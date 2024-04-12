Новий закон про мобілізацію: як зміняться дії поліції — відповідь міністра

Поліція не буде видавати повістки – це суто робота територіальних центрів комплектування.

Після ухвалення нового закону про мобілізацію поліція здійснюватиме перевірку військово-облікових документів, займатиметься розшуком громадян, які не з’явилися в ТЦК, та доставлятиме їх до військкомату.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю “1+1” повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Очільник МВС наголосив, що будь-яка перевірка документів у громадян працівниками поліції буде здійснюватися з відеофіксацією.

“Перевірка документів, які визначають або наявність "броні", або наявність приписного свідоцтва - це все має бути задокументовано на відеокамеру. Поліція має право зупиняти автомобіль, поліція має право перевіряти документи”, - зауважив Ігор Клименко.

Також міністр підтвердив, що поліція має запити від територіальних центрів комплектування щодо розшуку осіб, які отримали повістку, але не прийшли в ТЦК.

“Звичайно, що поліція, отримавши таке повідомлення, розшукує таку особу і потім таку особу ми приводимо до ТЦК для встановлення, що сталося”, - пояснив він, додавши, що затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 3 години.

“Можу сказати: поліція не буде видавати повістки – це суто робота територіальних центрів комплектування… Поліція буде перебувати на вулиці, та в разі порушення закону вона буде реагувати", - наголосив Ігор Клименко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чому поліцейських бронюють від мобілізації і як вручатимуть тепер ПОВІСТКИ?

Нагадаємо, поліція має у своїх базах інформацію про сотні тисяч осіб, які, можливо, ухиляються від мобілізації.

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