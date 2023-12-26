"Новочеркаськ", крейсер "Москва", "Аскольд" – скільки військових кораблів РФ знищила Україна (перелік)

Скільки військових кораблів втратив Чорноморський флот РФ від лютого 2022 року.

Військово-морські сили України рік тому – 13 квітня 2022 року – здобули першу велику перемогу у війні з Росією – було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва", який внаслідок ракетного удару затонув приблизно за 128 км від Одеси. А у ніч проти 26 грудня 2023 року ЗСУ знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму.

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

Березень 2022 року

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" був виведений з ладу. Ймовірно, він отримав пошкодження під час атаки 7 березня 2022 року .

Патрульний катер П-342 "Олег Шипіцин" – уражений протитанковим ракетним комплексом в акваторії Азовського моря.

Великий десантний корабель "Саратов" – Збройні сили України знищили його в окупованому Бердянську Запорізької області.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" – атаковано за допомогою ракети "Точка-У" у Бердянську. Відомо про трьох загиблих членів екіпажу.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – атаковано за допомогою ракети "Точка-У" у Бердянську. Відомо про загибель капітана корабля.

Великий десантний корабель "Саратов"

Квітень 2022 року

Корабель "Адмірал Ессен" – українські військові уразили російський фрегат, який наближався до берегів Одеси, за допомогою установок "Град".

Ракетний крейсер "Москва" (флагман флоту РФ) – на крейсері 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. В Міноборони Росії офіційно визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблими членів екіпажу

Травень 2022 року

Патрульний корвет П-342 "Юнармієць Балтики" – був уражений боєприпасом з Bayraktar в районі острова Зміїний.

Десантні катери Д-310, Д-144, патрульний катер П-275, П-276, П-281 "Раптор" – уражені боєприпасами з Bayraktar в районі острова Зміїний.

Багатофункціональне судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – Збройні сили України підбили ворожий корабель ракетою "Нептун" в результаті він загорівся. За даними ЗМІ, судно везло на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси. Пошкоджене судно відбуксирували до Севастополя.

Ракетний крейсер "Москва"

Червень 2022 року

Рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – українські захисники вдарили по російському буксиру в акваторії Чорного моря, внаслідок чого було уражено 70% екіпажу судна, доля решти – невідома.

Жовтень 2022 року

Сторожовий фрегат "Адмірал Макаров" (флагман флоту) – був атакований БПЛА і безпілотними катерами-камікадзе в бухті Севастополя.

Морський мінний тральщик "Іван Голубець" – був атакований БПЛА і безпілотними катерами-камікадзе в бухті Севастополя.

Сторожовий фрегат "Адмірал Макаров"

Травень 2023 року

Середній розвідувальний корабель "Іван Хурс" – зазнав пошкоджень у Чорному морі після атаки безпілотниками.

Серпень 2023 року

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" – був підбитий безпілотниками у бухті Новоросійська (РФ).

Корабель "Оленегорський горняк"

Вересень 2023 року

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ" – були пошкоджені під час атаки на судноремонтний завод у Севастополі.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" – уражений українським безпілотним Sea Baby.

Патрульний корвет "Сергій Котов" – атаковано за допомогою морського безпілотника.

Жовтень 2023 року

Патрульний корвет "Павло Державін" – був пошкоджений у Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

Рятувальне буксирне судно СБ-565 "Професор Миколай Муру" – атаковано за допомогою морського безпілотника з експериментальним озброєнням.

Листопад 2023 року

Малий ракетний корвет "Аскольд" – Збройні сили України завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Влучання ракетами SCALP-EG припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Це знищило основну систему озброєння цього корабля.

Малий ракетний корвет "Аскольд"

Грудень 2023 року

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" – у ніч проти 26 грудня ЗСУ атакували корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ".

У Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30.

"Новочеркаськ" призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Читайте також провідні новини дня: