Новорічна ялинка: як стильно прикрасити дерево та у скільки це обійдеться

Новорічна ялинка: як стильно прикрасити дерево та у скільки це обійдеться

Прийдешній рік Синього Водяного Тигра створив ажіотаж на іграшки відповідного кольору, а ще, у тренді м'які прикраси.

Нині крамниці пропонують величезне різноманіття ялинкових прикрас. Ціни стартують від 5 гривень за кульку й до тисячі.

Про те, що на новорічному дереві хоче бачити малеча, а що - її модні й залежні від трендів та брендів батьки - йшлося в сюжеті ТСН.

Прийдешній рік Синього Водяного Тигра створив ажіотаж на іграшки відповідного кольору, а ще, у тренді м'які прикраси.

Якісна ялинка метр вісімдесят від українського виробника коштує чотири тисячі гривень. Її можна замовити онлайн. Гірлянди в магазині є від 70 гривень і до майже чотирьох тисяч.

Новини України: які прикраси на ялинці хочуть бачити діти, а які до вподоби дорослим

Іграшок вистачає на різний бюджет. Попитом користуються набори по 850 гривень, де вже підібрані по кольорам 75 іграшок. Прикраси є українські та китайські. Акрилові, пластикові та скляні.

А от дощик, кажуть, вже не модний.

Нагадаємо:

У грудні традиційно настає час для новорічних фотосесій. Українці шукають красиві локації і вже невдовзі публікуватимуть святкові фото у соцмережах. У моді цьогоріч - простота.

Читайте також: