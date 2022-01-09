Новонароджену закарпатку, яку бабуся видала за знайду зі смітника, назвали Марійкою: її батьку загрожує в’язниця

22-річний юнаку, від якого завагітніла 16-річна дівчина, загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Закарпатті жінка зателефонувала до "швидкої" і повідомила, що знайшла новонароджену дитину в смітнику. Медики та поліція, що прибули на виклик, помітили, що жінка нервується, а в свідченнях плутається. Зрештою, зізналась - історію вигадала, аби приховати вагітність 16-річної доньки, бо боялася осуду сусідів.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Фельдшерка Яна Бровді й досі в шоці від попередньої робочої зміни. Жінка їхала швидкою до новонародженої дитини, яку ніби-то знайшли на смітнику. «Ми прийшли до них на виклик, дитина вже була одягнена… ползунки, памперс, все було на ній», - розповідає фельдшерка.

37-річна жінка, що викликала медиків, сказала їм, що знайшла дитину у картонній коробці неподалік власного будинку і принесла додому. «Кажу, я чула, що ваша дочка вагітна була, а мама каже, це не правда. Потім прийшла поліція, почали її питати, але вона нічого… мовчала», - додає Яна Бровдій.

За дві години розпитувань все ж зізналася, що історію зі смітником вигадала, а насправді - вона бабуся новонародженої дитини, але вагітність 16-річної доньки вважала ганьбою. Сусіди ж, як це зазвичай буває, знали про все.

«Ця друга сусідка моя каже: «Ірино, та скільки вже носить?» Всі кажуть «вагітна», а постійно ховається», - розповідає сусідка.

Зараз 16-річна породілля разом з дитиною в пологовому відділенні Іршавської лікарні, як стало відомо ТСН сюди навідується і 22-річний батько немовляти. Але зустрітися з молодою мамою особисто журналістам не дозволили, бо новоспечена бабуся категорично проти.

На Закарпатті жінка збрехала, що знайшла новонароджену дитину в смітнику – що сталося насправді

Мати разом з дитиною почувають себе добре. «На обліку ця породілля не перебувала, нічого про неї не відомо було, що вона вагітна. Мати це приховувала. Народила вона вдома дитинку живу, доношену вагою 2 кг 550 грам», - каже акушер-гінеколог Антон Горзов.

Своє немовля молода мати назвала Марійкою. Чи буде дитина з нею, чи потрапить у будинок малюка, це питання вирішуватиме служба у справах дітей. У поліції відкрили кримінальне провадження. Йдеться про зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Молодому батьку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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