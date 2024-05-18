Новий закон про мобілізацію набув чинності: ТЦК "розв'язують руки" - все про повноваження

ТЦК або територіальні центри комплектування - цю абревіатуру або словосполучення ми бачимо мало не щодня у нашому повсякденному житті. Такі реалії війни в Україні. Зазвичай, ТЦК сприймають як структуру по штампуванню та видачі повісток, а насправді – це велика організація з чималим функціоналом.

Що це за структура, ким керується, фінансується та які повноваження та завдання виконує – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Що таке ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), починаючи з 2022 року замінили колишню систему військових комісаріатів. Тобто іншими словами ТЦК – це колишні військкомати, але з більш розширеними функціями. Особливо це буде відчутно від 18 травня, оскільки новий закон про мобілізацію набув чинності і для всіх військовозобов'язаних в Україні та за кордоном настала "гаряча пора".

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

До слова, перший пілотний проєкт щодо створення ТЦК та СП було запроваджено у Чернiгiвськiй областi від 1 серпня 2017 року. Згодом успішний досвiд поширили на всю структуру вiйськових комiсарiатiв України. Через рік переформування вiйськових комiсарiатiв у ТЦК пройшло у 4 областях України, а ще через два роки - ТЦК та СП з’явилися в усiх регiонах країни.

Завдання ТЦК та СП

Головне завдання військкоматів - відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил, служби за контрактом (на посадах рядового, сержантського i старшинського складу), вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Написано красиво, а от на практиці не завжди має такий вигляд, так як на папері. Всі ми вже знаємо і бачили відео так званої "лагідної мобілізації" від деяких представників ТЦК.

Які функції та обов'язки є у ТЦК та СП

Зазвичай, ТЦК сприймають як структуру по штампуванню та видачі повісток, але насправді - це велика організація з чималим функціоналом.

Основними функціями та обов'язками військкоматів є:

"виконувати рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу;

взаємодіяти із місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, ветеранів війни та військової служби, та інших осіб.

оформлювати та видавати військово-облікові документи призовникам, військовозобов’язаним та резервістам;

взаємодіяти із місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

проводити серед населення рекламно-агітаційну роботу;

здійснювати заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки);

надавати командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку.

розробляти плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території;

розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до їхньої компетенції.

видають довідки громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі у бойових діях для врахування до стажу".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Все про ТЦК в Україні: що це таке, чим займаються та ким фінансуються

Повноваження ТЦК

Також окремо варто зазначити і про повноваження ТЦК.

ТЦК і СП мають такі повноваження:

В установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил, військової служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

Проводити й організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення.

Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та підпорядкування".

Кому підпорядковуються ТЦК в Україні

В інформаційному просторі трапляється інформація, що ТЦК та СП є приватними комерційними організаціями, а не державними структурами. Однак, ТЦК – це не приватні компанії, це державна організація. Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що діяльність ТЦК та СП здійснюється у межах правового поля. Вони є юридичними особами та мають всі необхідні для роботи права.

"Центр у своїй діяльності керується Конституцією й законами України, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції й законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами і директивами міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних сил та урядовим Положенням", - наголосив він.

Загальне керівництво центром здійснює Генеральний штаб Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру. ТЦК і СП мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки органів Казначейства. Утримання Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міноборони у державному бюджеті. Центри забезпечуються військовим майном відповідно до штату і табеля до нього.

Структура ТЦК та їх права

Сама ж структура ТЦК залежить від обсягів облікової, призовної та мобілізаційної роботи. Загалом ієрархія ТЦК та СП має такий вигляд: є районні та міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Органи місцевого військового управління очолюють керівники, які організовують діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП комплектується військовослужбовцями, працівниками Збройних сил України, бойовими офіцерами.

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Очолює ТЦК начальник, який:

здійснює загальне керівництво центром та філіалами;

несе відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали;

висуває пропозиції, які стосуються зміни штату, штатного розпису центру та його структури;

визначає функції філіалів та їхні завдання;

видає розпорядження, накази, організовує та контролює їх виконання у межах своєї компетенції;

затверджує посадові інструкції працівників центру та службові обов’язки військовослужбовців;

організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

займається веденням обліку, складенням і поданням звітів, визначених законодавством;

представляє центр у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та іншими державними органами, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

забезпечує захист інформації, яка становить державну таємницю;

направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення стану здоров’я та ступеня придатності до військової служби.

Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягала понад 200, їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: Південь, Північ, Захід, Схід. Деякі з них мають відокремлені територіальні структурні підрозділи у складі центру – філіали.

Ким фінансуються військкомати

Як йдеться у Положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел. Особовий склад військкомату, а також транспорт і матеріально-технічні засоби утримуються за рахунок кошторису Міноборони.

ТЦК "розв'язують руки"

Примітно, що з набуттям чинності головного мобілізаційного закону ТЦК наділяються ще деякими цікавими повноваженнями, які можуть наробити нервів військовозобов’язаним та ухилянтам. Так, від 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в ефірі радіо НВ розповів, що працівники військкомату за допомогою Єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

Є й інші зміни в мобілізаційних процесах, які починають діяти від 18 травня 2024 року. Наприклад, якщо повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття, або так і не оновили свої дані, одним словом, порушили закон про мобілізацію – доведеться відповідати.

І тут на допомогу ТЦК приходить поліція, бо військкоми можуть звернутися до правоохоронців з запитом щодо адміністративного затримання та доправлення такого порушника-ухилянта до військкомату. Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов’язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з’явитися до військкомату. Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або – позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ, або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації. Що може бути далі, пояснюють юристи.

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У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги ТЦК та СП не виконав, то щодо порушника застосовуються заходи впливу у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до виконання вимоги ТЦК СП.

Ще з цікавинок - стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. Тобто, наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. А після того, як закон набуде чинності, виписувати штрафи зможуть безпосередньо ТЦК.

Також новим законом про мобілізацію "передбачено рішення суду без апеляції". Однак, за словами народного депутата Федієнка, ТЦК не системно подаватиме судові позови проти ухилянтів. Позов до суду не подаватиметься після того, як людина проігнорувала повістку, яка вважається врученою з моменту відправлення, але тоді вже у поліції "розв’язуються руки".

Ба більше, порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на 3 години для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення затримати можуть – до 3 діб.

ТЦК забиратимуть авто

Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ від 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. І зробити це зможуть в тому числі представники ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як оновити дані військовозобов'язаного в ЦНАПі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВСІ ЗМІНИ ВІД 18 ТРАВНЯ!

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