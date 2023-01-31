Новий великий наступ Путіна: експерт назвав, які українські міста є під загрозою

Якщо російська армія піде у великий наступ, про який говорять останні місяці, найімовірніше, під загрозою опинеться Донбас та або Запоріжжя, або Павлоград.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua озвучив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Якщо ми виходимо із логічних речей, то у цьому випадку, більше всього, північний напрямок зі сторони Білорусі найменш вірогідний. Їм потрібно щось робити на Донбасі. Вся соціологія говорить, що одна із причин, яку росіяни собі уже придумали і яка є для них важливою, "ми захищаємо народ Донбасу". Сам по собі Донбас Путіну не потрібен, але в силу того, що він сам себе загнав у пастку, він буде змушений воювати там. І другий напрямок - це, безумовно, або Запоріжжя, або Павлоград. У цю сторону, інших варіантів я не бачу. З моєї точки зору, ключова точка цієї війни - це Мелітополь", - розповів він.

Путін готується до реваншу

Як раніше повідомляли в американському Інституті вивчення війни, РФ у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Washington Post заявив, що російські військові 2023 року спробують захопити більшу частину Донбасу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку.

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