах фіксують різке зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 січня.

Рішення повинна ухвалити Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В Рівненській області масово хворіють діти. Навчання у 26 школах зупинено. Крім того, сотню класів перевели на дистанційку через СЩМШВ-19, грип та ГРВІ.

У Львівській області теж масово хворіють діти. У Львові зараз шпиталізують більше, аніж виписують. За два роки пандемії уперше маленьких недужих приймають одразу дві лікарні. Львівська міська почала приймати хворих лише чотири дні тому, але понад половина зі ста ліжок вже зайняті. Одна дитина - кисневозалежна. Наперердні з реанімації у стаціонарне відділення виписали наймолодшого пацієнта - тритижневого малюка.

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Як повідомлялося, Івано-Франківська область першою від 24 січня потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих - хоча лікарні ще не переповнені. Шириться штам "Омікрон". Він дуже заразний, але відносно легко переноситься. Саме тому більшість недужих лікуються удома, кажуть медики. Завдячують і вакцинації.

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