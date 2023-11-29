Новорічна ялинка у Києві буде в зелених та білих кольорах: чому спалахнув скандал і до чого тут її продаж з аукціону

Головну новорічну ялику України ще навіть не встигли встановити на Софійській площі у Києві, а вона вже стала причиною для відчайдушних сварок у соціальних мережах.

Частина українців заявляє, що вони проти святкування новорічних свят, коли в країні триває війна, гинуть люди і гроші потрібні на закупівлю усього необхідного військовим.

Також чимала частина українців "за" встановлення ялинки, бо незважаючи на війну, дітям потрібно відчуття свята та різдвяного настрою, хоч і під виття сирен.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, якою буде головна ялинка країни та скільки вона насправді коштує.

Ялинка під час війни

Вже майже десять років організацією новорічних свят у Києві на Софійській площі займається Folk Ukraine. У мирні часи вони дивували киян та гостей міста розкішними тридцятиметровими ялинками з яскравою ілюмінацією та іграшками. Але, як кажуть, минулося.

У грудні 2022 року до новорічних та різдвяних свят на Софійській площі поставили штучну 12-метрову ялинку незламності з тризубом на маківці, її прикрасили білими голубами та підсвічували від генератора. На цю ялинку місто не витратило жодної копійки бюджетних коштів – все за рахунок мецената.

Такою була ялинка незаламності у Києві минулого року / фото КМДА

Цього року столична влада теж дозволила встановити головну ялинку країни (жодних масових заходів чи фастфудів не буде), але у соціальних мережах зчинили справжній ґвалт щодо вартості ялинки. Люди, чомусь вирішили, що ялинка буде коштувати шалених грошей, як у довоєнні часи. Вони вимагають відмовитися від святкування, а гроші перерахувати на ЗСУ.

Ялинку готові безкоштовно надати в оренду

Організатори новорічних свят кажуть, що здивовані такою реакцією людей, вони б з радістю віддали кошти за ялинку на ЗСУ, але місто нічого не платить їм за її встановлення. Мова йде про ялинку, яку вже не потрібно купляти, а лише зібрати з того, що є на складі у її власника.

"Ми вже 10 років організовуємо новорічні свята у столиці – це наша профільна діяльність. Тож нічого не купуємо для прикрашання ялинки, все беремо з власних складів і встановлюємо її для киян безкоштовно. Це десь так, як пекар ділиться хлібом з людьми. Вона не коштує міському бюджету Києва ні копійки. Новорічного оздоблення - гірлянд та іграшок у нас вистачить на всі обласні центри України. Можу його здавати бажаючим в оренду за нуль копійок. Будь-ласка, приїжджайте, ми все це вам віддаємо безкоштовно, прикрасите свою ялинку, а після свят повернете. З вас лише витрати на транспортування", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Він переконаний, що різдвяна ялика повинна об’єднувати, а не роз’єднувати людей. Як зазначає Ігор Добруцький: без культури – немає нації, а без традицій – немає країни.

Так головну ялинку в Києві прикрашали минулого року / фото ТСН.ua

Охочі можуть продати ялинку на аукціоні

Найбільш затятим противникам ялинки Ігор Добруцький пропонує наступне:

"Я можу на хейтерів переписати ялинку, яку ми маємо встановити у Києві, бо це приватна власність – спробуйте її продати на аукціоні. Наприклад, три лоти: ялинка без іграшок, ялинка з іграшками та фотозона. Беріть, будь-ласка, спробуйте продати її хоч за 100 мільйонів та перераховуйте отримані кошти на ЗСУ. У мене не буде до вас жодних претензій, увійдіть у історію хоч так", - пропонує Ігор Добруцький.

Охочі можуть продати ялинку на аукціоні і заробити гроші на ЗСУ / колаж ТСН.ua

Якою буде головна ялинка України

Поки вирують пристрасті навколо головної ялинки країни, її відкриття заплановане на 6 грудня – День Святого Миколая.

Сайт ТСН.ua з’ясував, що цьогорічна ялинка по висоті буде такою ж, як минулого року – 12 метрів.

З власних джерел ми дізналися, що головне різдвяне дерево вберуть у два міксовані основні кольори – білий та зелений. Поки не відомо кому буде присвячена цьогорічна ялинка та її основна тематика. Також у секреті тримають те, якими будуть на ній новорічні іграшки.

Один з минулорічних варіантів новорічної ялинки у Києві

Змінять місце встановлення

Цікаво, що цього року головна ялинка змінить своє місце розташування на Софійській площі.

Минулого року її встановили біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, а тепер змонтують ближче до мурів Національного заповідника "Софія Київська" та встановлять навпроти флагштоку, там легше під’єднати ялинку до генератора, від якого будуть горіти новорічні вогні.

Новорічні іграшки, якими минулого року прикрашали головну ялинку України / фото ТСН.ua

Зона підтримки для ЗСУ

Біля головної ялинки країни на Софійській площі планують встановити фотозону, де буде знаходитися декілька невеличких новорічних ялинок з великою кількістю іграшок на гілках.

Біля ялинки на Софійській площі можна буде підтримати ЗСУ донатами в обмін на новорічну іграшку / колаж ТСН.ua

"Кожен бажаючий зможе зняти з гілки іграшку і залишити її собі на згадку, але перед цим має задонатити кошти на ЗСУ. Все буде демократично, як кажуть, на совісті наших гостей: один донат – одна іграшка. Біля дрібних ялинок розмістимо QR-коди з рахунками волонтерів та благодійних фондів, які збирають кошти на потреби ЗСУ. Люди зможуть обрати будь-який з них і перерахувати кошти прямо на площі. Кожного ранку ми будемо поновлювати відсутні іграшки на гілках ялинок. Так ми зможемо більше допомогти нашим воїнам, ніж сперечатися у соціальних мережах", - розповіли сайту ТСН.ua організатори новорічних свят.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що новорічна ялинка в Києві буде: коли й де її встановлять та чому в Мережі скандал

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