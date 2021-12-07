Новорічна ялинка: як стильно прикрасити дерево та у скільки це обійдеться

Прийдешній рік Синього Водяного Тигра створив ажіотаж на іграшки відповідного кольору, а ще, у тренді м'які прикраси.
Нині крамниці пропонують величезне різноманіття ялинкових прикрас. Ціни стартують від 5 гривень за кульку й до тисячі.
Про те, що на новорічному дереві хоче бачити малеча, а що - її модні й залежні від трендів та брендів батьки - йшлося в сюжеті ТСН.
Прийдешній рік Синього Водяного Тигра створив ажіотаж на іграшки відповідного кольору, а ще, у тренді м'які прикраси.
Якісна ялинка метр вісімдесят від українського виробника коштує чотири тисячі гривень. Її можна замовити онлайн. Гірлянди в магазині є від 70 гривень і до майже чотирьох тисяч.
Іграшок вистачає на різний бюджет. Попитом користуються набори по 850 гривень, де вже підібрані по кольорам 75 іграшок. Прикраси є українські та китайські. Акрилові, пластикові та скляні.
А от дощик, кажуть, вже не модний.
Нагадаємо:
У грудні традиційно настає час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локації і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах. У моді цьогоріч - простота.
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