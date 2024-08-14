Новий "сюрприз" для українців: НБУ обмежить перекази з картки на картку

Остаточне рішення може бути ухвалено вже наступного тижня.

Найближчим часом на українців чекають нові неприємні сюрпризи. Попри шквал критики, Національний банк України планує обмежити перекази грошей з картки на картку. Це питання розглядатимуть вже цього тижня.

Скільки грошей можна буде переказувати, чим пояснюють запровадження такого ліміту в НБУ та як він вплине на життя українців – в ексклюзиві TSN.ua.

Коли введуть обмеження переказів

Обмеження на кількість та суму переказів між банківськими картками планують ввести вже наступного тижня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

"Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня) будемо розглядати його на правлінні", – повідомив голова НБУ.

Чому НБУ вводить обмеження на перекази

Андрій Пишний зазначив, що після анонсу обмежень у травні у суспільстві виник "шквал критики і нерозуміння". Утім, в НБУ вважають, що таке рішення є необхідним, адже йдеться про реальну небезпеку для громадян, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання їх у нелегальних фінансових операціях.

"Віддаючи свої дані, картку, рахунок комусь на стороні, особа несе відповідальність за все, що з цим рахунком зробили. Крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків. І вони руйнують свою транзакційну історію на довгі роки", – наголосив голова НБУ.

Андрій Пишний пояснив, що ці ліміти запровадили через зростання випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Обмеження мають на меті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів.

Чи вплине обмеження переказів на потреби волонтерів

Андрій Пишний зазначив, що під час підготовки рішення НБУ приділив увагу комунікації з волонтерським середовищем.

"Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення цього рішення", – пояснив голова НБУ.

Як обмеження переказів вплине на українців

За словами Андрія Пишного, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. За результатами аналізу були встановлені межі, які не повинні торкнутися більшості українців.

Зокрема йдеться про обмеження тільки вихідних переказів на приватні картки у кількості до 30 транзакцій на місяць. Вхідні перекази та транзакції з використанням IBAN обмежуватись не будуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні обмежать перекази з картки на картку! Що і коли зміниться?

Нагадаємо, за словами Пишного, для створення додаткових інструментів для ефективнішої боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства.

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