Новорічна ялинка ще із 2021 року і вщент розбомблені хати: як живе село на Харківщині за рік після авіанальоту

У невеличкому селі Яковлівка, на Харківщині, російський літак торік у березні завдав щонайменше трьох авіаударів по хатах. Четверо людей загинули, 11 - дістали поранення. 30 будинків були геть зруйновані, ще 120 - розбиті частково, йдеться в ТСН.

Сліди від російського авіанальоту тут досі усюди -купи цегли, будинки без дахів, обабіч дороги розкиданий одяг, а в одному з дворів новорічна ялинка ще від 2021-го.

Пані Валентина стоїть на місці, де колись була її хата. Жінка каже, вже спала, коли пролунав гучний вибух і стіни просто розсипались. Хату відбудувати поки не під силу, тож із вцілілої цегли звели невеличкий сарай - там і живуть. Дивуються як вижили, адже від епіцентру вибуху були в трьохстах метрах.

Новий дах показує і пані Галина. Від вибуху в її будинку зірвало покрівлю, потріскались стіни, знесло сарай. “Вишла дочка на двір. Заходить і каже: мам, у нас весь дах злетів, немає в нас даху. Ми з дочкой тут залишились, а батько помер коли стріляли, коли стріляли і на другий день у нього стався серцевий напад”, - розповідає жінка.

На відбудову хати збирали гроші усі родичі, довелося ще й кредит оформити. Втім, головне кажуть, що вижили, адже 4 їхніх односельців тоді загинули, ще 11 отримали поранення. “Тітку Катю побило. Сусід наш її витягав, рятував, але вона вся в пораненнях у живіт, вся в уламках. Діда Івана теж побило. З-під будинку витягали. Внуків побило, поранено. Невістка поранена, син поранений”, - розповідають сусіди.

Жертв могло бути більше, кажуть місцеві, але люди в той час ночували вже у підвалах. Після авіанальоту село наче вимерло, бо більшість виїхали. Їжу привозили волонтери. Не працювали аптека, крамниця та медпункт. Люди давали собі ради самотужки, хто як міг.

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Тепер у село двічі на місяць приїжджають сімейні лікарі. Тиск, серцеві хвороби, біль у ногах - основні скарги місцевих. “Ми привозимо медикаменти від ВООЗ, які роздаємо безкоштовно. Це медикаменти від основних захворювань серцевосудинної системи, цукровий діабет, бронхіальна астма. У нас є можливість зробити кардіограмку”, - кажуть лікарі.

Але чи не більше місцеві радіють тому, що їхня крамничка, яку торік теж розбомбили росіяни, нарешті запрацювала. Тут люди навіть можуть робити замовлення.

Зараз до села почали повертатися люди. Латають домівки, готуються саджати городи і сподіваються, що пережитий жах вже ніколи в їхній Яковлівці не повториться.

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