Новий законопроєкт про мобілізацію: українці гнівно реагують на нововведення

Увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку. Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві.

ТСН.ua зібрав реакцію українців на новий законопроєкт про посилення мобілізації та військового обліку.

Варто додати, що до Ради також внесли законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, він передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та затримання порушників.

У Мережі розгортається справжній скандал навколо внесеного до Раду проєкту. Українці у соціальних мережах пишуть гнівні реакції. Зокрема:

"Просто забирають права на будь що все просто.

Ну що ж, добрий ранок черги у банкомати.

І ні слова про чиновників і їх дітей.

Встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

Це вже як у Ерефії, чи ще ні??!

Ну якщо блокувати рахунки, то це крінж. Всі будуть готівкою платити. І все. Мінус для економіки і ніякого плюса до мобілізації.

Кошмар".

Ще одна категорія українців нарікає, що за 2 роки повномасштабної війни влада не розбудувала потужно рекрутинг, який, на їхню думку, працював краще, ніж мобілізаційні заходи.

"Нащо держава так себе закопує...Це ж який тригер до внутрішнього конфлікту. 2 роки пройшло, і ніхто не зміг розбудувати рекрутингову воронку, яка б ефективно продавала контракти у ЗСУ. Чому не можна було витратити гроші на таку реформу?"

Однак є громадяни України, які вважають, що потрібно виконувати свої обов'язки перед Батьківщиною. Вони пишуть, що "як всі люблять свої права і так сильно не люблять обов'язки".

Які зміни пропонують внести до проведення мобілізації:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Нагадаємо, уряд вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

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