Новорічна ялинка у Києві буде: коли і де її встановлять та чому в Мережі скандал

Кожне місто самостійно ухвалює рішення і вже відомо, де будуть встановлені новорічні красуні.

Вже другий рік поспіль напередодні Нового року у суспільстві підіймається гостре питання: ставити новорічну ялинку у місті чи ні? Одні категорично проти, запевняючи, що це сотні дронів, інші — що діти мають право на свято.

У яких містах і які рішення вже ухвалили, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Ялинка буде чи ні?

Так бути новорічній ялинці чи ні? Кожне місто самостійно ухвалює рішення і вже відомо, де ж-таки будуть новорічні красуні.

“Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановимо на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії”, — написав у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Що ще відбуватиметься у столиці?

Кличко обіцяє, що не буде і масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі, а якщо райдержадміністрації міста і плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва. Зазначив мер столиці, що ялинку встановлять вже 6 грудня, а 10 січня приберуть у зв’язку з тим, що українці відзначають Різдво по-новому — за новоюліанським календарем.

Як святкувати будуть на Донеччині?

У Слов'янську Донецької області цієї зими на центральній площі міста влада має план встановити новорічну ялинку. Про це повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Прифронтові святкування

Минулого року у Слов'янську ялинку на новорічні свята не встановлювали. Тоді за ініціативи місцевих жителів містом їздила автоялинка. А от у сусідньому Краматорську цьогоріч ялинку встановлювати не планують навіть за мізерні гроші, в першу чергу через небезпеку російських обстрілів.

Якою буде ялинка в Харкові?

Тим часом у Харкові другий рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені. Святкове дерево встановили та прикрасили на станції метро “Університет”. Там ялинка вже стоїть, а прикрашали її три ночі поспіль. Там наперед зазначили, що на іграшки теж не витрачено ані копійки, а всі декорації — ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку.

Чи буде ялинка в Дніпрі?

Минулого року без ялинки Новий рік святкували у Дніпрі, але цього року рішення змінили. Мер міста Борис Філатов про це написав кілька слів у своєму Facebook.

Скриншот / Facebook

Що вирішили інші міста?

А ось у Львові вагаються і станом на 21 листопада у Львові ще не вирішили, чи встановлять традиційну новорічну ялинку у центрі міста і чи працюватимуть традиційні ярмарки.

У Черкасах заявили, що ялинку встановлювати не будуть. Мер міста Анатолій Бондаренко зазначив, що невеликі новорічні дерева поставлять у школах та дитсадках: “Що стосується центральної площі, я вважаю, що нині не на часі встановлювати там ялинку, коли країна перебуває в умовах війни. Так, ми живемо у тиловому місті. Ввечері як вийдеш, то здається, що війни в країні немає. Але ми маємо щодня пам'ятати, що наше тилове місто існує завдяки хлопцям на передовій, які потребують нашої підтримки”.

Рішення Черкащини

Категорично проти встановлення ялинки виступила і громада на Черкащині. Заступник голови Золотівської громади Олександр Флоренко прокоментував рішення: “Цього року в жодному населеному пункті нашої територіальної громади ми не будемо встановлювати новорічних ялинок та жодних новорічних прикрас. Свято можна організувати в тісному, родинному колі. А робити це на центральних площах наразі не на часі”.

Хто ще відмовився від ялинки?

Відмовилися від новорічної ялинки і в Житомирі, не будуть там організовувати і масштабні новорічні заходи. Однак для дітей та підлітків мінісвято зроблять.Будуть встановлені локації, де маленькі житомиряни зможуть розповісти вірш Миколаю та отримати подарунок, щоб створити новорічну казку та подарувати яскраві емоції дітям в умовах війни.

Не встановлюватимуть ялинку і в Чернігові, натомість там збираються прикрасити місто.

У Полтаві ще думають, але попередньо інженерам дали завдання відремонтувати 3D-ілюмінацію на головній ялинці Полтави, яка не працювала два роки. Проте остаточне рішення, чи потрібно у Полтаві встановлювати ялинку, ухвалить область.

А от у Тернополі вже все вирішено. Монтаж новорічної ялинки на Театральному майдані планували розпочати 27 листопада, але через складні погодні умови все перенесли на 30 листопада. Минулого року питання бути ялинці чи ні підняло у суспільстві цілий шквал обговорень. Одні вимагали, аби ніякої ялинки не було, адже усі кошти потрібно спрямовувати виключно на війну і що тисячі на ялинки — це сотні дронів. Обговорення тривають і цього року:

Діткам поставте ялинку вдома, зробіть свято. Я думаю, що кожна мама знайде слова, щоб пояснити дитині, чому на площі міста немає новорічної ялинки.

Дітям потрібні живі батьки в першу чергу.

Наша влада напевно забула, що в нашій країні іде війна.Яка ялинка, краще допоможіть нашим хлопцям, які зараз в окопах.

Ні, яка ялинка, люди схаменіться, буде ПЕРЕМОГА, то ялинкові всі свята будуть.

Ні, велика загроза під час тривоги.

Хай меценати на ті кошти куплять дрони, а кияни їм щиро подякують.

Збиратися біля ялинки не можна, тобто я її не побачу, а для чого тоді ставити? Вже кленів при +30 насадили, скільки вони коштували? Нам потрібні живі діти і ті, що воюють і перемога,а все поки почекаємо.

Що радять психологи?

Тих, хто вимагають свята для дітей, цього року значно менше. Звісно, маленькі українці не винні, що нам не пощастило із сусідами, тож психологи радять все ж таки зробити свято для дітей, скромне, але у сімейному затишному колі.

“Так, зараз хтось відмовляється ставити ялинку, накривати святкові столи, люди відмовляють собі у багатьох речах. Але якщо ці речі, додають вам настрою та сил для подальшого життя, то зробіть це. Солідарність з нашими воїнами, чи тими людьми, хто все втратив, має бути виважено-розумною. Тут не йдеться про феєричні святкування, зробіть це скромно, в родинному колі. Свята особливо важливі для дітей, таке відновлює для дитини відчуття стабільності та безпеки. Наприклад, відсвяткувати День народження, поставити ялинку — значить відтворити звичний хід подій. Для дитини — це важливо. Та й для дорослих теж. Тож дозволяйте собі щоденні радощі”.

Свята по-новому

Нагадаємо, 2023 року Україна перейшла на новий календар, тож тепер свято Миколая, яке так полюбляють діти, відзначатиметься 6 грудня, а тому і ялинки продавати почнуть раніше. За попередньою інформацією, новорічні красуні з'являться у продажу вже від 1 грудня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новорічна ялинка у Києві БУДЕ! Коли і де її встановлять та чому в мережі скандал?

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