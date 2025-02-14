Вибух "Шахеда" на ЧАЕС - як рятують Київ і світ від радіації

На ЧАЕС та експерти відповіли на питання про те, чи підвищиться радіаційний фон.

Стали відомі нові подробиці про атаку російського дрона, який проти ночі 14 лютого здійснив прямий удар по захисній споруді четвертого реактора Чорнобильської АЕС. За словами президента України, пошкодження укриття суттєві, а сам удар є загрозою для всього світу.

Сьогодні, вдруге в історії, над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС знову гасили пожежу та знов працюють ліквідатори. За даними МВС України, триває розбір захисного покриття над зруйнованим 4 енергоблоком для виявлення осередків тління.

"На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази", — через декілька годин після влучання російського дрону уточнив очільник МВС України Ігор Клименко.

За даними пресслужби СБУ, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".

Уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Фото: СБУ

"Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною", — повідомили в СБУ.

До цього в СБУ додали, що за оцінками експертів, окупанти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту.

Варіанти відновлення

Як будуть усувати наслідки вибуху та пожежі, яка загроза з’явилась для України та інших країн — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли безпосередньо на ЧАЕС, незалежна експертка, фахівчиня з ядерної енергетики Ольга Кошарна та колишній голова Держатомрегулювання Григорій Плачков.

"Було пробито обидві оболонки (нового об’єкту "Укриття" — Ред.), почалася пожежа. Фахівці вивчають розміри отвору, який виник. Рішення (щодо алгоритму ремонту - Ред.) буде прийнято пізніше. Радіаційний фон не підвищився. Але якщо було б розпочато демонтаж нестабільних конструкцій об’єкту "Укриття", то ситуація була б зовсім іншою", — повідомив в коментарі для ТСН.ua представник ЧАЕС Віталій Медвідь.

Атомники показали, куди влучив дрон. Фото: ЧАЕС

Крім того, на ЧАЕС уточнюють та нагадують, що старий бетонний об’єкт "Укриття", який був збудований після аварії на ЧАЕС та який знаходиться під залізною аркою (останню будували 45 країн), не було демонтовано, тому витоку радіації не очікується.

Так тепер виглядає укриття реактора. Фото: ЧАЕС.

Співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне:

"Оболонка цього укриття складається з двох слоїв — зовнішнього і внутрішнього. Між слоями є простір, в якому циркулювало тепле повітря. Новий конфайнмент не опалюється традиційними методами. Тепле повітря потрібно для того, щоб не утворювався конденсат через температуру і щоб вода не потрапляла всередину приміщення. Відповідно, герметичність повністю зруйнована, є отвір", — розповіла нам експертка.

На місці влучання була пожежа. Фото: ЧАЕС.

За її даними, більш того, пошкоджено основні крани, які призначені для переміщення вантажів та поводження з відходами.

"Крани проектувала компанія з США. Оболонку виготовляла компанія з Туреччини. Тобто, щоб відновити функціонал систем (вентиляцію, фільтри для затримки радіактивного пилу), треба знову зробити робочу групу з інженерів, які були задіяні у виготовленні укриття. Буде якесь тимчасове рішення. Безумовно. Треба час і кошти", — каже Ольга Кошарна.

На її думку, це було демонстраційне влучання дроном напередодні Мюнхенської конференції.

"Путін демонструє, що "червоних ліній" немає. Влучання було зроблено в ту частину арки, де немає небезпечних речовин. Це демонстративний удар. Арка розрахована на те, щоб витримати землетрус потужністю 6 балів, щоб витримати Торнадо, але не розрахована на бомбардування. Відновити та відремонтувати можливо, але скільки знадобиться часу — прогнозувати важко", — каже Ольга Кошарна.

Вона не виключає, що, ймовірно, що найближчим часом отвір буде тимчасово накрито для того, щоб туди не потрапляли опади.

"Але вентиляція працювати не буде. Що стосується підвищення радіаційного фону, то я не передбачаю цього, тому що влучання було в більш безпечне місце в арці. Якщо підвищення і буде, то в межах промислового майданчику. Це ризики для персоналу. В найгіршому випадку — в зоні відчудження. Населенню загрози немає поки що", — уточнює експертка.

Вибух поруч з тим самим реактором

Своєю чергою, колишній голова Держатомрегулювання Григорій Плачков розповів, що є декілька варіантів, які можуть розглядати інженери.

"Дуже погано те, що влучання було поруч з четвертим енергоблоком. До влучання в арці був створений тиск, який не дозволяв радіактивному пилу потрапляти назовні. Була спеціальна гумова мембрана, зберігався особливий мікроклімат, який не дозволяв розповсюджуватись радіактивним речовинам далі. Об’єкт проектувався так, щоб його можна було відремонтувати. Пошкоджений метал можна замінити на новий", — каже Плачков.

За його словами, є два варіанти: пересунути арку на спеціальний майданчик або проводити всі роботи по місцю.

"Складно відповісти на це питання, тому що йдуть обстріли. Зона атакується постійно. Це одне з найскладніших споруджень в Європі", — резюмує Григорій Плачков.

Він не виключає, що Росія атакувала ЧАЕС ціленаправлено, створюючи умови для чергового шантажу.

Дрон РФ із фугасною бойовою частиною вдарив в укриття ЧАЕС

Раніше повідомлялось про те, що через атаку безпілотника на Чорнобильську АЕС в Міненерго попередили про загрозу.

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