Новий закон по мобілізації: чи заберуть житло та авто через неявку до ТЦК

За словами судді, виконавці можуть описати та виставити на аукціон меблі та побутову техніку.

Напередодні набуття чинності нового закону, де йдеться про мобілізацію по-новому, серед юристів розпочались дискусії про те, чи стане, наприклад, несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціона майна ухилянта.

Частина юристів трактують законодавство як таке, що воно не дозволяє конфісковувати майно ухилянта, інша частина адвокатів каже, що не все так однозначно.

В коментарі для ТСН.ua низка адвокатів та голова одного з судів висловили своє бачення ситуації.

"Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф, але не оновив свої дані, то все одно він буде знаходитись у розшуку та обмежений у праві керуванням транспортом", - каже адвокат Микола Максимов.

За його словами, не виключено, що в разі несплати штрафа державні виконавці можуть арештувати банківські рахунки, картки.

"Скоріш за все, будуть стягувати з заробітної плати. Щоб арештувати та продати авто чи єдине житло – думаю, що до такого не дійде. Якщо на рахунках людини не буде необхідних коштів, то може бути відібрано житло (продано, з суми буде взято необхідну для сплати штрафу, а решту повернуто власнику – Ред.). Крім тих випадків, якщо це житло єдине. Єдине житло можно забрати, якщо сума боргу більше 200 тис. грн", - уточнює Микола Максимов.

Своєю чергою, адвокат Олександр Папуця в коментарі для ТСН.ua так прокоментував ситуацію.

"Згідно законодавства, обов’язок оновити дані все одно не зникає (навіть якщо військовозобов’язаний сплатив штраф після неявки до ТЦК протягом 60 днів – Ред.)", - каже адвокат, партнер адвокатського об’єднання "Smartsolutions" Олександр Папуця.

Та продовжує: "Закон набуває чинності 18 травня. Якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то можуть бути застосовані санкції, передбачені законом: обмеження керуванням транспортом через звернення до суду, штраф".

До цього він додає, що неоновлення даних – це продовження порушення навіть у разі сплати штрафу.

На питання про те, чи можуть державні органи арештувати майно у разі несплати штрафу, Олександр Папуця відповів так: "Якщо буде відкрито виконавче провадження, то в першу чергу виконавець може накласти обмеження на рахунки. Якщо коштів буде достатньо, то до майна справа може не дійти. Якщо немає рахунків, то виконавець вільний накладати обмеження на виявлене рухоме та нерухоме майно".

Чи можуть згодом таке майно продати, щоб погасити штраф – на це питання адвокат відповів нам так: "Якщо людина не виконує зобов’язання, то за певною процедурою майно може бути виставлено на торги і продається за допомогою аукціона. З цих коштів сплачується штраф та виконавчі витрати, а решта повертається власнику".

Ще один адвокат, який знається в тому числі на питаннях мобілізації, Андрій Межирицький, каже, що в разі несплати штрафу державні органи можуть накласти обмеження на користування майном.

"Все те, що ніби було прибрано з закону, показуючи, що дотримались конституційних прав, все залишилось. Приховане", - каже Андрій Межирицький.

Та додає: "Виконавча служба в межах виконання в першу чергу з’ясовує, чи є майно та рахунки. Рахунки арештовуються відразу автоматично, а на майно обмеження не буде накладено. Але очікується збільшення штрафів. Це збільшення буде підставою для обмеження користування майном. Ніхто його не буде забирати, якщо там зареєстровані неповнолітні діти, якщо це є єдиним житлом, якщо борг особи не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, а це 160 тис. грн. станом на сьогодні. Але обтяження на нього може бути покладено. Людина не зможе продати цю квартиру".

Чи може бути кілька штрафів – це за словами Межирицького дискусійне питання.

"Однозначної відповіді в юридичній спільноті немає. Але знаючи наших державних діячів, думаю, що ТЦК отримають рекомендації про те, що можно штрафувати кожного дня", - резюмує адвокат.

Прогноз судді: можуть описати та продати речі з житла

"Те, на що державні виконавці хочуть накласти арешт повинно бути співмірним з сумою штрафа. Штраф не є пропорційним вартості квартири. Зазвичай арештовують рахунки для того, щоб стягнути кошти, які туди надходять. Це першочергові дії виконавця. В законі прописано, що виконавцем повинні вживатись такі заходи, які є пропорційними", - розповіла в коментарі для ТСН.ua голова одного з судів.

За словами цієї судді, не виключено, що державні виконавці для стягнення штрафа можуть прийти описати майно, яке знаходиться в житлі боржника.

"Йтись може про такі ліквідні речі як телевізор, меблі та інше", - зазначила суддя.

Раніше повідомлялось про те, що у ЗСУ відреагували на черги біля ТЦК.

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